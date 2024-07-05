Идеальная закуска на зиму: рецепт салата из стручковой фасоли с помидорами

Такой овощной салат станет хитом на вашем столе.

Лето щедро дарит нам свои щедроты, а свежие овощи становятся настоящим украшением нашего стола. Сегодня мы предлагаем вам приготовить легкий и вкусный салат из стручковой фасоли с помидорами, который не только обрадует вас своим вкусом, но и зарядит витаминами.

Этот салат называется не только из-за разноцветности ингредиентов, но и благодаря своей легкости и свежести, так напоминающих о летних днях.

Почему?

Стручковая фасоль, помидоры, лук, зелень – каждый из этих ингредиентов имеет свой яркий цвет, создавая на тарелке настоящую радугу. Этот салат не только хорош, но и невероятно полезен.

Секреты идеального салата

Чтобы салат получился действительно вкусным и ароматным, важно знать несколько секретов:

Фасоль: Выбирайте молодую, зеленую стручковую фасоль, она более нежная и сочная.

Выбирайте молодую, зеленую стручковую фасоль, она более нежная и сочная. Помидоры: Используйте спелые, мясистые помидоры, чтобы салат был более сочным.

Используйте спелые, мясистые помидоры, чтобы салат был более сочным. Лук: Лук можно использовать как красный, так и белый. Ее можно измельчить ножом или натереть на терке.

Лук можно использовать как красный, так и белый. Ее можно измельчить ножом или натереть на терке. Зелень: Добавьте в салат свежую зелень петрушки, укропа, базилика или других трав по вашему вкусу.

Добавьте в салат свежую зелень петрушки, укропа, базилика или других трав по вашему вкусу. Заправка: Вы можете заправить салат оливковым маслом, лимонным соком, уксусом или любимым соусом.

Рецепт салата

Ингредиенты:

200 г стручковой фасоли

2-3 помидора

1 луковица

Пучок зеленый

Соль, перец по вкусу

Оливковое масло, лимонный сок (по желанию)

Приготовление:

Отварите стручковую фасоль в подсоленной воде до готовности. Нарежьте помидоры кубиками, лук – тонкими полукольцами, а зелень – мелко. Смешайте фасоль, помидоры, лук и зелень. Добавьте соль, перец, оливковое и лимонный сок (по желанию). Перемешайте салат и дайте ему немного настояться.

Лучше всего такой салат подходит с сочными котлетками. Также предлагаем рецепт витаминного салата.