Просто добавьте сахар: рецепт ароматного варенья из смородины

Приготовление этого варенья не займет у вас много времени.

Лето щедро дарит нам свои щедрые дары, а среди них – маленькие рубиновые ягодки смородины. Из них можно приготовить не только вкусные компоты и кисели, но и настоящее варенье, которое станет настоящим сокровищем в холодное время года. Также, предлагаем персиковое варенье.

Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления идеального варенья из смородины, которое сохранит всю их насыщенную кислинку, приятный аромат и отличный цвет.

Ингредиенты:

1 кг смородины

700 г сахара

200 мл воды

Щепотка лимонной кислоты (по желанию)

Пошаговая инструкция:

Подготовим ягоды. Удалите плодоножки и поврежденные ягоды. Тщательно промойте ягоды под проточной водой. Приготовим сироп. В кастрюлю с толстым дном налейте воду, добавьте сахар и доведите до кипения, постоянно помешивая, чтобы сахар полностью растворился. Снимите с огня и дайте сиропу немного остыть. Варим варенье. Переложите ягоды в сироп. Добавьте лимонную кислоту, если хотите получить более кислый вкус. Поставьте кастрюлю на медленный огонь и доведите до кипения. Снимите пену, образующуюся на поверхности. Варим в 3 приёма. Варите варенье в течение 5 минут, затем снимите с огня и оставьте на 4-5 часов. Повторите процесс еще 2 раза. Разливаем варенье. Готовое варенье снимите с огня и разлейте в стерилизованные банки. Плотно закрутите крышки. Сохраняем варенье. Переверните банки вверх дном и оставьте в таком положении до полного охлаждения. Храните варенье в прохладном темном месте.

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