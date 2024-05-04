Євреї знаються на бюджетних закусках: хитрий рецепт за копійки
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Цією намазкою можна і перекусити, і гостей зустріти
Єврейська кухня – це окремий вид насолоди. Чого вартий тільки плов по-єврейськи з курячим філе або картопляна запіканка.
Разом з "Важно знать" сьогодні розповімо ще про одну дуже популярну страву єврейської кухні — форшмаку. Цей рецепт покаже вам, що доступна закуска може бути настільки смачною, що оближете пальчики від задоволення. Готується він буквально за лічені хвилини, тому рецепт виручить вас у разі, якщо гості на порозі або ви зненацька зголодніли.
Як приготувати форшмак
Інгредієнти:
- 250 г оселедця;
- 30 г вершкового масла;
- 1 ст. л. оливкової олії;
- 1 ч. л. оцту 9%;
- 0,5 ч. л. цукру;
- 2 курячі яйця;
- 1 цибулина.
Спосіб приготування:
- Яйця відварюємо круто і даємо охолонути. Чистимо їх від шкаралупи та відправляємо у чашу блендера.
- Чистимо оселедець, прибираємо всі кістки. Філе нарізаємо шматочками та також відправляємо в чашу блендера.
- Миємо, чистимо і дрібно нарізаємо цибулю, відправляємо її в чашу блендера.
- Туди ж додаємо оливкову олію, соняшникову олію, оцет та цукор.
- Подрібнюємо підготовлені інгредієнти до однорідної маси та відправляємо на 5 хвилин у холодильник.
Подаємо форшмак із домашнім хлібом. Смачного!