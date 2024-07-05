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Справится даже ребенок: рецепт быстрой пиццы на хлебе

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Эта пицца отлично подойдет к чаю или кофе (изображение создано с помощью ИИ)
Эта пицца отлично подойдет к чаю или кофе (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Приготовление этого блюда займет у вас несколько минут.

Жизнь в современном мире динамична, и зачастую нам не хватает времени на приготовление сложных блюд. Но это не значит, что мы должны отказываться от вкусной и сытной пищи! Сегодня мы поделимся с вами рецептом пиццы на хлебе, которая станет настоящей палочкой-выручалочкой, когда вам хочется чего-нибудь вкусного, а времени на приготовление теста нет. Об этом пишет Ukr.media.

Секреты идеальной пиццы на хлебе

Чтобы пицца на хлебе получилась действительно вкусной и сытной, важно знать несколько секретов:

  • Хлеб Используйте для основания свежий хлеб с плотной мякотью. Батон, цельнозерновой или черный хлеб – отличный выбор.
  • Соус: Вы можете использовать готовый томатный соус или приготовить его самостоятельно.
  • Не бойтесь экспериментировать с начинкой! Используйте излюбленные колбасные изделия, овощи, творог, грибы, оливки.
  • Сыр Сыр – это основа вкуса пиццы. Используйте моцареллу, чеддер, сулугуни или любой другой сыр, который вам нравится.
  • Жарение: Жарьте пиццу на сковороде с небольшим количеством масла до золотистого сыра.

Ингредиенты:

  • 2 ломтика хлеба
  • 2 ст. л. томатного соуса
  • 50 г колбасы
  • 50 г шампиньонов
  • 50 г лука
  • 100 г сыра моцарелла
  • Оливковое масло
  • Соль, перец по вкусу

Приготовление:

  1. Хлеб нарежьте ломтиками толщиной 1-1,5 см.
  2. Смажьте каждый ломтик хлеба томатным соусом.
  3. Нарежьте колбасу, грибы и лук.
  4. Выложите на хлеб колбасу, грибы и лук.
  5. Посыпьте пиццу тертым сыром.
  6. Разогрейте сковороду с оливковым маслом.
  7. Обжарьте пиццу на сковороде с обеих сторон золотистого цвета сыра.
  8. Посолите и поперчите пиццу по вкусу.

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#Рецепт #Пицца #еда-Телеграф