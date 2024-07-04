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Быстрый ужин без лишней мороки: рецепт запеченных куриных ножек

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Эта курица получается очень ароматная и вкусная (изображение создано с помощью ИИ)
Эта курица получается очень ароматная и вкусная (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Если вы ищете простой рецепт скорого ужина – предлагаем приготовить запеченные куриные ножки.

Запеченные куриные ножки – это классическое блюдо, которое всегда удается. Ее просто готовить, она не требует много времени и ингредиентов, а результат всегда радует аппетитным видом и отличным вкусом. Также, предлагаем рецепт курицы терияки из брокколи в духовке .

Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления хрустящей и ароматной курицы в духовке, которая станет украшением любого стола.

Ингредиенты:

  • 8 куриных ножек
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 1 ст. л. соли
  • 1 ч. л. черного молотого перца
  • 1 ч. л. паприки
  • 1 ч. л. чесночного порошка
  • 1/2 ч. л. орегано
  • 1/4 ч. л. кайенского перца (по желанию)

Приготовление:

  1. Куриные ножки хорошо вымыть и обсушить бумажными полотенцами.
  2. В миске смешать растительное масло, соль, перец, паприку, чесночный порошок, орегано и кайенский перец (по желанию).
  3. Тщательно обмазать куриные ножки этой смесью, чтобы она покрыла их со всех сторон.
  4. Выложить ножки на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  5. Запекать в разогретой до 200°C духовке в течение 40-45 минут или до золотистого цвета и хрустящей корочки.
  6. За 10 минут до окончания приготовления полить ножки соком, который выделился во время запекания, чтобы они стали еще более румяными и сочными.

А еще близким можно приглянуться макароны с колбасками в томатном соусе. Также рекомендуем приготовить макароны с тыквой и беконом по рецепту "Телеграфа".

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#Рецепт #Курица #еда-Телеграф