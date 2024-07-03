2 минуты и освежающий напиток готов: рецепт холодного чая с персиком и мятой
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Приготовление этого напитка займет у вас несколько минут.
Лето в разгаре, а это значит, что пришло время для прохладительных и освежающих напитков. Сегодня мы поделимся с вами рецептом прекрасного холодного чая с персиком и мятой, который не только утолит вашу жажду, но и подарит удовольствие вашим вкусовым рецепторам. Также, предлагаем рецепт малинового мохито.
Этот напиток готовится очень просто и быстро из доступных ингредиентов. Вам понадобится:
- 2 персика, очищенные и нарезанные ломтиками
- 4 веточки мяты
- 2 столовые ложки сахара (или по вкусу)
- 1 литр воды
- Лед по желанию
Приготовление:
- В чайник положите персики, мяту и сахар.
- Залейте крутым кипятком и дайте настояться в течение 10-15 минут.
- Процедите чай через сито.
- По желанию добавьте кубики льда и наслаждайтесь!
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