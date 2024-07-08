Идеально для жарких дней: рецепт ледяной ром-колы

Приготовление этого коктейля займет у вас несколько минут.

Лето в разгаре, а это значит, что пора искать новые освежающие напитки, которые не только утоляют жажду, но и подарят приятное настроение. Сегодня мы поделимся с вами рецептом классического коктейля ром-кола, завоевавшего сердца романтиков всего мира. Также, предлагаем рецепт малинового мохито.

Ингредиенты:

50 мл белого рома

100 мл когда

20 мл лаймового сока

10 мл сахарного сиропа (по желанию)

Лайм для декора

Лид

Приготовление:

Наполните высокий стакан льдом. Добавьте ром, лаймовый сок и сахарный сироп (если используете). Аккуратно влейте круг, стараясь сохранить шипучесть. Перемешайте барной ложкой. Украсьте ломтиком лайма и подавайте.

Советы:

Для более насыщенного вкуса рома используйте темный ром.

Вместо сахарного сиропа можно использовать мед или сироп из маракуи.

Добавьте мяту или немного базилика для свежести.

Для эксперимента замените лайм лимоном или апельсином.

Если хотите сделать коктейль безалкогольным, замените ром на имбирный эль или газировку с фруктовым соком.

Телеграф напоминает, что употребление алкоголя вредно для вашего здоровья и призывает не злоупотреблять крепкими напитками, а потреблять их ответственно.

На дому также можно приготовить клубничный лимонад. Также мы делились рецептом "Живчику".