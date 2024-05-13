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Ресторанная вкусняшка у вас дома: рецепт запеченной дорадо

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Эта рыба очень вкусная и легко готовится (изображение создано с помощью ИИ).
Эта рыба очень вкусная и легко готовится (изображение создано с помощью ИИ).. Фото Телеграф

Дорадо станет отличным вариантом ужина или обеда.

Дорадо, или королевская скумбрия, это не просто рыба, а настоящий деликатес. Ее нежное белое мясо, насыщенный вкус и привлекательный внешний вид делают ее фаворитом на гурманских столах во всем мире. А приготовить эту замечательную рыбу дома совсем не сложно, ведь духовка станет вашим верным помощником. Также мы писали о чрезвычайно простом рецепте жареной щепы.

Сегодня мы поделимся с вами двумя простыми, но изысканными рецептами дорадо в духовке, которые покорят ваши сердца и желудки.

1. Дорадо с лимоном и розмарином: классика простоты

Ингредиенты:

  • 1 дорадо (около 500 г)
  • 1 лимон
  • 2 веточки розмарина
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Разогрейте духовой шкаф до 200°C.
  2. Достаточно выпотрошите, тщательно вымойте и обсушите бумажными полотенцами.
  3. С лимона снимите цедру и нарежьте тонкими ломтиками.
  4. В брюшную полость рыбы положите веточки розмарина, несколько ломтиков лимона и посолите изнутри.
  5. Сверху рыбу натрите оливковым маслом, солью и перцем.
  6. Выложите дорадо на противень, застеленный фольгой, и рядом разместите остатки лимона.
  7. Выпекайте рыбу в течение 20-25 минут или до золотистой корочки.

Совет: Подавайте дорадо с лимоном и розмарином, поливая соком, который образовался во время выпечки. Дополните блюдо свежими овощами, оливками или рисом.

2. Дорадо с овощами и травами: фейерверк вкусов

Ингредиенты:

  • 1 дорадо (около 600 г)
  • 1 луковица
  • 1 болгарский перец
  • 1 помидор
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 веточка тимьяна
  • 1 веточка базилика
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Разогрейте духовой шкаф до 180°C.
  2. Достаточно выпотрошите, тщательно вымойте и обсушите бумажными полотенцами.
  3. Лук нарежьте тонкими полукольцами, болгарский перец – соломкой, а помидор – кубиками.
  4. В брюшную полость рыбы положите веточку тимьяна, несколько зубчиков чеснока и посолите изнутри.
  5. На противень, застеленный фольгой, выложите дорадо, а вокруг него лук, перец и помидор.
  6. Сверху рыбу полейте оливковым маслом, посолите, поперчите и посыпьте веточками базилика.
  7. Выпекайте рыбу в течение 30-35 минут или до готовности овощей.

Совет: Подавайте дорадо с овощами и травами, поливая соком, который образовался во время выпечки. Дополните блюдо зеленью, оливками или лимоном.

Раньше мы публиковали рецепт нежной рыбы в сливочном соусе. А если вы любите рыбу, рекомендуем приготовить бутербродную пасту из сельди по рецепту "Телеграфа".

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#Рецепт #Риба #еда-Телеграф