Лучше, чем у МакДональдз: рецепт консервированных огурцов
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В разгар июля самое время готовить консервацию на зиму.
Лето щедро дарит нам свои щедроты, а огурцы – один из самых популярных его даров. Эти хрустящие зеленые овощи не только вкусны и полезны, но и отлично подходят для консервирования. Также мы писали о трех рецептах оригинальных пикантных салатов, которые точно достойны вашего внимания.
Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления консервированных огурцов, которые станут настоящим украшением вашего зимнего амбара.
Секреты идеальных консервированных огурцов
Чтобы консервированные огурцы получились действительно вкусными и хрустящими, важно знать несколько секретов:
- Выбор огурцов: Выбирайте для консервирования небольшие плотные огурцы с пузырчатой кожурой. Убедитесь, что они не мягкие и не повреждены.
- Перед консервированием огурцы тщательно вымойте и замочите в холодной воде на 2-3 часа.
- Стерилизация: Тарки и крышки для консервирования обязательно простерилизуйте.
- Маринад Используйте для маринада чистую воду, качественную соль, уксус и специи.
- Специи: Добавьте в маринад свои любимые специи, такие как чеснок, укроп, горошковый перец, горчица, лавровый лист.
- Заливка: Заливайте огурцы горячим маринадом.
- Хранение: Храните огурцы в прохладном, темном месте.
Рецепт классических консервированных огурцов
Ингредиенты:
- 1 кг огурцов
- 1 л воды
- 2 ст. л. уксуса 9%
- 1 ст. л. соли
- 2 зубчика чеснока
- 1 зонтик укропа
- 3 горошины перца черного
- 1 лавровый лист
Приготовление:
- Огурцы вымойте и замочите в холодной воде на 2-3 часа.
- Тарки и крышки простерилизуйте.
- В каждую банку положите чеснок, укроп, черный перец и лавровый лист.
- Плотно уложите огурцы в банки.
- Залейте огурцы крутым кипятком, накройте крышками и оставьте на 10 минут.
- Слейте воду из банок, добавьте соль и уксус.
- Залейте огурцы горячим маринадом вверх.
- Плотно закрутите банки крышками.
- Переверните банки вверх дном и оставьте до охлаждения.
- Сохраняйте консервированные огурцы в прохладном, темном месте.
Также мы делились удачным рецептом консервации. Кстати, можно замариновать огурцы и зимой готовить с ними разные салаты.