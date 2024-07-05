Идеально к блинам и десертам: рецепт малинового желе

Джем получается очень ароматным и вкусным.

Лето щедро дарит нам свои щедроты, а малина – одна из любимых его ягод. Эти ароматные, сочные плоды не только невероятно вкусны, но и невероятно полезны. Из них можно приготовить множество блюд, и одним из самых популярных является малиновое желе. Также, мы предлагаем рецепт черничного варенья.

Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления малинового желе, которое станет настоящим украшением вашего зимнего амбара.

Секреты идеального малинового желе.

Чтобы малиновое желе получилось действительно вкусным и ароматным, важно знать несколько секретов:

Ягоды: Выбирайте для желе спелые, ароматные ягоды малины без гнили и повреждений.

Выбирайте для желе спелые, ароматные ягоды малины без гнили и повреждений. Перед приготовлением желе тщательно переберите ягоды и удалите плодоножки.

желе тщательно переберите ягоды и удалите плодоножки. Сахар: Количество сахара можно регулировать по вашему вкусу. Если вы используете кислые ягоды, добавьте чуть больше сахара.

Количество сахара можно регулировать по вашему вкусу. Если вы используете кислые ягоды, добавьте чуть больше сахара. Желатин: Используйте качественный желатин, следуйте инструкциям на упаковке.

Используйте качественный желатин, следуйте инструкциям на упаковке. Формы: Вы можете использовать для желе любые формы, которые вам нравятся: силиконовые, стеклянные, металлические.

Вы можете использовать для желе любые формы, которые вам нравятся: силиконовые, стеклянные, металлические. Хранение: Храните готовое желе в холодильнике.

Рецепт классического малинового желе.

Ингредиенты:

500 г малины

200 г сахара

25 г желатина

500 мл воды

Приготовление:

Ягоды малины переберите, удалите плодоножку. 200 г ягод разомните толстушкой или с помощью блендера. Желатин замочите в прохладной воде на 10-15 минут. В кастрюле смешайте размятые ягоды, сахар и 250 мл воды. Доведите до кипения, постоянно помешивая. Снимите кастрюлю с огня, добавьте набухший желатин и тщательно перемешайте, до полного растворения. Добавьте в массу 250 мл прохладной воды и еще раз перемешайте. Добавьте в желе остальные целые ягоды малины. Разлейте желе по формам и поставьте в холодильник до полного застывания.

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