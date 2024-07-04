Быстрый ужин без лишней мороки: рецепт запеченных куриных ножек
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Если вы ищете простой рецепт скорого ужина – предлагаем приготовить запеченные куриные ножки.
Запеченные куриные ножки – это классическое блюдо, которое всегда удается. Ее просто готовить, она не требует много времени и ингредиентов, а результат всегда радует аппетитным видом и отличным вкусом. Также, предлагаем рецепт курицы терияки из брокколи в духовке .
Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления хрустящей и ароматной курицы в духовке, которая станет украшением любого стола.
Ингредиенты:
- 8 куриных ножек
- 2 ст. л. растительного масла
- 1 ст. л. соли
- 1 ч. л. черного молотого перца
- 1 ч. л. паприки
- 1 ч. л. чесночного порошка
- 1/2 ч. л. орегано
- 1/4 ч. л. кайенского перца (по желанию)
Приготовление:
- Куриные ножки хорошо вымыть и обсушить бумажными полотенцами.
- В миске смешать растительное масло, соль, перец, паприку, чесночный порошок, орегано и кайенский перец (по желанию).
- Тщательно обмазать куриные ножки этой смесью, чтобы она покрыла их со всех сторон.
- Выложить ножки на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Запекать в разогретой до 200°C духовке в течение 40-45 минут или до золотистого цвета и хрустящей корочки.
- За 10 минут до окончания приготовления полить ножки соком, который выделился во время запекания, чтобы они стали еще более румяными и сочными.
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