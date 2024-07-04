Идеально к блинам и мороженому: рецепт черничного варенья

Приготовление этого варенья не займет у вас много времени.

Черника – не только вкусная ягода, но и источник витаминов и минералов. Ее можно употреблять свежей, замораживать, а также готовить из нее всевозможные десерты и заготовки.

Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления черничного варенья, которое станет отличным дополнением к вашим завтракам, выпечке и чаепитию. Также предлагаем рецепт консервированных половинок персиков.

Ингредиенты:

1 кг черники

500 г сахара

200 мл воды

1 ч. л. лимонного сока

Приготовление:

Чернику убрать, удалить плодоножки и тщательно вымыть. В кастрюлю налить воду, добавить сахар и довести до кипения. Всыпать чернику в кипящий сироп, добавить лимонный сок и снова довести до кипения. Убавить огонь и варить варенье в течение 15-20 минут, периодически снимая пену. Готовое варенье снять с огня и разлить по стерилизованным банкам. Плотно закрутить крышки, перевернуть банки вверх дном и оставить до полного охлаждения.

Также, предлагаем рецепт клубничного десерта. Раньше мы предлагали рецепт клубничного сорбета.