Идеально к рису: рецепт курицы терияки из брокколи в духовке
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Это блюдо станет отличным вариантом обеда или ужина.
Сегодня мы поделимся с вами рецептом замечательного блюда, сочетающего в себе нежность куриного мяса, аромат соуса терияки и хрустящие соцветия брокколи. Это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое станет отличным ужином для всей семьи.
Ингредиенты:
- 500 г куриного филе
- 200 г брокколи
- 100 мл соуса терияки
- 2 ст. л. меда
- 1 ст. л. соевого соуса
- 1 ст. л. лимонного сока
- 1 зубчик чеснока
- 1 ч. л. кунжутных семян
- Соль, перец по вкусу
- Растительное масло для смазки
Приготовление:
- Куриное филе порезать кусочками среднего размера.
- Брокколи разобрать на соцветие.
- В миске смешать соус терияки, мед, соевый соус, лимонный сок, измельченный чеснок и кунжутные семена.
- Добавить в маринад курицу и брокколи, хорошо перемешать.
- Оставить мариноваться в течение 30 минут.
- Противень застелить пергаментом для выпечки и смазать растительным маслом.
- Выложить маринованное мясо и брокколи на противень.
- Выпекать в разогретой до 200°C духовке в течение 20-25 минут, пока курица не станет золотистой, а брокколи – мягкой.
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