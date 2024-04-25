Тают во рту: рецепт пышных панкейков для идеального утра

Если вы хотите приготовить на завтрак что-нибудь простое и быстрое – предлагаем вам рецепт панкейков.

Панкейки – это не просто блюдо, это настоящая магия на тарелке. Пухлые, золотистые, с нежным ароматом и множеством вариантов для начинки – они способны покорить сердце любого гурмана.

Сегодня мы поделимся с вами секретом приготовления идеальных панкейков, которые сделают ваше утро по-настоящему особенным.

Ингредиенты:

1 стакан муки

2 ст. л. сахара

2 ч. л. разрыхлителя

1/2 ч. л. соли

1 яйцо

1 стакан молока

2 ст. л. масла

Приготовление:

1. Смешайте в миске сухие ингредиенты: муку, сахар, разрыхлитель и соль.

2. В другой миске взбейте яйцо с молоком и растительным маслом до однородной массы.

3. Добавьте жидкие ингредиенты в сухие и быстро перемешайте до образования теста с грудками. Важно не перемешивать слишком долго, чтобы панкейки остались рыхлыми.

4. Разогрейте сковороду на среднем огне и смажьте ее растительным маслом.

5. Вылейте на сковороду порции теста, формируя круглые панкейки.

6. Когда на поверхности панкейков появятся пузырьки, переверните их и готовьте еще 1-2 минуты до золотистого цвета.

7. Подавайте панкейки с вашими любимыми начинками: сиропом, джемом, фруктами, ягодами, сливками или шоколадом.

Недавно "Телеграф" писал рецепт постного печенья без яиц и масла, которое очень дешево приготовить. А если хочется чего-то необычного, предлагаем рецепт "королевских" блинов.