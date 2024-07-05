Как в итальянских ресторанах: рецепт пиццы Маргарита
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Несмотря на свой удивительный вкус, эта пицца довольно легко и быстро готовится.
Пицца — это не просто еда, это целая культура, уходящая корнями в глубь веков. Ее разнообразие поражает, ведь существует множество рецептов, каждый из которых имеет свою особую историю и вкус. Сегодня мы погрузимся в мир классики итальянской кухни, приготовив одну из самых известных пицц — "Маргариту". Также, предлагаем рецепт пиццы с грибами и творогом на батоне за 5 минут
Секреты идеальной "Маргариты"
Чтобы приготовить настоящую "Маргариту", важно не только придерживаться рецепта, но использовать качественные ингредиенты. Тесто – основа любой пиццы, поэтому его приготовление требует особого внимания.
Для теста нам понадобится:
- 500 г муки
- 250 мл теплой воды
- 1 ч. л. сахара
- 1 ч. л. соли
- 2 ст. л. оливкового масла
- 7 г сухих дрожжей
Приготовление теста:
- В большой миске смешайте муку, сахар и соль.
- В отдельной емкости разведите дрожжи теплой водой.
- Добавьте смесь дрожжей в муку и замесите тесто. Добавить оливковое масло и месить тесто до однородности.
- Накройте тесто чистым полотенцем и поставьте в теплое место на 1-2 часа, чтобы оно поднялось.
Для начинки нам понадобится:
- 400 г томатов в собственном соке
- 200 г моцареллы
- 1 пучок свежего базилика
- Соль, перец по вкусу
- Оливковое масло
Приготовление пиццы:
- Разогрейте духовой шкаф до 250°C.
- Раскатайте тесто в тонкий пласт, формируя круг.
- Выложите на тесто томатное основание, распределив его равномерно.
- Нарежьте моцареллу тонкими ломтиками и разложите их на пике.
- Добавьте свежий базилик, измельченный руками.
- Посолите, поперчите по вкусу и сбрызните оливковым маслом.
- Выпекайте пиццу 10-15 минут до золотистого цвета.
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