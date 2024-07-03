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Просто смешайте и оставьте под крышкой: рецепт тушеной молодой капусты с лимоном и чесноком

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Эта капуста станет вашим любимым блюдом (изображение создано с помощью ИИ)
Эта капуста станет вашим любимым блюдом (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Приготовление этого блюда займет у вас несколько минут.

Сезон молодой капусты – это прекрасное время, чтобы порадовать себя и близких вкусным и полезным блюдом. Тушеная капуста с чесноком и лимоном – это классика украинской кухни, которая никогда не выходит из моды. Также, предлагаем рецепт нежных постных котлет.

Это блюдо просто в приготовлении, но невероятно вкусное и ароматное. Она станет отличным дополнением к любому гарниру, а также может быть самостоятельным блюдом.

Ингредиенты:

  • 1 кг молодой капусты
  • 2 луковицы
  • 2 моркови
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 пучок зелени (петрушка, укроп)
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • 2 ст. л. растительного масла
  • Соль, перец по вкусу

Приготовление:

  1. Капусту порезать тонкими полосками.
  2. Лук нарезать полукольцами, морковь натереть на терке.
  3. Чеснок измельчить.
  4. Зелень мелко порезать.
  5. В кастрюле разогреть растительное масло, обжарить лук до золотистого цвета.
  6. Добавить морковь и тушить еще 5 минут.
  7. Добавить капусту, посолить, поперчить и тушить на медленном огне в течение 20-25 минут, пока капуста не станет мягкой.
  8. Добавить чеснок, лимонный сок и тушить еще 5 минут.
  9. Снять с огня, добавить зелень и перемешать.

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