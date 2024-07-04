Ваши домашние поблагодарят: рецепт маринованных огурцов с чесноком и укропом
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Эти огурцы станут деликатесом зимой.
Маринованные огурцы – это любимое лакомство многих украинцев. Они отлично дополняют любой праздничный стол, а также станут великолепной закуской к обеду или ужину. Также предлагаем самый быстрый рецепт малосольных огурцов.
Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления хрустящих и ароматных огурцов с чесноком и укропом, которые станут настоящим украшением вашего стола.
Ингредиенты:
- 1 кг огурцов
- 1 литр воды
- 2 ст. л. соли
- 2 ст. л. сахара
- 5 горошин черного перца
- 3 горошины душистого перца
- 2 лавровых листа
- 1 пучок укропа
- 3 зубчика чеснока
Приготовление:
- Огурцы тщательно вымыть и обсушить. По желанию можно замочить его в холодной воде на 2-3 часа.
- В чистую банку выложить лавровый лист, горошины черного и душистого перца.
- Укроп хорошо вымыть и разложить по банкам.
- Плотно уложить огурцы в банки.
- В кастрюле вскипятить воду с солью и сахаром.
- Залить огурцы горячим маринадом вверх.
- Накрыть банки крышками, но не закручивать их.
- Оставить огурцы мариноваться в прохладном месте в течение 2-3 дней.
- По истечении этого времени огурцы готовы к употреблению.
Подаем малосольные огурцы вместе с нежными котлетами. Кстати, можно замариновать огурцы и зимой готовить с ними разные салаты.