20 минут и подавайте: рецепт быстрых котлет из печени
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Эти котлеты вам понравятся даже если вы не любите печень.
Котлеты из печени – это не только сытное и полезное блюдо, но и отличный способ утилизировать этот ценный продукт. Их можно приготовить разными способами, но сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления нежных, сочных печеночных котлет, которые станут украшением вашего стола. Также, предлагаем рецепт капустных котлет.
Ингредиенты:
- 500 г говяжьей печени
- 1 луковица
- 1 морковь
- 1 яйцо
- 100 г молока
- 2 ст. л. манной крупы
- Соль, перец по вкусу
- Масло для жарки
Приготовление:
- Печень тщательно промыть, удалить плёнки и желчные протоки. Пропустить через мясорубку или измельчить в блендере.
- Лук и морковь очистить, измельчить и обжарить на растительном масле до золотистого цвета.
- К печени добавить обжаренные овощи, яйцо, молоко, манную крупу, соль и перец. Отлично перемешать фарш.
- Оставить фарш на 15-20 минут, чтобы манка набухла.
- Смоченными в воде руками сформировать котлеты.
- Обжарить котлеты на масле по бокам до золотистой корочки.
- По желанию можно дотушить котлеты в соусе из сметаны, воды, томатной пасты и специй.
Раньше мы делились рецептом клубничного желе. Также мы писали, как приготовить клубничные шарики.