20 минут и готово: рецепт кабачковой икры на зиму
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В сезон кабачков советуем вам приготовить эту невероятную вкусность.
Кабачковая икра – это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое ассоциируется с уютом, домашним теплом и бабушкиной любовью. Ее нежный вкус, насыщенный аромат и приятная консистенция делают это блюдо настоящим украшением любого стола.
Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления настоящей кабачковой икры, которая станет любимым блюдом всей вашей семьи.
Ингредиенты:
- 2 кг кабачков
- 1 кг лука
- 500 г моркови
- 200 г томатов (или 100 г томатной пасты)
- 100 мл масла
- 50 г сахара
- 25 г соли
- 1 ч. л. черного перца горошком
- 1 лавровый лист
- 3 зубчика чеснока
- Укроп (по желанию)
Приготовление:
- Кабачки вымыть, обсушить, порезать кубиками.
- Лук очистить, порезать маленькими кубиками.
- Морковь очистить, натереть на крупной терке.
- Помидоры порезать кубиками (либо измельчить блендером).
- В кастрюле с толстым дном разогреть растительное масло, обжарить лук до золотистого цвета.
- Добавить к луку морковь, обжарить еще 5 минут.
- Выложить в кастрюлю кабачки, томаты (или томатную пасту), сахар, соль, перец горошком, лавровый лист, перемешать.
- Тушить овощи на медленном огне в течение 1 часа, периодически помешивая.
- За 10 минут до готовности добавить измельченный чеснок, укроп (по желанию).
- Готовую икру взбить блендером до однородной массы.
- Разложить икру по стерилизованным банкам, закатать крышками.
- Перевернуть банки вверх дном, укутать теплым одеялом и оставить до полного охлаждения.
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