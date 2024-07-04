Идеально к блинам и мороженому: рецепт черничного варенья
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Приготовление этого варенья не займет у вас много времени.
Черника – не только вкусная ягода, но и источник витаминов и минералов. Ее можно употреблять свежей, замораживать, а также готовить из нее всевозможные десерты и заготовки.
Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления черничного варенья, которое станет отличным дополнением к вашим завтракам, выпечке и чаепитию. Также предлагаем рецепт консервированных половинок персиков.
Ингредиенты:
- 1 кг черники
- 500 г сахара
- 200 мл воды
- 1 ч. л. лимонного сока
Приготовление:
- Чернику убрать, удалить плодоножки и тщательно вымыть.
- В кастрюлю налить воду, добавить сахар и довести до кипения.
- Всыпать чернику в кипящий сироп, добавить лимонный сок и снова довести до кипения.
- Убавить огонь и варить варенье в течение 15-20 минут, периодически снимая пену.
- Готовое варенье снять с огня и разлить по стерилизованным банкам.
- Плотно закрутить крышки, перевернуть банки вверх дном и оставить до полного охлаждения.
Также, предлагаем рецепт клубничного десерта. Раньше мы предлагали рецепт клубничного сорбета.