С этим следует бороться: признаки сглаза (сглаза) в доме
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Даже если вы не верите в сглаз, советуем обратить внимание на эти признаки.
Вера в сглаз и другие мистические явления существует с давних времен. Многие верят, что негативная энергия постороннего человека может повлиять на их жизнь, здоровье и благополучие. Также, мы писали о 10 фразах, издающих у вас интеллектуала .
Но действительно ли существуют признаки, свидетельствующие о том, что ваш дом может быть под влиянием сглаза? Об этом пишет Униан.
Попробуем разобраться в этом вопросе.
Признаки сглаза (сглаза) в доме:
- Беспокойство и раздражительность: Без видимых причин вы и ваши домочадцы внезапно стали нервными, раздражительными, чувствуете тревогу и не можете расслабиться.
- Постоянные ссоры и отрицательная атмосфера: В вашем доме внезапно участились ссоры, конфликты, напряжение и отрицательная атмосфера.
- Непонятные проблемы со здоровьем: У вас или ваших близких без видимых причин ухудшилось самочувствие, появились хроническая усталость, головная боль, бессонница, апатия.
- Необъяснимые потери: С вашего дома начали исчезать вещи, а затем вы находите их в неожиданных местах.
- Необычное поведение домашних животных: Домашние животные становятся беспокойными, пугаются без видимых причин, не хотят есть, прячутся в углах.
- Трещины и повреждения предметов: В вашем доме без видимых причин бьется посуда, трескается мебель, портятся бытовые приборы.
- Неприятные запахи: В вашем доме появились непонятные неприятные запахи, которые невозможно устранить.
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