Справится даже ребенок: рецепт быстрой пиццы на хлебе

Приготовление этого блюда займет у вас несколько минут.

Жизнь в современном мире динамична, и зачастую нам не хватает времени на приготовление сложных блюд. Но это не значит, что мы должны отказываться от вкусной и сытной пищи! Сегодня мы поделимся с вами рецептом пиццы на хлебе, которая станет настоящей палочкой-выручалочкой, когда вам хочется чего-нибудь вкусного, а времени на приготовление теста нет. Об этом пишет Ukr.media.

Секреты идеальной пиццы на хлебе

Чтобы пицца на хлебе получилась действительно вкусной и сытной, важно знать несколько секретов:

Хлеб Используйте для основания свежий хлеб с плотной мякотью. Батон, цельнозерновой или черный хлеб – отличный выбор.

Используйте для основания свежий хлеб с плотной мякотью. Батон, цельнозерновой или черный хлеб – отличный выбор. Соус: Вы можете использовать готовый томатный соус или приготовить его самостоятельно.

Вы можете использовать готовый томатный соус или приготовить его самостоятельно. Не бойтесь экспериментировать с начинкой! Используйте излюбленные колбасные изделия, овощи, творог, грибы, оливки.

экспериментировать с начинкой! Используйте излюбленные колбасные изделия, овощи, творог, грибы, оливки. Сыр Сыр – это основа вкуса пиццы. Используйте моцареллу, чеддер, сулугуни или любой другой сыр, который вам нравится.

Сыр – это основа вкуса пиццы. Используйте моцареллу, чеддер, сулугуни или любой другой сыр, который вам нравится. Жарение: Жарьте пиццу на сковороде с небольшим количеством масла до золотистого сыра.

Ингредиенты:

2 ломтика хлеба

2 ст. л. томатного соуса

50 г колбасы

50 г шампиньонов

50 г лука

100 г сыра моцарелла

Оливковое масло

Соль, перец по вкусу

Приготовление:

Хлеб нарежьте ломтиками толщиной 1-1,5 см. Смажьте каждый ломтик хлеба томатным соусом. Нарежьте колбасу, грибы и лук. Выложите на хлеб колбасу, грибы и лук. Посыпьте пиццу тертым сыром. Разогрейте сковороду с оливковым маслом. Обжарьте пиццу на сковороде с обеих сторон золотистого цвета сыра. Посолите и поперчите пиццу по вкусу.

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