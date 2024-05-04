Євреї знаються на бюджетних закусках: хитрий рецепт за копійки

Цією намазкою можна і перекусити, і гостей зустріти

Єврейська кухня – це окремий вид насолоди. Чого вартий тільки плов по-єврейськи з курячим філе або картопляна запіканка.

Разом з "Важно знать" сьогодні розповімо ще про одну дуже популярну страву єврейської кухні — форшмаку. Цей рецепт покаже вам, що доступна закуска може бути настільки смачною, що оближете пальчики від задоволення. Готується він буквально за лічені хвилини, тому рецепт виручить вас у разі, якщо гості на порозі або ви зненацька зголодніли.

Як приготувати форшмак

Інгредієнти:

250 г оселедця;

30 г вершкового масла;

1 ст. л. оливкової олії;

1 ч. л. оцту 9%;

0,5 ч. л. цукру;

2 курячі яйця;

1 цибулина.

Спосіб приготування:

Яйця відварюємо круто і даємо охолонути. Чистимо їх від шкаралупи та відправляємо у чашу блендера. Чистимо оселедець, прибираємо всі кістки. Філе нарізаємо шматочками та також відправляємо в чашу блендера. Миємо, чистимо і дрібно нарізаємо цибулю, відправляємо її в чашу блендера. Туди ж додаємо оливкову олію, соняшникову олію, оцет та цукор. Подрібнюємо підготовлені інгредієнти до однорідної маси та відправляємо на 5 хвилин у холодильник.

Подаємо форшмак із домашнім хлібом. Смачного!