Прекрасный выбор для летней жары: рецепт томатного супа

Этот суп готовится очень быстро и легко. Следует просто сбить все ингредиенты.

Томатный суп – это простое, но невероятно вкусное и сытное блюдо, которое станет прекрасной идеей для обеда или ужина. Он готовится из доступных ингредиентов, а процесс приготовления не займет много времени. Также, предлагаем рецепт окрошки с креветками.

Ингредиенты:

1 кг помидоров

1 луковица

2 моркови

2 зубчика чеснока

1 столовая ложка оливкового масла

1 литр овощного бульона

200 г сливок (по желанию)

Соль, перец по вкусу

Базилик для подачи

Приготовление:

Помидоры помыть, удалить сердцевину и порезать кубиками. Лук очистить и мелко нарезать, морковь натереть на терке. В кастрюле разогреть оливковое масло и обжарить лук до золотистого цвета. Добавить к луку морковь и чеснок, измельченный ножом, и обжарить еще несколько минут. Выложить в кастрюлю помидоры, посолить, поперчить и тушить на медленном огне в течение 15-20 минут, пока помидоры не станут мягкими. Влить в кастрюлю овощной бульон и довести до кипения. Убавить огонь, измельчить суп с помощью блендера до однородной консистенции. Добавить сливки (по желанию) и прогреть суп еще несколько минут. Разлить суп по тарелкам, украсить листиками базилика и подавать к столу.

Советы:

Для насыщенного вкуса супа можно использовать печеные помидоры.

К супу можно добавить другие овощи, например кабачки, болгарский перец или картофель.

Для пикантности можно добавить в суп немного острого перца или чили.

Томатный суп можно подавать с гренками, крутонами или тертым сыром.

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