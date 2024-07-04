Ваши домашние поблагодарят: рецепт маринованных огурцов с чесноком и укропом

Эти огурцы станут деликатесом зимой.

Маринованные огурцы – это любимое лакомство многих украинцев. Они отлично дополняют любой праздничный стол, а также станут великолепной закуской к обеду или ужину. Также предлагаем самый быстрый рецепт малосольных огурцов.

Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления хрустящих и ароматных огурцов с чесноком и укропом, которые станут настоящим украшением вашего стола.

Ингредиенты:

1 кг огурцов

1 литр воды

2 ст. л. соли

2 ст. л. сахара

5 горошин черного перца

3 горошины душистого перца

2 лавровых листа

1 пучок укропа

3 зубчика чеснока

Приготовление:

Огурцы тщательно вымыть и обсушить. По желанию можно замочить его в холодной воде на 2-3 часа. В чистую банку выложить лавровый лист, горошины черного и душистого перца. Укроп хорошо вымыть и разложить по банкам. Плотно уложить огурцы в банки. В кастрюле вскипятить воду с солью и сахаром. Залить огурцы горячим маринадом вверх. Накрыть банки крышками, но не закручивать их. Оставить огурцы мариноваться в прохладном месте в течение 2-3 дней. По истечении этого времени огурцы готовы к употреблению.

Подаем малосольные огурцы вместе с нежными котлетами. Кстати, можно замариновать огурцы и зимой готовить с ними разные салаты.