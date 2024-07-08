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Как в мексиканском ресторане: рецепт сальсы из запеченных помидоров

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Сальса является отличным вариантом летней закуски (изображение создано с помощью ИИ)
Сальса является отличным вариантом летней закуски (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Такая сальса прекрасно подходит с начосом или мексиканской тортильей.

Лето щедро дарит нам не только солнечные дни, но и щедрую палитру овощей, из которых можно создавать кулинарные шедевры. Сегодня мы поделимся с вами рецептом невероятно вкусной и ароматной сальсы из запеченных помидоров, которая станет настоящим украшением любого стола.

Эта сальса не только поражает своим вкусом, но и позволяет по-новому взглянуть на привычные овощи. Благодаря запеканию, помидоры становятся мягкими, сочными и приобретают насыщенный, карамельный вкус, который прекрасно сочетается с пикантностью перца и свежестью лука.

Ингредиенты:

  • 4 больших помидора
  • 1 луковица
  • 1 зеленый перец чили (по желанию)
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 1 столовая ложка рубленой свежей кинзы
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 1/4 чайной ложки черного молотого перца

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 200°C.
  2. Помидоры промойте, обсушите и разрежьте пополам.
  3. Выложите помидоры срезом вверх на противень, застеленный пергаментом.
  4. Добавьте измельченный лук, перец чили (если используете) и чеснок.
  5. Сбрызните овощи оливковым маслом, посолите и поперчите.
  6. Запекайте в течение 30-40 минут или пока помидоры не станут мягкими и не начнут подрумяниваться.
  7. Переложите запеченные овощи в блендер и размельчите до желаемой консистенции.
  8. Добавьте кинзу и снова измельчите в течение нескольких секунд.
  9. Попробуйте сальсу по вкусу и при необходимости добавьте еще соли или перца.
  10. Подавайте сальсу к мясу, рыбе, овощам или используйте как соус к начесу.

Советы:

  • Для более пикантного вкуса, можете добавить в сальсу немного острого перца халапеньо.
  • Вместо кинзы можно использовать свежую петрушку или мяту.
  • Если у вас нет блендера, можете измельчить овощи вручную с помощью острого ножа.
  • Сальса из запеченных помидоров отлично хранится в холодильнике в течение 3-4 дней.

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