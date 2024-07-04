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Вкус лета в зимние холода: рецепт салата из кабачков, помидоров и перца на зиму

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот салат станет прекрасной закуской или дополнением к сновным блюдам (изображение создано с помощью ИИ).
Этот салат станет прекрасной закуской или дополнением к сновным блюдам (изображение создано с помощью ИИ).. Фото Телеграф

Приготовление этого салата не займет много времени.

Лето еще в разгаре, а мысли уже о холодном времени года, когда так хочется согреться вкусом летних овощей. Салат из помидоров, кабачков и перцев – отличный способ сохранить летнее тепло и насладиться вкусом любимых овощей зимой. Также, мы предлагали рецепт из свежего салата из томатов и сладкого перца.

Это блюдо не только вкусно, но и полезно, ведь оно богато витаминами и минералами, необходимыми для нашего здоровья.

Ингредиенты:

  • 2 кг помидоров
  • 1 кг кабачков
  • 1 кг болгарского перца
  • 500 г лука
  • 200 г моркови
  • 100 мл масла
  • 100 г сахара
  • 50 г соли
  • 100 мл 9% уксуса
  • 1 пучок петрушки
  • 1 пучок укропа

Приготовление:

  1. Помидоры, кабачки и перец, вымыть, обсушить.
  2. Помидоры нарезать кубиками, кабачки – кубиками или кружочками, перец – соломкой.
  3. Лук и морковь очистить, порезать маленькими кубиками.
  4. В кастрюле с толстым дном разогреть растительное масло, обжарить лук до золотистого цвета.
  5. Добавить к луку морковь, обжарить еще 5 минут.
  6. Выложить в кастрюлю помидоры, кабачки, перец, сахар, соль, перемешать.
  7. Тушить овощи на медленном огне в течение 1 часа, периодически помешивая.
  8. За 10 минут до готовности добавить уксус, измельченную петрушку и укроп.
  9. Готовый салат разложить по стерилизованным банкам, закатать крышками.
  10. Перевернуть банки вверх дном, укутать теплым одеялом и оставить до полного охлаждения.

Лучше всего такой салат подходит с сочными котлетками. Также предлагаем рецепт витаминного салата.

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