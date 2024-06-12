Лимонад с лимоном и имбирем: освежающий напиток для жаркого дня

Приготовление этого лимонада не займет много времени.

Этот лимонад не только невероятно вкусен, но и обладает многочисленными полезными свойствами. Имбирь, входящий в его состав, оказывает противовоспалительное, антибактериальное и противовирусное действие, а также помогает при тошноте и улучшает пищеварение. Лимон богат витамином С, который укрепляет иммунитет и улучшает состояние кожи.

Приготовить лимонад очень просто, ведь для этого не требуются редкие ингредиенты или сложные методы приготовления. Уже через несколько минут вы сможете насладиться этим замечательным напитком, который станет настоящим украшением вашего стола. Также, предлагаем рецепт домашнего кваса.

Ингредиенты:

1 лимон

1 корень имбиря (примерно 2 см)

1 л воды

100 г сахара (по вкусу)

Мята (по желанию)

Приготовление:

Лимон и имбирь: Лимон хорошо промойте и нарежьте кружочками. Корень имбиря очистите от кожуры и натрите на терке. Готовим сироп: В кастрюле соедините воду и сахар. Доведите до кипения, помешивая, до полного растворения сахара. Снимите с огня и дайте сиропу немного остыть. Соединения ингредиентов: В кувшин или графин добавьте лимонные кружочки, тертый имбирь и охлажденный сироп. Перемешайте. Оставьте настаиваться: Дайте настояться лимонаду в холодильнике в течение 30 минут или 1 часа. Перед подачей добавьте к лимонаду мяту по желанию.

На дому также можно приготовить клубничный лимонад. Также мы делились рецептом "Живчику".