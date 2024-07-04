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Ваши домашние поблагодарят: рецепт маринованных огурцов с чесноком и укропом

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Огурцы получаются очень ароматными и вкусными (изображение создано с помощью ИИ)
Огурцы получаются очень ароматными и вкусными (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Эти огурцы станут деликатесом зимой.

Маринованные огурцы – это любимое лакомство многих украинцев. Они отлично дополняют любой праздничный стол, а также станут великолепной закуской к обеду или ужину. Также предлагаем самый быстрый рецепт малосольных огурцов.

Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления хрустящих и ароматных огурцов с чесноком и укропом, которые станут настоящим украшением вашего стола.

Ингредиенты:

  • 1 кг огурцов
  • 1 литр воды
  • 2 ст. л. соли
  • 2 ст. л. сахара
  • 5 горошин черного перца
  • 3 горошины душистого перца
  • 2 лавровых листа
  • 1 пучок укропа
  • 3 зубчика чеснока

Приготовление:

  1. Огурцы тщательно вымыть и обсушить. По желанию можно замочить его в холодной воде на 2-3 часа.
  2. В чистую банку выложить лавровый лист, горошины черного и душистого перца.
  3. Укроп хорошо вымыть и разложить по банкам.
  4. Плотно уложить огурцы в банки.
  5. В кастрюле вскипятить воду с солью и сахаром.
  6. Залить огурцы горячим маринадом вверх.
  7. Накрыть банки крышками, но не закручивать их.
  8. Оставить огурцы мариноваться в прохладном месте в течение 2-3 дней.
  9. По истечении этого времени огурцы готовы к употреблению.

Подаем малосольные огурцы вместе с нежными котлетами. Кстати, можно замариновать огурцы и зимой готовить с ними разные салаты.

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#Рецепт #Огурцы #еда-Телеграф