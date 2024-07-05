Укр

Кусок лета в банке: рецепт консервированных персиков в сиропе

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
Читати українською
Автор
Персики получаются очень ароматными и вкусными (изображение создано с помощью ИИ)
Персики получаются очень ароматными и вкусными (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Приготовление этой консервации не займет много времени.

Лето щедро дарит нам свои щедроты, а персики – одни из любимых его даров. Эти сочные, ароматные фрукты не только невероятно вкусны, но и невероятно полезны. Из них можно приготовить множество блюд, и одним из самых популярных являются консервированные персики. Также, предлагаем рецепт варки крыжовника.

Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления консервированных персиков, которые станут настоящим украшением вашего зимнего амбара и подарят вам солнечное настроение даже в самые холодные дни.

Почему "солнечные персики"?

Персики имеют яркий насыщенный цвет, напоминающий о лете, солнце и тепле. Это не только вкусный десерт, но и источник витаминов и минералов, которые так необходимы нашему организму зимой.

Секреты идеальных консервированных персиков

Чтобы консервированные персики получились действительно вкусными и ароматными, важно знать несколько секретов:

  • Фрукты: Выбирайте для консервирования спелые, но не перезрелые персики с плотной мякотью.
  • Подготовка: Перед консервированием тщательно вымойте персики и удалите косточки.
  • Маринад Используйте для маринада чистую воду, качественный сахар, лимонную кислоту или уксус и специи.
  • Специи Добавьте в маринад свои любимые специи, такие как корица, гвоздика, ваниль, лавровый лист.
  • Стерилизация: Тарки и крышки для консервирования обязательно простерилизуйте.
  • Заливка: Заливайте персики горячим маринадом.
  • Хранение: Храните консервированные персики в прохладном темном месте.

Рецепт классических консервированных персиков

Ингредиенты:

  • 1 кг персиков
  • 1 л воды
  • 400 г сахара
  • 1 ч. л. лимонной кислоты
  • 1 палочка корицы
  • 2 гвоздики

Приготовление:

  1. Персики вымойте, удалите косточки.
  2. Тарки и крышки простерилизуйте.
  3. В кастрюле смешайте воду, сахар, лимонную кислоту, корицу и гвоздику. Доведите до кипения и варите 5 минут.
  4. Плотно уложите персики в банки.
  5. Залейте персики горячим маринадом вверх.
  6. Плотно закрутите банки крышками.
  7. Переверните банки вверх дном и оставьте до охлаждения.
  8. Храните консервированные персики в прохладном,

Также, предлагаем рецепт клубничного десерта. Раньше мы предлагали рецепт клубничного сорбета.

Теги:
#Рецепт #Варенье #Персики #Джем #еда-Телеграф