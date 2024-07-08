Салат из 5 минут из 2 ингредиентов: рецепт итальянского капрезе

Этот салат очень просто и легко готовится, но поразит вкус.

Лето щедро дарит нам не только солнечные дни и тепло, но богатство свежих овощей и фруктов. Именно из них итальянские повара создают свои кулинарные шедевры, поражающие простотой и изысканностью. Сегодня мы поделимся с вами рецептом одного из самых известных итальянских салатов – капрезе, который очаровывает своим гармоничным сочетанием вкусов и яркими красками. Также, предлагаем рецепт салата из стручковой фасоли с помидорами.

Капрезе – это не просто салат, а настоящая симфония вкуса, сочетающая в себе сочность томатов, нежную сливочность моцареллы и свежую пикантность базилика. Это блюдо не требует времени и ингредиентов, но гарантирует настоящую феерию вкусов, которая перенесет вас на солнечные просторы Италии.

Ингредиенты:

4 спелых томатов

250 г моцареллы

Свежий базилик

Оливковое масло

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Томаты помойте, обсушите и нарежьте кружочками толщиной около 1 см. Моцареллу нарежьте кружочками такой же толщины, как и томаты. Выложите томаты и моцареллу на тарелку, чередуя их. Добавьте листики базилика между слоями томатов и моцареллы. Сбрызните салат оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу.

Лучше всего такой салат подходит с сочными котлетками. Также предлагаем рецепт витаминного салата.