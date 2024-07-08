Как в мексиканском ресторане: рецепт сальсы из запеченных помидоров
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Такая сальса прекрасно подходит с начосом или мексиканской тортильей.
Лето щедро дарит нам не только солнечные дни, но и щедрую палитру овощей, из которых можно создавать кулинарные шедевры. Сегодня мы поделимся с вами рецептом невероятно вкусной и ароматной сальсы из запеченных помидоров, которая станет настоящим украшением любого стола.
Эта сальса не только поражает своим вкусом, но и позволяет по-новому взглянуть на привычные овощи. Благодаря запеканию, помидоры становятся мягкими, сочными и приобретают насыщенный, карамельный вкус, который прекрасно сочетается с пикантностью перца и свежестью лука.
Ингредиенты:
- 4 больших помидора
- 1 луковица
- 1 зеленый перец чили (по желанию)
- 2 зубчика чеснока
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 1 столовая ложка рубленой свежей кинзы
- 1/2 чайной ложки соли
- 1/4 чайной ложки черного молотого перца
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200°C.
- Помидоры промойте, обсушите и разрежьте пополам.
- Выложите помидоры срезом вверх на противень, застеленный пергаментом.
- Добавьте измельченный лук, перец чили (если используете) и чеснок.
- Сбрызните овощи оливковым маслом, посолите и поперчите.
- Запекайте в течение 30-40 минут или пока помидоры не станут мягкими и не начнут подрумяниваться.
- Переложите запеченные овощи в блендер и размельчите до желаемой консистенции.
- Добавьте кинзу и снова измельчите в течение нескольких секунд.
- Попробуйте сальсу по вкусу и при необходимости добавьте еще соли или перца.
- Подавайте сальсу к мясу, рыбе, овощам или используйте как соус к начесу.
Советы:
- Для более пикантного вкуса, можете добавить в сальсу немного острого перца халапеньо.
- Вместо кинзы можно использовать свежую петрушку или мяту.
- Если у вас нет блендера, можете измельчить овощи вручную с помощью острого ножа.
- Сальса из запеченных помидоров отлично хранится в холодильнике в течение 3-4 дней.
Раньше мы делились рецептом клубничного желе. Также мы писали, как приготовить клубничные шарики.