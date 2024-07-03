Просто смешайте и оставьте под крышкой: рецепт тушеной молодой капусты с лимоном и чесноком

Приготовление этого блюда займет у вас несколько минут.

Сезон молодой капусты – это прекрасное время, чтобы порадовать себя и близких вкусным и полезным блюдом. Тушеная капуста с чесноком и лимоном – это классика украинской кухни, которая никогда не выходит из моды. Также, предлагаем рецепт нежных постных котлет.

Это блюдо просто в приготовлении, но невероятно вкусное и ароматное. Она станет отличным дополнением к любому гарниру, а также может быть самостоятельным блюдом.

Ингредиенты:

1 кг молодой капусты

2 луковицы

2 моркови

3 зубчика чеснока

1 пучок зелени (петрушка, укроп)

1 ст. л. лимонного сока

2 ст. л. растительного масла

Соль, перец по вкусу

Приготовление:

Капусту порезать тонкими полосками. Лук нарезать полукольцами, морковь натереть на терке. Чеснок измельчить. Зелень мелко порезать. В кастрюле разогреть растительное масло, обжарить лук до золотистого цвета. Добавить морковь и тушить еще 5 минут. Добавить капусту, посолить, поперчить и тушить на медленном огне в течение 20-25 минут, пока капуста не станет мягкой. Добавить чеснок, лимонный сок и тушить еще 5 минут. Снять с огня, добавить зелень и перемешать.

Подаем песни котлеты с легким салатом из пекинской капусты. Также советуем вам рецепт постных оладий.