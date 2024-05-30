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Пицца в чашке: быстрый и простой рецепт для ленивых

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Пицца в чашке станет отличным вариантом быстрого завтрака (изображение создано с помощью ИИ).
Пицца в чашке станет отличным вариантом быстрого завтрака (изображение создано с помощью ИИ).. Фото Телеграф

Это блюдо займет не больше пары минут и станет отличным вариантом завтрака.

Кто из нас не любит пиццу? Это ароматное итальянское блюдо покорило сердца людей во всем мире. Но что делать, когда хочется пиццы, а времени для приготовления теста нет? Не отчаиваться! Сегодня мы поделимся с вами рецептом " ленивой пиццы " в чашке, которая готовится в считанные минуты. Об этом пишет Обозреватель.

Ингредиенты:

  • 2 ломтика хлеба для тостов
  • 2 ст. л. томатного соуса
  • 100 г тертого сыра (моцарелла, чеддер)
  • Ваши любимые начинки (колбаса, бекон, овощи, оливки)
  • Соль, перец по вкусу

Приготовление:

  1. Подготовьте основание: разогрейте духовку до 180°C. Возьмите два ломтика хлеба для тостов и обрежьте края, чтобы они поместились в чашку. Выложите хлеб в две отдельные чашки.
  2. Добавьте томатный соус: равномерно распределите томатный соус по хлебу.
  3. Посыпьте творогом: щедро посыпьте хлеб тертым сыром.
  4. Разложите на пике свои любимые начинки: колбасу, бекон, овощи, оливки.
  5. Выпечка: выпекайте пиццу в чашках в течение 10-15 минут до расплавления сыра и золотистого цвета.
  6. Подавайте: дайте пицце немного охладиться, затем посыпьте солью, перцем по вкусу и наслаждайтесь!

А если хочется удивить близких – приготовьте пиццу с грушами и сыром бри. Также мы делились рецептом вкуснейшего салата с мясом.

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#Рецепт #Пицца #еда-Телеграф