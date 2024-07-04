Вкус лета в зимние холода: рецепт салата из кабачков, помидоров и перца на зиму
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Приготовление этого салата не займет много времени.
Лето еще в разгаре, а мысли уже о холодном времени года, когда так хочется согреться вкусом летних овощей. Салат из помидоров, кабачков и перцев – отличный способ сохранить летнее тепло и насладиться вкусом любимых овощей зимой. Также, мы предлагали рецепт из свежего салата из томатов и сладкого перца.
Это блюдо не только вкусно, но и полезно, ведь оно богато витаминами и минералами, необходимыми для нашего здоровья.
Ингредиенты:
- 2 кг помидоров
- 1 кг кабачков
- 1 кг болгарского перца
- 500 г лука
- 200 г моркови
- 100 мл масла
- 100 г сахара
- 50 г соли
- 100 мл 9% уксуса
- 1 пучок петрушки
- 1 пучок укропа
Приготовление:
- Помидоры, кабачки и перец, вымыть, обсушить.
- Помидоры нарезать кубиками, кабачки – кубиками или кружочками, перец – соломкой.
- Лук и морковь очистить, порезать маленькими кубиками.
- В кастрюле с толстым дном разогреть растительное масло, обжарить лук до золотистого цвета.
- Добавить к луку морковь, обжарить еще 5 минут.
- Выложить в кастрюлю помидоры, кабачки, перец, сахар, соль, перемешать.
- Тушить овощи на медленном огне в течение 1 часа, периодически помешивая.
- За 10 минут до готовности добавить уксус, измельченную петрушку и укроп.
- Готовый салат разложить по стерилизованным банкам, закатать крышками.
- Перевернуть банки вверх дном, укутать теплым одеялом и оставить до полного охлаждения.
Лучше всего такой салат подходит с сочными котлетками. Также предлагаем рецепт витаминного салата.