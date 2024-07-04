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Идеально к блинам и мороженому: рецепт черничного варенья

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
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Это варенье имеет отличный вкус и аромат (изображение создано с помощью ИИ). Новость обновлена 04 июля 2024, 09:45
Это варенье имеет отличный вкус и аромат (изображение создано с помощью ИИ).. Фото Телеграф

Приготовление этого варенья не займет у вас много времени.

Черника – не только вкусная ягода, но и источник витаминов и минералов. Ее можно употреблять свежей, замораживать, а также готовить из нее всевозможные десерты и заготовки.

Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления черничного варенья, которое станет отличным дополнением к вашим завтракам, выпечке и чаепитию. Также предлагаем рецепт консервированных половинок персиков.

Ингредиенты:

  • 1 кг черники
  • 500 г сахара
  • 200 мл воды
  • 1 ч. л. лимонного сока

Приготовление:

  1. Чернику убрать, удалить плодоножки и тщательно вымыть.
  2. В кастрюлю налить воду, добавить сахар и довести до кипения.
  3. Всыпать чернику в кипящий сироп, добавить лимонный сок и снова довести до кипения.
  4. Убавить огонь и варить варенье в течение 15-20 минут, периодически снимая пену.
  5. Готовое варенье снять с огня и разлить по стерилизованным банкам.
  6. Плотно закрутить крышки, перевернуть банки вверх дном и оставить до полного охлаждения.

Также, предлагаем рецепт клубничного десерта. Раньше мы предлагали рецепт клубничного сорбета.

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