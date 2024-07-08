Домашние будут поражены: рецепт запеченных на гриле абрикосов с медом и мятой
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В сезон пикников такой десерт будет очень кстати.
Лето щедро одаряет нас не только теплом и солнцем, но и щедрыми дарами садов. Абрикосы – одни из самых любимых летних фруктов, которые не только невероятно вкусны, но и богаты витаминами и микроэлементами. Сегодня мы поделимся с вами рецептом замечательного десерта, сочетающего сладость абрикосов, свежесть мяты и аромат меда — абрикосы на гриле с медом и мятой. Также предлагаем рецепт консервированных персиков.
Это блюдо не требует времени и ингредиентов, но гарантирует настоящую феерию вкусов, которая станет украшением любого летнего застолья. Абрикосы на гриле с медом и мятой – это не только десерт, но и отличный вариант для легкого перекуса или быстрого завтрака.
Ингредиенты:
- 4 спелых абрикоса
- 2 столовые ложки меда
- 1 столовая ложка лимонного сока
- 4 листика свежей мяты
- 1 столовая ложка оливкового масла
Приготовление:
- Абрикосы промойте, обсушите и разрежьте пополам, удаляя косточки.
- В миске смешайте мед, лимонный сок и оливковое масло.
- Окуньте половинки абрикосов в медово-лимонную смесь, чтобы они были полностью покрыты.
- Разогрейте гриль до средней температуры.
- Выложите абрикосы на решетку гриля и готовьте в течение 2-3 минут с каждой стороны или пока они не станут мягкими и не появятся красивые карамельные полоски.
- Готовые абрикосы снимите с гриля, выложите на тарелку, украсьте листочками мяты и подавайте.
Также, предлагаем рецепт клубничного десерта. Раньше мы предлагали рецепт клубничного сорбета.