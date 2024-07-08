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Идеально для жарких дней: рецепт ледяной ром-колы

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
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Этот коктейль покоряет с первого глотка (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 08 июля 2024, 10:18
Этот коктейль покоряет с первого глотка (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Приготовление этого коктейля займет у вас несколько минут.

Лето в разгаре, а это значит, что пора искать новые освежающие напитки, которые не только утоляют жажду, но и подарят приятное настроение. Сегодня мы поделимся с вами рецептом классического коктейля ром-кола, завоевавшего сердца романтиков всего мира. Также, предлагаем рецепт малинового мохито.

Ингредиенты:

  • 50 мл белого рома
  • 100 мл когда
  • 20 мл лаймового сока
  • 10 мл сахарного сиропа (по желанию)
  • Лайм для декора
  • Лид

Приготовление:

  1. Наполните высокий стакан льдом.
  2. Добавьте ром, лаймовый сок и сахарный сироп (если используете).
  3. Аккуратно влейте круг, стараясь сохранить шипучесть.
  4. Перемешайте барной ложкой.
  5. Украсьте ломтиком лайма и подавайте.

Советы:

  • Для более насыщенного вкуса рома используйте темный ром.
  • Вместо сахарного сиропа можно использовать мед или сироп из маракуи.
  • Добавьте мяту или немного базилика для свежести.
  • Для эксперимента замените лайм лимоном или апельсином.
  • Если хотите сделать коктейль безалкогольным, замените ром на имбирный эль или газировку с фруктовым соком.

Телеграф напоминает, что употребление алкоголя вредно для вашего здоровья и призывает не злоупотреблять крепкими напитками, а потреблять их ответственно.

На дому также можно приготовить клубничный лимонад. Также мы делились рецептом "Живчику".

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#Рецепт #Коктейль #еда-Телеграф