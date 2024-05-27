Курица по-китайски в апельсиновом соусе: непревзойденный вкус за 5 минут

Если вы хотите удивить ваших гостей и домашних — предлагаем вам приготовить курицу по-китайски.

Устали от банальных рецептов? Ищете новые и оригинальные вкусы? Тогда этот рецепт курицы по-китайски в апельсиновом соусе – именно то, что вам нужно! Также, предлагаем рецепт курицы, маринованной в кефире.

Почему этот рецепт особенный?

Неповторимый вкус: сочетание кисло-сладкого апельсинового соуса и нежного куриного кома создает настоящую симфонию вкусов, которая не оставит вас равнодушными.

сочетание кисло-сладкого апельсинового соуса и нежного куриного кома создает настоящую симфонию вкусов, которая не оставит вас равнодушными. Простота приготовления: несмотря на изысканный вкус, это блюдо готовится очень просто и быстро. Вам не понадобится много времени и усилий порадовать себя и своих близких.

несмотря на изысканный вкус, это блюдо готовится очень просто и быстро. Вам не понадобится много времени и усилий порадовать себя и своих близких. Куриная грудка – это источник белка и других полезных веществ, а апельсиновый соус богат витаминами и микроэлементами.

Ингредиенты:

500 г куриной грудки

2 апельсина

2 ст. л. меда

2 ст. л. соевого соуса

1 ст. л. кунжутного масла

1 зубчик чеснока

1 ч. л. тертого имбиря

1 ч. л. крахмала

Соль и перец по вкусу

Кунжут для подачи

Приготовление:

Куриную грудку помыть, обсушить бумажным полотенцем и нарезать кубиками. В миске смешать мед, соевый соус, кунжутное масло, измельченный чеснок и тертый имбирь. Добавить в маринад куриные кубики, хорошо перемешать и оставить мариноваться на 30 минут. Из апельсинов выжать сок, добавить немного цедры. Добавить к апельсиновому соку крахмал, хорошо перемешать, чтобы не было комков. Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить куриные кубики до золотистого цвета. Залить куриную грудку апельсиновым соусом, довести до кипения и тушить на медленном огне в течение 5-7 минут, чтобы соус загустел. Готовое блюдо посыпать кунжутом и подавать с гарниром из риса или овощей.

Совет:

Не бойтесь экспериментировать! Добавьте в блюдо другие овощи, такие как брокколи, цветная капуста или грибы. Вы также можете изменять пропорции ингредиентов, чтобы обрести свой идеальный вкус.

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