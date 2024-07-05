Лучше, чем в кафе: рецепт классического макиато

Такой напиток можно приготовить даже дома.

Кофе – это не просто напиток, это целый ритуал, дающий заряд бодрости и наслаждения. А если добавить кофе немного сливок или молока, то вы получите настоящий шедевр – ароматный лате-макиато.

Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления лате-макиато, которое станет отличным началом вашего дня или приятным дополнением к любой встрече.

Секреты идеального лате-макиато

Чтобы лате-макиато получилось действительно вкусным и ароматным, важно знать несколько секретов:

Кофе: Используйте для приготовления лате-макиато свежемолотый кофе espresso.

Используйте для приготовления лате-макиато свежемолотый кофе espresso. Молоко: Идеальным для лате-макиато будет холодное жирное молоко.

Идеальным для лате-макиато будет холодное жирное молоко. Взбивайте молоко до образования устойчивой пены.

молоко до образования устойчивой пены. Подача: Наливайте макиато в прозрачную чашку, чтобы можно было любоваться контрастом кофе и пены.

Рецепт классического лате-макиато

Ингредиенты:

1 порция espresso

100 мл холодного молока

Сахар по вкусу

Приготовление:

Приготовьте espresso. Взбейте молоко до образования стойкой пены. Налейте espresso в чашку. Аккуратно влейте взбитое молоко в чашку, стараясь не нарушить пену. Добавьте сахар по вкусу.

Совет:

Не бойтесь экспериментировать! Добавьте в лате-макиато сиропы, специи, тертый шоколад или какао-порошок, создавая свои уникальные вкусовые сочетания. Вы также можете использовать растительные альтернативы молоку, такие как миндальное или овсяное молоко.

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