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Идеально к блинам и десертам: рецепт малинового желе

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Такое желе станет вашим любимым (изображение создано с помощью ИИ)
Такое желе станет вашим любимым (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Джем получается очень ароматным и вкусным.

Лето щедро дарит нам свои щедроты, а малина – одна из любимых его ягод. Эти ароматные, сочные плоды не только невероятно вкусны, но и невероятно полезны. Из них можно приготовить множество блюд, и одним из самых популярных является малиновое желе. Также, мы предлагаем рецепт черничного варенья.

Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления малинового желе, которое станет настоящим украшением вашего зимнего амбара.

Секреты идеального малинового желе.

Чтобы малиновое желе получилось действительно вкусным и ароматным, важно знать несколько секретов:

  • Ягоды: Выбирайте для желе спелые, ароматные ягоды малины без гнили и повреждений.
  • Перед приготовлением желе тщательно переберите ягоды и удалите плодоножки.
  • Сахар: Количество сахара можно регулировать по вашему вкусу. Если вы используете кислые ягоды, добавьте чуть больше сахара.
  • Желатин: Используйте качественный желатин, следуйте инструкциям на упаковке.
  • Формы: Вы можете использовать для желе любые формы, которые вам нравятся: силиконовые, стеклянные, металлические.
  • Хранение: Храните готовое желе в холодильнике.

Рецепт классического малинового желе.

Ингредиенты:

  • 500 г малины
  • 200 г сахара
  • 25 г желатина
  • 500 мл воды

Приготовление:

  1. Ягоды малины переберите, удалите плодоножку.
  2. 200 г ягод разомните толстушкой или с помощью блендера.
  3. Желатин замочите в прохладной воде на 10-15 минут.
  4. В кастрюле смешайте размятые ягоды, сахар и 250 мл воды. Доведите до кипения, постоянно помешивая.
  5. Снимите кастрюлю с огня, добавьте набухший желатин и тщательно перемешайте, до полного растворения.
  6. Добавьте в массу 250 мл прохладной воды и еще раз перемешайте.
  7. Добавьте в желе остальные целые ягоды малины.
  8. Разлейте желе по формам и поставьте в холодильник до полного застывания.

Также, предлагаем рецепт клубничного десерта. Раньше мы предлагали рецепт клубничного сорбета.

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#Рецепт #Варенье #еда-Телеграф