Пицца на сковороде: вкусный обед за 10 минут, с которым вы забудете о духовке и тесте
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Если у вас нет времени, но пиццы очень хочется — приготовьте пиццу на сковороде.
Кто из нас не мечтает об ароматной, румяной пицце, усыпанной сыром и любимыми начинками? Однако, не всегда есть время или возможность печь пиццу в духовке. Не беда! Сегодня мы поделимся с вами рецептом пиццы на сковороде, которая готовится в считанные минуты.
Ингредиенты:
- 150 г готового теста для пиццы
- 100 г томатного соуса
- 150 г моцареллы
- 100 г колбасы или ветчины
- 1 луковица
- 1 болгарский перец
- 1 гриб
- Оливковое масло
- Соль, перец по вкусу
Приготовление:
- Подготовьте тесто: раскатайте тесто для пиццы в круг, слегка посыпав мукой.
- Подготовьте начинку: нарежьте колбасу, лук, болгарский перец и грибы.
- Сформируйте пиццу: на сковороде с разогретым оливковым маслом разложите тесто. Смажьте тесто томатным соусом, посолите и поперчите. Добавить начинку: колбасу, лук, болгарский перец и грибы. Посыпьте пиццу тертой моцареллой.
- Запекайте пиццу: накройте сковороду крышкой и запекайте пиццу на среднем огне в течение 5-7 минут, пока творог не расплавится, а тесто не станет румяным.
- Подавайте блюдо: готовую пиццу снимите с огня, дайте ей чуть-чуть остыть, затем нарежьте на порционные куски и подавайте к столу.
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