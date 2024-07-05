Как в итальянских ресторанах: рецепт пиццы Маргарита

Несмотря на свой удивительный вкус, эта пицца довольно легко и быстро готовится.

Пицца — это не просто еда, это целая культура, уходящая корнями в глубь веков. Ее разнообразие поражает, ведь существует множество рецептов, каждый из которых имеет свою особую историю и вкус. Сегодня мы погрузимся в мир классики итальянской кухни, приготовив одну из самых известных пицц — "Маргариту". Также, предлагаем рецепт пиццы с грибами и творогом на батоне за 5 минут

Секреты идеальной "Маргариты"

Чтобы приготовить настоящую "Маргариту", важно не только придерживаться рецепта, но использовать качественные ингредиенты. Тесто – основа любой пиццы, поэтому его приготовление требует особого внимания.

Для теста нам понадобится:

500 г муки

250 мл теплой воды

1 ч. л. сахара

1 ч. л. соли

2 ст. л. оливкового масла

7 г сухих дрожжей

Приготовление теста:

В большой миске смешайте муку, сахар и соль. В отдельной емкости разведите дрожжи теплой водой. Добавьте смесь дрожжей в муку и замесите тесто. Добавить оливковое масло и месить тесто до однородности. Накройте тесто чистым полотенцем и поставьте в теплое место на 1-2 часа, чтобы оно поднялось.

Для начинки нам понадобится:

400 г томатов в собственном соке

200 г моцареллы

1 пучок свежего базилика

Соль, перец по вкусу

Оливковое масло

Приготовление пиццы:

Разогрейте духовой шкаф до 250°C. Раскатайте тесто в тонкий пласт, формируя круг. Выложите на тесто томатное основание, распределив его равномерно. Нарежьте моцареллу тонкими ломтиками и разложите их на пике. Добавьте свежий базилик, измельченный руками. Посолите, поперчите по вкусу и сбрызните оливковым маслом. Выпекайте пиццу 10-15 минут до золотистого цвета.

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