20 минут и подавайте: рецепт быстрых котлет из печени

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Эти котлеты получаются очень нежные и вкусные (изображение создано с помощью ИИ)
Эти котлеты получаются очень нежные и вкусные (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Эти котлеты вам понравятся даже если вы не любите печень.

Котлеты из печени – это не только сытное и полезное блюдо, но и отличный способ утилизировать этот ценный продукт. Их можно приготовить разными способами, но сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления нежных, сочных печеночных котлет, которые станут украшением вашего стола. Также, предлагаем рецепт капустных котлет.

Ингредиенты:

  • 500 г говяжьей печени
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 1 яйцо
  • 100 г молока
  • 2 ст. л. манной крупы
  • Соль, перец по вкусу
  • Масло для жарки

Приготовление:

  1. Печень тщательно промыть, удалить плёнки и желчные протоки. Пропустить через мясорубку или измельчить в блендере.
  2. Лук и морковь очистить, измельчить и обжарить на растительном масле до золотистого цвета.
  3. К печени добавить обжаренные овощи, яйцо, молоко, манную крупу, соль и перец. Отлично перемешать фарш.
  4. Оставить фарш на 15-20 минут, чтобы манка набухла.
  5. Смоченными в воде руками сформировать котлеты.
  6. Обжарить котлеты на масле по бокам до золотистой корочки.
  7. По желанию можно дотушить котлеты в соусе из сметаны, воды, томатной пасты и специй.

Раньше мы делились рецептом клубничного желе. Также мы писали, как приготовить клубничные шарики.

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