Идеальная закуска на зиму: рецепт салата из стручковой фасоли с помидорами
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Такой овощной салат станет хитом на вашем столе.
Лето щедро дарит нам свои щедроты, а свежие овощи становятся настоящим украшением нашего стола. Сегодня мы предлагаем вам приготовить легкий и вкусный салат из стручковой фасоли с помидорами, который не только обрадует вас своим вкусом, но и зарядит витаминами.
Этот салат называется не только из-за разноцветности ингредиентов, но и благодаря своей легкости и свежести, так напоминающих о летних днях.
Почему?
Стручковая фасоль, помидоры, лук, зелень – каждый из этих ингредиентов имеет свой яркий цвет, создавая на тарелке настоящую радугу. Этот салат не только хорош, но и невероятно полезен.
Секреты идеального салата
Чтобы салат получился действительно вкусным и ароматным, важно знать несколько секретов:
- Фасоль: Выбирайте молодую, зеленую стручковую фасоль, она более нежная и сочная.
- Помидоры: Используйте спелые, мясистые помидоры, чтобы салат был более сочным.
- Лук: Лук можно использовать как красный, так и белый. Ее можно измельчить ножом или натереть на терке.
- Зелень: Добавьте в салат свежую зелень петрушки, укропа, базилика или других трав по вашему вкусу.
- Заправка: Вы можете заправить салат оливковым маслом, лимонным соком, уксусом или любимым соусом.
Рецепт салата
Ингредиенты:
- 200 г стручковой фасоли
- 2-3 помидора
- 1 луковица
- Пучок зеленый
- Соль, перец по вкусу
- Оливковое масло, лимонный сок (по желанию)
Приготовление:
- Отварите стручковую фасоль в подсоленной воде до готовности.
- Нарежьте помидоры кубиками, лук – тонкими полукольцами, а зелень – мелко.
- Смешайте фасоль, помидоры, лук и зелень.
- Добавьте соль, перец, оливковое и лимонный сок (по желанию).
- Перемешайте салат и дайте ему немного настояться.
Лучше всего такой салат подходит с сочными котлетками. Также предлагаем рецепт витаминного салата.