Пицца в чашке: быстрый и простой рецепт для ленивых
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Это блюдо займет не больше пары минут и станет отличным вариантом завтрака.
Кто из нас не любит пиццу? Это ароматное итальянское блюдо покорило сердца людей во всем мире. Но что делать, когда хочется пиццы, а времени для приготовления теста нет? Не отчаиваться! Сегодня мы поделимся с вами рецептом " ленивой пиццы " в чашке, которая готовится в считанные минуты. Об этом пишет Обозреватель.
Ингредиенты:
- 2 ломтика хлеба для тостов
- 2 ст. л. томатного соуса
- 100 г тертого сыра (моцарелла, чеддер)
- Ваши любимые начинки (колбаса, бекон, овощи, оливки)
- Соль, перец по вкусу
Приготовление:
- Подготовьте основание: разогрейте духовку до 180°C. Возьмите два ломтика хлеба для тостов и обрежьте края, чтобы они поместились в чашку. Выложите хлеб в две отдельные чашки.
- Добавьте томатный соус: равномерно распределите томатный соус по хлебу.
- Посыпьте творогом: щедро посыпьте хлеб тертым сыром.
- Разложите на пике свои любимые начинки: колбасу, бекон, овощи, оливки.
- Выпечка: выпекайте пиццу в чашках в течение 10-15 минут до расплавления сыра и золотистого цвета.
- Подавайте: дайте пицце немного охладиться, затем посыпьте солью, перцем по вкусу и наслаждайтесь!
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