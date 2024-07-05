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Лучше, чем у МакДональдз: рецепт консервированных огурцов

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Эти огурцы станут вашей любимой закуской (изображение создано с помощью ИИ)
Эти огурцы станут вашей любимой закуской (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

В разгар июля самое время готовить консервацию на зиму.

Лето щедро дарит нам свои щедроты, а огурцы – один из самых популярных его даров. Эти хрустящие зеленые овощи не только вкусны и полезны, но и отлично подходят для консервирования. Также мы писали о трех рецептах оригинальных пикантных салатов, которые точно достойны вашего внимания.

Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления консервированных огурцов, которые станут настоящим украшением вашего зимнего амбара.

Секреты идеальных консервированных огурцов

Чтобы консервированные огурцы получились действительно вкусными и хрустящими, важно знать несколько секретов:

  • Выбор огурцов: Выбирайте для консервирования небольшие плотные огурцы с пузырчатой кожурой. Убедитесь, что они не мягкие и не повреждены.
  • Перед консервированием огурцы тщательно вымойте и замочите в холодной воде на 2-3 часа.
  • Стерилизация: Тарки и крышки для консервирования обязательно простерилизуйте.
  • Маринад Используйте для маринада чистую воду, качественную соль, уксус и специи.
  • Специи: Добавьте в маринад свои любимые специи, такие как чеснок, укроп, горошковый перец, горчица, лавровый лист.
  • Заливка: Заливайте огурцы горячим маринадом.
  • Хранение: Храните огурцы в прохладном, темном месте.

Рецепт классических консервированных огурцов

Ингредиенты:

  • 1 кг огурцов
  • 1 л воды
  • 2 ст. л. уксуса 9%
  • 1 ст. л. соли
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 зонтик укропа
  • 3 горошины перца черного
  • 1 лавровый лист

Приготовление:

  1. Огурцы вымойте и замочите в холодной воде на 2-3 часа.
  2. Тарки и крышки простерилизуйте.
  3. В каждую банку положите чеснок, укроп, черный перец и лавровый лист.
  4. Плотно уложите огурцы в банки.
  5. Залейте огурцы крутым кипятком, накройте крышками и оставьте на 10 минут.
  6. Слейте воду из банок, добавьте соль и уксус.
  7. Залейте огурцы горячим маринадом вверх.
  8. Плотно закрутите банки крышками.
  9. Переверните банки вверх дном и оставьте до охлаждения.
  10. Сохраняйте консервированные огурцы в прохладном, темном месте.

Также мы делились удачным рецептом консервации. Кстати, можно замариновать огурцы и зимой готовить с ними разные салаты.

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#Рецепт #Огурцы #еда-Телеграф