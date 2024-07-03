Укр

2 минуты и освежающий напиток готов: рецепт холодного чая с персиком и мятой

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
Читати українською
Автор
Фруктовый холодный чай станет настоящим спасением в жару (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 03 июля 2024, 09:54
Фруктовый холодный чай станет настоящим спасением в жару (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Приготовление этого напитка займет у вас несколько минут.

Лето в разгаре, а это значит, что пришло время для прохладительных и освежающих напитков. Сегодня мы поделимся с вами рецептом прекрасного холодного чая с персиком и мятой, который не только утолит вашу жажду, но и подарит удовольствие вашим вкусовым рецепторам. Также, предлагаем рецепт малинового мохито.

Этот напиток готовится очень просто и быстро из доступных ингредиентов. Вам понадобится:

  • 2 персика, очищенные и нарезанные ломтиками
  • 4 веточки мяты
  • 2 столовые ложки сахара (или по вкусу)
  • 1 литр воды
  • Лед по желанию

Приготовление:

  1. В чайник положите персики, мяту и сахар.
  2. Залейте крутым кипятком и дайте настояться в течение 10-15 минут.
  3. Процедите чай через сито.
  4. По желанию добавьте кубики льда и наслаждайтесь!

На дому также можно приготовить клубничный лимонад. Также мы делились рецептом "Живчику".

Теги:
#Рецепт #Чай #еда-Телеграф