Всього одна рослина позбавить всіх слимаків й бур’янів на дачі: вдалий лайфхак

Позбутися шкідників не так вже й складно

Дачникам доводиться постійно боротися зі шкідниками на дільниці. Навесні молоді рослини активно атакують слимаки. Попри маленькі розміри, ці шкідники можуть повністю знищити саджанці.

Ще один головний біль для дачників — бур’яни, що ростуть на ділянці, як гриби після дощу.

Виявляється, позбавитися відразу двох насущних проблем допоможе всього одна рослина — ревінь, пише Shareinfo.

Як позбутися слимаків за допомогою ревеню

Для приготування засобу від слимаків треба зібрати листя ревеню, залити їх водою, довести до кипіння і тримати на вогні ще 20 – 30 хвилин. Потім потрібно дочекатися, коли розчин охолоне і процідити його. Отриманий відвар необхідно перелити в ємність із розпилювачем, додати трохи рідини для миття посуду та закрити пляшку.

Наносити відвар з ревеню необхідно на овочі та декоративні рослини, які хочете захистити від слимаків.

Як знищити бур’яни на ділянці за допомогою ревеню

Ревінь може бути ефективним засобом боротьби з бур’янами на дачній ділянці. Його велике листя пригнічує зростання інших рослин, включаючи бур’яни. Таким чином, він може використовуватися як природний спосіб захисту від бур’янів на дачі. Крім того, листя ревеню можна компостувати й використовувати як добрива.

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