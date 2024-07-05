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Идеальная закуска на зиму: рецепт салата из стручковой фасоли с помидорами

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот салат станет вашей любимой закуской зимой (изображение создано с помощью ИИ).
Этот салат станет вашей любимой закуской зимой (изображение создано с помощью ИИ).. Фото Телеграф

Такой овощной салат станет хитом на вашем столе.

Лето щедро дарит нам свои щедроты, а свежие овощи становятся настоящим украшением нашего стола. Сегодня мы предлагаем вам приготовить легкий и вкусный салат из стручковой фасоли с помидорами, который не только обрадует вас своим вкусом, но и зарядит витаминами.

Этот салат называется не только из-за разноцветности ингредиентов, но и благодаря своей легкости и свежести, так напоминающих о летних днях.

Почему?

Стручковая фасоль, помидоры, лук, зелень – каждый из этих ингредиентов имеет свой яркий цвет, создавая на тарелке настоящую радугу. Этот салат не только хорош, но и невероятно полезен.

Секреты идеального салата

Чтобы салат получился действительно вкусным и ароматным, важно знать несколько секретов:

  • Фасоль: Выбирайте молодую, зеленую стручковую фасоль, она более нежная и сочная.
  • Помидоры: Используйте спелые, мясистые помидоры, чтобы салат был более сочным.
  • Лук: Лук можно использовать как красный, так и белый. Ее можно измельчить ножом или натереть на терке.
  • Зелень: Добавьте в салат свежую зелень петрушки, укропа, базилика или других трав по вашему вкусу.
  • Заправка: Вы можете заправить салат оливковым маслом, лимонным соком, уксусом или любимым соусом.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • 200 г стручковой фасоли
  • 2-3 помидора
  • 1 луковица
  • Пучок зеленый
  • Соль, перец по вкусу
  • Оливковое масло, лимонный сок (по желанию)

Приготовление:

  1. Отварите стручковую фасоль в подсоленной воде до готовности.
  2. Нарежьте помидоры кубиками, лук – тонкими полукольцами, а зелень – мелко.
  3. Смешайте фасоль, помидоры, лук и зелень.
  4. Добавьте соль, перец, оливковое и лимонный сок (по желанию).
  5. Перемешайте салат и дайте ему немного настояться.

Лучше всего такой салат подходит с сочными котлетками. Также предлагаем рецепт витаминного салата.

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