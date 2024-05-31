Пицца на сковороде: вкусный обед за 10 минут, с которым вы забудете о духовке и тесте

Если у вас нет времени, но пиццы очень хочется — приготовьте пиццу на сковороде.

Кто из нас не мечтает об ароматной, румяной пицце, усыпанной сыром и любимыми начинками? Однако, не всегда есть время или возможность печь пиццу в духовке. Не беда! Сегодня мы поделимся с вами рецептом пиццы на сковороде, которая готовится в считанные минуты.

Ингредиенты:

150 г готового теста для пиццы

100 г томатного соуса

150 г моцареллы

100 г колбасы или ветчины

1 луковица

1 болгарский перец

1 гриб

Оливковое масло

Соль, перец по вкусу

Приготовление:

Подготовьте тесто: раскатайте тесто для пиццы в круг, слегка посыпав мукой. Подготовьте начинку: нарежьте колбасу, лук, болгарский перец и грибы. Сформируйте пиццу: на сковороде с разогретым оливковым маслом разложите тесто. Смажьте тесто томатным соусом, посолите и поперчите. Добавить начинку: колбасу, лук, болгарский перец и грибы. Посыпьте пиццу тертой моцареллой. Запекайте пиццу: накройте сковороду крышкой и запекайте пиццу на среднем огне в течение 5-7 минут, пока творог не расплавится, а тесто не станет румяным. Подавайте блюдо: готовую пиццу снимите с огня, дайте ей чуть-чуть остыть, затем нарежьте на порционные куски и подавайте к столу.

А если хочется удивить близких – приготовьте пиццу с грушами и сыром бри. Также мы делились рецептом вкуснейшего салата с мясом.