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Идеально к рису: рецепт курицы терияки из брокколи в духовке

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Это блюдо станет вашим любимым (изображение создано с помощью ИИ)
Это блюдо станет вашим любимым (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Это блюдо станет отличным вариантом обеда или ужина.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом замечательного блюда, сочетающего в себе нежность куриного мяса, аромат соуса терияки и хрустящие соцветия брокколи. Это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое станет отличным ужином для всей семьи.

Ингредиенты:

  • 500 г куриного филе
  • 200 г брокколи
  • 100 мл соуса терияки
  • 2 ст. л. меда
  • 1 ст. л. соевого соуса
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 ч. л. кунжутных семян
  • Соль, перец по вкусу
  • Растительное масло для смазки

Приготовление:

  1. Куриное филе порезать кусочками среднего размера.
  2. Брокколи разобрать на соцветие.
  3. В миске смешать соус терияки, мед, соевый соус, лимонный сок, измельченный чеснок и кунжутные семена.
  4. Добавить в маринад курицу и брокколи, хорошо перемешать.
  5. Оставить мариноваться в течение 30 минут.
  6. Противень застелить пергаментом для выпечки и смазать растительным маслом.
  7. Выложить маринованное мясо и брокколи на противень.
  8. Выпекать в разогретой до 200°C духовке в течение 20-25 минут, пока курица не станет золотистой, а брокколи – мягкой.

А еще близким можно приглянуться макароны с колбасками в томатном соусе. Также рекомендуем приготовить макароны с тыквой и беконом по рецепту "Телеграфа".

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#Рецепт #еда-Телеграф