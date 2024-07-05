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Навлечете беду: почему нельзя купаться ночью

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Предки верили, что купаться ночью – к беде (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 05 июля 2024, 14:39
Предки верили, что купаться ночью – к беде (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Большое количество людей любит купаться ночью. Но лучше этого не делать, что не навлечь беды.

С давних времен люди верили в разные приметы и предрассудки, которые на протяжении веков передавались из поколения в поколение. Одним из таких запретов является купание ночью, которое, согласно народным поверьям, может привести к негативным последствиям. Также мы писали, что нельзя делать 3 июля, чтобы не поссориться.

Мистические объяснения ночного купания

Существует несколько мистических объяснений, почему нельзя купаться ночью:

  • Нечистая сила: Согласно народным поверьям, ночью активизируется нечистая сила, которая может навредить купающемуся человеку. Ее могут затащить под воду, запутать или наслать болезнь.
  • Считается, что ночью водоемы населяют водные духи, которые не любят, когда люди вторгаются в их территорию. Купание может разгневать их, что приведет к несчастным случаям или болезням.
  • Потеря энергии: Вода ночью "мертва", то есть лишена жизненной энергии. Купание в ней может привести к потере собственной энергии, усталости, апатии и болезням.
  • Сглаз: Считается, что ночью люди более уязвимы к сглазу и порче. Купание в это время может усугубить негативное влияние на человека.

Современный взгляд на ночное купание

Сегодня большинство людей не верят в мистические объяснения запрета на ночное купание. Однако существуют практические соображения, которые делают его опасным. Например, купание ночью в незнакомых местах или в одиночестве может быть опасным из-за риска утопления или других травм.

Раньше мы писали, что нельзя делать 5 июля, чтобы не проплакать круглый год. Также мы рассказывали, когда отмечается крещение Киевской Руси-Украины.

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