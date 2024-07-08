Салат из 5 минут из 2 ингредиентов: рецепт итальянского капрезе
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Этот салат очень просто и легко готовится, но поразит вкус.
Лето щедро дарит нам не только солнечные дни и тепло, но богатство свежих овощей и фруктов. Именно из них итальянские повара создают свои кулинарные шедевры, поражающие простотой и изысканностью. Сегодня мы поделимся с вами рецептом одного из самых известных итальянских салатов – капрезе, который очаровывает своим гармоничным сочетанием вкусов и яркими красками. Также, предлагаем рецепт салата из стручковой фасоли с помидорами.
Капрезе – это не просто салат, а настоящая симфония вкуса, сочетающая в себе сочность томатов, нежную сливочность моцареллы и свежую пикантность базилика. Это блюдо не требует времени и ингредиентов, но гарантирует настоящую феерию вкусов, которая перенесет вас на солнечные просторы Италии.
Ингредиенты:
- 4 спелых томатов
- 250 г моцареллы
- Свежий базилик
- Оливковое масло
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Томаты помойте, обсушите и нарежьте кружочками толщиной около 1 см.
- Моцареллу нарежьте кружочками такой же толщины, как и томаты.
- Выложите томаты и моцареллу на тарелку, чередуя их.
- Добавьте листики базилика между слоями томатов и моцареллы.
- Сбрызните салат оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу.
Лучше всего такой салат подходит с сочными котлетками. Также предлагаем рецепт витаминного салата.