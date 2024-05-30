Пицца в чашке: быстрый и простой рецепт для ленивых

Это блюдо займет не больше пары минут и станет отличным вариантом завтрака.

Кто из нас не любит пиццу? Это ароматное итальянское блюдо покорило сердца людей во всем мире. Но что делать, когда хочется пиццы, а времени для приготовления теста нет? Не отчаиваться! Сегодня мы поделимся с вами рецептом " ленивой пиццы " в чашке, которая готовится в считанные минуты. Об этом пишет Обозреватель.

Ингредиенты:

2 ломтика хлеба для тостов

2 ст. л. томатного соуса

100 г тертого сыра (моцарелла, чеддер)

Ваши любимые начинки (колбаса, бекон, овощи, оливки)

Соль, перец по вкусу

Приготовление:

Подготовьте основание: разогрейте духовку до 180°C. Возьмите два ломтика хлеба для тостов и обрежьте края, чтобы они поместились в чашку. Выложите хлеб в две отдельные чашки. Добавьте томатный соус: равномерно распределите томатный соус по хлебу. Посыпьте творогом: щедро посыпьте хлеб тертым сыром. Разложите на пике свои любимые начинки: колбасу, бекон, овощи, оливки. Выпечка: выпекайте пиццу в чашках в течение 10-15 минут до расплавления сыра и золотистого цвета. Подавайте: дайте пицце немного охладиться, затем посыпьте солью, перцем по вкусу и наслаждайтесь!

А если хочется удивить близких – приготовьте пиццу с грушами и сыром бри. Также мы делились рецептом вкуснейшего салата с мясом.