Вкус лета в зимние холода: рецепт салата из кабачков, помидоров и перца на зиму

Приготовление этого салата не займет много времени.

Лето еще в разгаре, а мысли уже о холодном времени года, когда так хочется согреться вкусом летних овощей. Салат из помидоров, кабачков и перцев – отличный способ сохранить летнее тепло и насладиться вкусом любимых овощей зимой. Также, мы предлагали рецепт из свежего салата из томатов и сладкого перца.

Это блюдо не только вкусно, но и полезно, ведь оно богато витаминами и минералами, необходимыми для нашего здоровья.

Ингредиенты:

2 кг помидоров

1 кг кабачков

1 кг болгарского перца

500 г лука

200 г моркови

100 мл масла

100 г сахара

50 г соли

100 мл 9% уксуса

1 пучок петрушки

1 пучок укропа

Приготовление:

Помидоры, кабачки и перец, вымыть, обсушить. Помидоры нарезать кубиками, кабачки – кубиками или кружочками, перец – соломкой. Лук и морковь очистить, порезать маленькими кубиками. В кастрюле с толстым дном разогреть растительное масло, обжарить лук до золотистого цвета. Добавить к луку морковь, обжарить еще 5 минут. Выложить в кастрюлю помидоры, кабачки, перец, сахар, соль, перемешать. Тушить овощи на медленном огне в течение 1 часа, периодически помешивая. За 10 минут до готовности добавить уксус, измельченную петрушку и укроп. Готовый салат разложить по стерилизованным банкам, закатать крышками. Перевернуть банки вверх дном, укутать теплым одеялом и оставить до полного охлаждения.

Лучше всего такой салат подходит с сочными котлетками. Также предлагаем рецепт витаминного салата.