Просто смешайте и оставьте под крышкой: рецепт тушеной молодой капусты с лимоном и чесноком
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Приготовление этого блюда займет у вас несколько минут.
Сезон молодой капусты – это прекрасное время, чтобы порадовать себя и близких вкусным и полезным блюдом. Тушеная капуста с чесноком и лимоном – это классика украинской кухни, которая никогда не выходит из моды. Также, предлагаем рецепт нежных постных котлет.
Это блюдо просто в приготовлении, но невероятно вкусное и ароматное. Она станет отличным дополнением к любому гарниру, а также может быть самостоятельным блюдом.
Ингредиенты:
- 1 кг молодой капусты
- 2 луковицы
- 2 моркови
- 3 зубчика чеснока
- 1 пучок зелени (петрушка, укроп)
- 1 ст. л. лимонного сока
- 2 ст. л. растительного масла
- Соль, перец по вкусу
Приготовление:
- Капусту порезать тонкими полосками.
- Лук нарезать полукольцами, морковь натереть на терке.
- Чеснок измельчить.
- Зелень мелко порезать.
- В кастрюле разогреть растительное масло, обжарить лук до золотистого цвета.
- Добавить морковь и тушить еще 5 минут.
- Добавить капусту, посолить, поперчить и тушить на медленном огне в течение 20-25 минут, пока капуста не станет мягкой.
- Добавить чеснок, лимонный сок и тушить еще 5 минут.
- Снять с огня, добавить зелень и перемешать.
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