Быстрый ужин без лишней мороки: рецепт запеченных куриных ножек

Если вы ищете простой рецепт скорого ужина – предлагаем приготовить запеченные куриные ножки.

Запеченные куриные ножки – это классическое блюдо, которое всегда удается. Ее просто готовить, она не требует много времени и ингредиентов, а результат всегда радует аппетитным видом и отличным вкусом. Также, предлагаем рецепт курицы терияки из брокколи в духовке .

Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления хрустящей и ароматной курицы в духовке, которая станет украшением любого стола.

Ингредиенты:

8 куриных ножек

2 ст. л. растительного масла

1 ст. л. соли

1 ч. л. черного молотого перца

1 ч. л. паприки

1 ч. л. чесночного порошка

1/2 ч. л. орегано

1/4 ч. л. кайенского перца (по желанию)

Приготовление:

Куриные ножки хорошо вымыть и обсушить бумажными полотенцами. В миске смешать растительное масло, соль, перец, паприку, чесночный порошок, орегано и кайенский перец (по желанию). Тщательно обмазать куриные ножки этой смесью, чтобы она покрыла их со всех сторон. Выложить ножки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Запекать в разогретой до 200°C духовке в течение 40-45 минут или до золотистого цвета и хрустящей корочки. За 10 минут до окончания приготовления полить ножки соком, который выделился во время запекания, чтобы они стали еще более румяными и сочными.

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