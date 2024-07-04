Прекрасный выбор для летней жары: рецепт томатного супа

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
Автор
Томатный суп станет вашим спасением в жару (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 04 июля 2024, 10:07
Томатный суп станет вашим спасением в жару (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Этот суп готовится очень быстро и легко. Следует просто сбить все ингредиенты.

Томатный суп – это простое, но невероятно вкусное и сытное блюдо, которое станет прекрасной идеей для обеда или ужина. Он готовится из доступных ингредиентов, а процесс приготовления не займет много времени. Также, предлагаем рецепт окрошки с креветками.

Ингредиенты:

  • 1 кг помидоров
  • 1 луковица
  • 2 моркови
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 1 литр овощного бульона
  • 200 г сливок (по желанию)
  • Соль, перец по вкусу
  • Базилик для подачи

Приготовление:

  1. Помидоры помыть, удалить сердцевину и порезать кубиками.
  2. Лук очистить и мелко нарезать, морковь натереть на терке.
  3. В кастрюле разогреть оливковое масло и обжарить лук до золотистого цвета.
  4. Добавить к луку морковь и чеснок, измельченный ножом, и обжарить еще несколько минут.
  5. Выложить в кастрюлю помидоры, посолить, поперчить и тушить на медленном огне в течение 15-20 минут, пока помидоры не станут мягкими.
  6. Влить в кастрюлю овощной бульон и довести до кипения.
  7. Убавить огонь, измельчить суп с помощью блендера до однородной консистенции.
  8. Добавить сливки (по желанию) и прогреть суп еще несколько минут.
  9. Разлить суп по тарелкам, украсить листиками базилика и подавать к столу.

Советы:

  • Для насыщенного вкуса супа можно использовать печеные помидоры.
  • К супу можно добавить другие овощи, например кабачки, болгарский перец или картофель.
  • Для пикантности можно добавить в суп немного острого перца или чили.
  • Томатный суп можно подавать с гренками, крутонами или тертым сыром.

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