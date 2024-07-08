Как в мексиканском ресторане: рецепт сальсы из запеченных помидоров

Такая сальса прекрасно подходит с начосом или мексиканской тортильей.

Лето щедро дарит нам не только солнечные дни, но и щедрую палитру овощей, из которых можно создавать кулинарные шедевры. Сегодня мы поделимся с вами рецептом невероятно вкусной и ароматной сальсы из запеченных помидоров, которая станет настоящим украшением любого стола.

Эта сальса не только поражает своим вкусом, но и позволяет по-новому взглянуть на привычные овощи. Благодаря запеканию, помидоры становятся мягкими, сочными и приобретают насыщенный, карамельный вкус, который прекрасно сочетается с пикантностью перца и свежестью лука.

Ингредиенты:

4 больших помидора

1 луковица

1 зеленый перец чили (по желанию)

2 зубчика чеснока

1 столовая ложка оливкового масла

1 столовая ложка рубленой свежей кинзы

1/2 чайной ложки соли

1/4 чайной ложки черного молотого перца

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200°C. Помидоры промойте, обсушите и разрежьте пополам. Выложите помидоры срезом вверх на противень, застеленный пергаментом. Добавьте измельченный лук, перец чили (если используете) и чеснок. Сбрызните овощи оливковым маслом, посолите и поперчите. Запекайте в течение 30-40 минут или пока помидоры не станут мягкими и не начнут подрумяниваться. Переложите запеченные овощи в блендер и размельчите до желаемой консистенции. Добавьте кинзу и снова измельчите в течение нескольких секунд. Попробуйте сальсу по вкусу и при необходимости добавьте еще соли или перца. Подавайте сальсу к мясу, рыбе, овощам или используйте как соус к начесу.

Советы:

Для более пикантного вкуса, можете добавить в сальсу немного острого перца халапеньо.

Вместо кинзы можно использовать свежую петрушку или мяту.

Если у вас нет блендера, можете измельчить овощи вручную с помощью острого ножа.

Сальса из запеченных помидоров отлично хранится в холодильнике в течение 3-4 дней.

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