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Как в итальянских ресторанах: рецепт пиццы Маргарита

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
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Автор
Пицца Маргарита является классикой итальянской кухни (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 05 июля 2024, 09:57
Пицца Маргарита является классикой итальянской кухни (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Несмотря на свой удивительный вкус, эта пицца довольно легко и быстро готовится.

Пицца — это не просто еда, это целая культура, уходящая корнями в глубь веков. Ее разнообразие поражает, ведь существует множество рецептов, каждый из которых имеет свою особую историю и вкус. Сегодня мы погрузимся в мир классики итальянской кухни, приготовив одну из самых известных пицц — "Маргариту". Также, предлагаем рецепт пиццы с грибами и творогом на батоне за 5 минут

Секреты идеальной "Маргариты"

Чтобы приготовить настоящую "Маргариту", важно не только придерживаться рецепта, но использовать качественные ингредиенты. Тесто – основа любой пиццы, поэтому его приготовление требует особого внимания.

Для теста нам понадобится:

  • 500 г муки
  • 250 мл теплой воды
  • 1 ч. л. сахара
  • 1 ч. л. соли
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 7 г сухих дрожжей

Приготовление теста:

  1. В большой миске смешайте муку, сахар и соль.
  2. В отдельной емкости разведите дрожжи теплой водой.
  3. Добавьте смесь дрожжей в муку и замесите тесто. Добавить оливковое масло и месить тесто до однородности.
  4. Накройте тесто чистым полотенцем и поставьте в теплое место на 1-2 часа, чтобы оно поднялось.

Для начинки нам понадобится:

  • 400 г томатов в собственном соке
  • 200 г моцареллы
  • 1 пучок свежего базилика
  • Соль, перец по вкусу
  • Оливковое масло

Приготовление пиццы:

  1. Разогрейте духовой шкаф до 250°C.
  2. Раскатайте тесто в тонкий пласт, формируя круг.
  3. Выложите на тесто томатное основание, распределив его равномерно.
  4. Нарежьте моцареллу тонкими ломтиками и разложите их на пике.
  5. Добавьте свежий базилик, измельченный руками.
  6. Посолите, поперчите по вкусу и сбрызните оливковым маслом.
  7. Выпекайте пиццу 10-15 минут до золотистого цвета.

А если хочется удивить близких – приготовьте пиццу с грушами и сыром бри. Также мы делились рецептом вкуснейшего салата с мясом.

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