20 минут и подавайте: рецепт быстрых котлет из печени

Эти котлеты вам понравятся даже если вы не любите печень.

Котлеты из печени – это не только сытное и полезное блюдо, но и отличный способ утилизировать этот ценный продукт. Их можно приготовить разными способами, но сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления нежных, сочных печеночных котлет, которые станут украшением вашего стола. Также, предлагаем рецепт капустных котлет.

Ингредиенты:

500 г говяжьей печени

1 луковица

1 морковь

1 яйцо

100 г молока

2 ст. л. манной крупы

Соль, перец по вкусу

Масло для жарки

Приготовление:

Печень тщательно промыть, удалить плёнки и желчные протоки. Пропустить через мясорубку или измельчить в блендере. Лук и морковь очистить, измельчить и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. К печени добавить обжаренные овощи, яйцо, молоко, манную крупу, соль и перец. Отлично перемешать фарш. Оставить фарш на 15-20 минут, чтобы манка набухла. Смоченными в воде руками сформировать котлеты. Обжарить котлеты на масле по бокам до золотистой корочки. По желанию можно дотушить котлеты в соусе из сметаны, воды, томатной пасты и специй.

Раньше мы делились рецептом клубничного желе. Также мы писали, как приготовить клубничные шарики.