Прекрасный выбор для летней жары: рецепт томатного супа
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Этот суп готовится очень быстро и легко. Следует просто сбить все ингредиенты.
Томатный суп – это простое, но невероятно вкусное и сытное блюдо, которое станет прекрасной идеей для обеда или ужина. Он готовится из доступных ингредиентов, а процесс приготовления не займет много времени. Также, предлагаем рецепт окрошки с креветками.
Ингредиенты:
- 1 кг помидоров
- 1 луковица
- 2 моркови
- 2 зубчика чеснока
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 1 литр овощного бульона
- 200 г сливок (по желанию)
- Соль, перец по вкусу
- Базилик для подачи
Приготовление:
- Помидоры помыть, удалить сердцевину и порезать кубиками.
- Лук очистить и мелко нарезать, морковь натереть на терке.
- В кастрюле разогреть оливковое масло и обжарить лук до золотистого цвета.
- Добавить к луку морковь и чеснок, измельченный ножом, и обжарить еще несколько минут.
- Выложить в кастрюлю помидоры, посолить, поперчить и тушить на медленном огне в течение 15-20 минут, пока помидоры не станут мягкими.
- Влить в кастрюлю овощной бульон и довести до кипения.
- Убавить огонь, измельчить суп с помощью блендера до однородной консистенции.
- Добавить сливки (по желанию) и прогреть суп еще несколько минут.
- Разлить суп по тарелкам, украсить листиками базилика и подавать к столу.
Советы:
- Для насыщенного вкуса супа можно использовать печеные помидоры.
- К супу можно добавить другие овощи, например кабачки, болгарский перец или картофель.
- Для пикантности можно добавить в суп немного острого перца или чили.
- Томатный суп можно подавать с гренками, крутонами или тертым сыром.
Рекомендуем также приготовить борщ с пьяной вишней. Также мы писали, как нельзя готовить окрошку.