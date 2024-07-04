20 минут и готово: рецепт кабачковой икры на зиму

В сезон кабачков советуем вам приготовить эту невероятную вкусность.

Кабачковая икра – это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое ассоциируется с уютом, домашним теплом и бабушкиной любовью. Ее нежный вкус, насыщенный аромат и приятная консистенция делают это блюдо настоящим украшением любого стола.

Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления настоящей кабачковой икры, которая станет любимым блюдом всей вашей семьи.

Ингредиенты:

2 кг кабачков

1 кг лука

500 г моркови

200 г томатов (или 100 г томатной пасты)

100 мл масла

50 г сахара

25 г соли

1 ч. л. черного перца горошком

1 лавровый лист

3 зубчика чеснока

Укроп (по желанию)

Приготовление:

Кабачки вымыть, обсушить, порезать кубиками. Лук очистить, порезать маленькими кубиками. Морковь очистить, натереть на крупной терке. Помидоры порезать кубиками (либо измельчить блендером). В кастрюле с толстым дном разогреть растительное масло, обжарить лук до золотистого цвета. Добавить к луку морковь, обжарить еще 5 минут. Выложить в кастрюлю кабачки, томаты (или томатную пасту), сахар, соль, перец горошком, лавровый лист, перемешать. Тушить овощи на медленном огне в течение 1 часа, периодически помешивая. За 10 минут до готовности добавить измельченный чеснок, укроп (по желанию). Готовую икру взбить блендером до однородной массы. Разложить икру по стерилизованным банкам, закатать крышками. Перевернуть банки вверх дном, укутать теплым одеялом и оставить до полного охлаждения.

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