Лучше, чем у МакДональдз: рецепт консервированных огурцов

В разгар июля самое время готовить консервацию на зиму.

Лето щедро дарит нам свои щедроты, а огурцы – один из самых популярных его даров. Эти хрустящие зеленые овощи не только вкусны и полезны, но и отлично подходят для консервирования. Также мы писали о трех рецептах оригинальных пикантных салатов, которые точно достойны вашего внимания.

Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления консервированных огурцов, которые станут настоящим украшением вашего зимнего амбара.

Секреты идеальных консервированных огурцов

Чтобы консервированные огурцы получились действительно вкусными и хрустящими, важно знать несколько секретов:

Выбор огурцов: Выбирайте для консервирования небольшие плотные огурцы с пузырчатой кожурой. Убедитесь, что они не мягкие и не повреждены.

Выбирайте для консервирования небольшие плотные огурцы с пузырчатой кожурой. Убедитесь, что они не мягкие и не повреждены. Перед консервированием огурцы тщательно вымойте и замочите в холодной воде на 2-3 часа.

консервированием огурцы тщательно вымойте и замочите в холодной воде на 2-3 часа. Стерилизация: Тарки и крышки для консервирования обязательно простерилизуйте.

Тарки и крышки для консервирования обязательно простерилизуйте. Маринад Используйте для маринада чистую воду, качественную соль, уксус и специи.

Используйте для маринада чистую воду, качественную соль, уксус и специи. Специи: Добавьте в маринад свои любимые специи, такие как чеснок, укроп, горошковый перец, горчица, лавровый лист.

Добавьте в маринад свои любимые специи, такие как чеснок, укроп, горошковый перец, горчица, лавровый лист. Заливка: Заливайте огурцы горячим маринадом.

Заливайте огурцы горячим маринадом. Хранение: Храните огурцы в прохладном, темном месте.

Рецепт классических консервированных огурцов

Ингредиенты:

1 кг огурцов

1 л воды

2 ст. л. уксуса 9%

1 ст. л. соли

2 зубчика чеснока

1 зонтик укропа

3 горошины перца черного

1 лавровый лист

Приготовление:

Огурцы вымойте и замочите в холодной воде на 2-3 часа. Тарки и крышки простерилизуйте. В каждую банку положите чеснок, укроп, черный перец и лавровый лист. Плотно уложите огурцы в банки. Залейте огурцы крутым кипятком, накройте крышками и оставьте на 10 минут. Слейте воду из банок, добавьте соль и уксус. Залейте огурцы горячим маринадом вверх. Плотно закрутите банки крышками. Переверните банки вверх дном и оставьте до охлаждения. Сохраняйте консервированные огурцы в прохладном, темном месте.

Также мы делились удачным рецептом консервации. Кстати, можно замариновать огурцы и зимой готовить с ними разные салаты.