Тают во рту: рецепт пышных панкейков для идеального утра
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Если вы хотите приготовить на завтрак что-нибудь простое и быстрое – предлагаем вам рецепт панкейков.
Панкейки – это не просто блюдо, это настоящая магия на тарелке. Пухлые, золотистые, с нежным ароматом и множеством вариантов для начинки – они способны покорить сердце любого гурмана.
Сегодня мы поделимся с вами секретом приготовления идеальных панкейков, которые сделают ваше утро по-настоящему особенным.
Ингредиенты:
- 1 стакан муки
- 2 ст. л. сахара
- 2 ч. л. разрыхлителя
- 1/2 ч. л. соли
- 1 яйцо
- 1 стакан молока
- 2 ст. л. масла
Приготовление:
1. Смешайте в миске сухие ингредиенты: муку, сахар, разрыхлитель и соль.
2. В другой миске взбейте яйцо с молоком и растительным маслом до однородной массы.
3. Добавьте жидкие ингредиенты в сухие и быстро перемешайте до образования теста с грудками. Важно не перемешивать слишком долго, чтобы панкейки остались рыхлыми.
4. Разогрейте сковороду на среднем огне и смажьте ее растительным маслом.
5. Вылейте на сковороду порции теста, формируя круглые панкейки.
6. Когда на поверхности панкейков появятся пузырьки, переверните их и готовьте еще 1-2 минуты до золотистого цвета.
7. Подавайте панкейки с вашими любимыми начинками: сиропом, джемом, фруктами, ягодами, сливками или шоколадом.
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