Идеально к рису: рецепт курицы терияки из брокколи в духовке

Это блюдо станет отличным вариантом обеда или ужина.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом замечательного блюда, сочетающего в себе нежность куриного мяса, аромат соуса терияки и хрустящие соцветия брокколи. Это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое станет отличным ужином для всей семьи.

Ингредиенты:

500 г куриного филе

200 г брокколи

100 мл соуса терияки

2 ст. л. меда

1 ст. л. соевого соуса

1 ст. л. лимонного сока

1 зубчик чеснока

1 ч. л. кунжутных семян

Соль, перец по вкусу

Растительное масло для смазки

Приготовление:

Куриное филе порезать кусочками среднего размера. Брокколи разобрать на соцветие. В миске смешать соус терияки, мед, соевый соус, лимонный сок, измельченный чеснок и кунжутные семена. Добавить в маринад курицу и брокколи, хорошо перемешать. Оставить мариноваться в течение 30 минут. Противень застелить пергаментом для выпечки и смазать растительным маслом. Выложить маринованное мясо и брокколи на противень. Выпекать в разогретой до 200°C духовке в течение 20-25 минут, пока курица не станет золотистой, а брокколи – мягкой.

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