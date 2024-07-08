Домашние будут поражены: рецепт запеченных на гриле абрикосов с медом и мятой

В сезон пикников такой десерт будет очень кстати.

Лето щедро одаряет нас не только теплом и солнцем, но и щедрыми дарами садов. Абрикосы – одни из самых любимых летних фруктов, которые не только невероятно вкусны, но и богаты витаминами и микроэлементами. Сегодня мы поделимся с вами рецептом замечательного десерта, сочетающего сладость абрикосов, свежесть мяты и аромат меда — абрикосы на гриле с медом и мятой. Также предлагаем рецепт консервированных персиков.

Это блюдо не требует времени и ингредиентов, но гарантирует настоящую феерию вкусов, которая станет украшением любого летнего застолья. Абрикосы на гриле с медом и мятой – это не только десерт, но и отличный вариант для легкого перекуса или быстрого завтрака.

Ингредиенты:

4 спелых абрикоса

2 столовые ложки меда

1 столовая ложка лимонного сока

4 листика свежей мяты

1 столовая ложка оливкового масла

Приготовление:

Абрикосы промойте, обсушите и разрежьте пополам, удаляя косточки. В миске смешайте мед, лимонный сок и оливковое масло. Окуньте половинки абрикосов в медово-лимонную смесь, чтобы они были полностью покрыты. Разогрейте гриль до средней температуры. Выложите абрикосы на решетку гриля и готовьте в течение 2-3 минут с каждой стороны или пока они не станут мягкими и не появятся красивые карамельные полоски. Готовые абрикосы снимите с гриля, выложите на тарелку, украсьте листочками мяты и подавайте.

Также, предлагаем рецепт клубничного десерта. Раньше мы предлагали рецепт клубничного сорбета.