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Идеально на перекус: рецепт идеальных кабачковых оладий

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Кабачковые оладьи станут вашим любимым блюдом (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 05 июля 2024, 11:35
Кабачковые оладьи станут вашим любимым блюдом (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Приготовление этих оладий не займет много времени.

Лето щедро дарит нам свои щедроты, а кабачки – один из самых популярных его даров. Эти овощи не только вкусны и полезны, но и невероятно универсальны в кулинарии. Из них можно приготовить множество блюд, и одним из самых любимых многих являются кабачковые оладьи. Также предлагаем рецепт кабачковой икры.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом солнечных оладий из кабачков, которые станут отличным завтраком, обедом или легким ужином.

Секреты идеальных оладий

Чтобы кабачковые оладьи получились действительно вкусными и румяными, важно знать несколько секретов:

  • Тесто: Оптимальное соотношение кабачков и муки – 2:1. Это гарантирует, что оладьи не развалятся во время жарки.
  • Натирайте кабачки на крупной терке, так они дают больше сока, что делает оладьи более нежными.
  • После того, как натерли кабачки, дайте им немного отстояться и отожмите лишнюю жидкость. Это поможет оладьям лучше держать форму.
  • Яйца: Яйца скрепляют тесто и делают оладьи более пышными.
  • Мука: Не переборщите с мукой, иначе оладьи станут жесткими.
  • Специи: Добавьте в тесто немного соли, перца, зелени или любимых специй, чтобы подчеркнуть вкус кабачков.
  • Жарить: Жарьте оладьи на разогретой сковороде с достаточным количеством масла. Не переворачивайте их часто, чтобы они не разваливались.

Рецепт солнечных оладий из кабачков

Ингредиенты:

  • 2 средних кабачки
  • 1 яйцо
  • 2 ст. л. муки
  • 1 ст. л. рубленой зелени (укроп, петрушка)
  • Соль, перец по вкусу
  • Масло для жарки

Приготовление:

  1. Натрите кабачки на крупной терке.
  2. Добавьте яйцо, муку, зелень, соль и перец. Перемешайте до однородной массы.
  3. Дайте тесту чуть-чуть постоять, 10-15 минут.
  4. Разогрейте сковороду с растительным маслом.
  5. Выкладывайте тесто ложкой, формируя круглые оладьи.
  6. Жарьте оладьи на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон.
  7. Готовые оладьи выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.

Совет:

Подавайте оладьи горячими со сметаной, йогуртом, зеленью или любимым соусом.

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