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Салат из 5 минут из 2 ингредиентов: рецепт итальянского капрезе

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот салат станет вашим любимым летом (изображение создано с помощью ИИ)
Этот салат станет вашим любимым летом (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Этот салат очень просто и легко готовится, но поразит вкус.

Лето щедро дарит нам не только солнечные дни и тепло, но богатство свежих овощей и фруктов. Именно из них итальянские повара создают свои кулинарные шедевры, поражающие простотой и изысканностью. Сегодня мы поделимся с вами рецептом одного из самых известных итальянских салатов – капрезе, который очаровывает своим гармоничным сочетанием вкусов и яркими красками. Также, предлагаем рецепт салата из стручковой фасоли с помидорами.

Капрезе – это не просто салат, а настоящая симфония вкуса, сочетающая в себе сочность томатов, нежную сливочность моцареллы и свежую пикантность базилика. Это блюдо не требует времени и ингредиентов, но гарантирует настоящую феерию вкусов, которая перенесет вас на солнечные просторы Италии.

Ингредиенты:

  • 4 спелых томатов
  • 250 г моцареллы
  • Свежий базилик
  • Оливковое масло
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Томаты помойте, обсушите и нарежьте кружочками толщиной около 1 см.
  2. Моцареллу нарежьте кружочками такой же толщины, как и томаты.
  3. Выложите томаты и моцареллу на тарелку, чередуя их.
  4. Добавьте листики базилика между слоями томатов и моцареллы.
  5. Сбрызните салат оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу.

Лучше всего такой салат подходит с сочными котлетками. Также предлагаем рецепт витаминного салата.

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