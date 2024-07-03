2 минуты и освежающий напиток готов: рецепт холодного чая с персиком и мятой

Приготовление этого напитка займет у вас несколько минут.

Лето в разгаре, а это значит, что пришло время для прохладительных и освежающих напитков. Сегодня мы поделимся с вами рецептом прекрасного холодного чая с персиком и мятой, который не только утолит вашу жажду, но и подарит удовольствие вашим вкусовым рецепторам. Также, предлагаем рецепт малинового мохито.

Этот напиток готовится очень просто и быстро из доступных ингредиентов. Вам понадобится:

2 персика, очищенные и нарезанные ломтиками

4 веточки мяты

2 столовые ложки сахара (или по вкусу)

1 литр воды

Лед по желанию

Приготовление:

В чайник положите персики, мяту и сахар. Залейте крутым кипятком и дайте настояться в течение 10-15 минут. Процедите чай через сито. По желанию добавьте кубики льда и наслаждайтесь!

На дому также можно приготовить клубничный лимонад. Также мы делились рецептом "Живчику".