Идеально для жарких дней: рецепт ледяной ром-колы
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Приготовление этого коктейля займет у вас несколько минут.
Лето в разгаре, а это значит, что пора искать новые освежающие напитки, которые не только утоляют жажду, но и подарят приятное настроение. Сегодня мы поделимся с вами рецептом классического коктейля ром-кола, завоевавшего сердца романтиков всего мира. Также, предлагаем рецепт малинового мохито.
Ингредиенты:
- 50 мл белого рома
- 100 мл когда
- 20 мл лаймового сока
- 10 мл сахарного сиропа (по желанию)
- Лайм для декора
- Лид
Приготовление:
- Наполните высокий стакан льдом.
- Добавьте ром, лаймовый сок и сахарный сироп (если используете).
- Аккуратно влейте круг, стараясь сохранить шипучесть.
- Перемешайте барной ложкой.
- Украсьте ломтиком лайма и подавайте.
Советы:
- Для более насыщенного вкуса рома используйте темный ром.
- Вместо сахарного сиропа можно использовать мед или сироп из маракуи.
- Добавьте мяту или немного базилика для свежести.
- Для эксперимента замените лайм лимоном или апельсином.
- Если хотите сделать коктейль безалкогольным, замените ром на имбирный эль или газировку с фруктовым соком.
Телеграф напоминает, что употребление алкоголя вредно для вашего здоровья и призывает не злоупотреблять крепкими напитками, а потреблять их ответственно.
На дому также можно приготовить клубничный лимонад. Также мы делились рецептом "Живчику".