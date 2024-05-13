Ресторанная вкусняшка у вас дома: рецепт запеченной дорадо
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Дорадо станет отличным вариантом ужина или обеда.
Дорадо, или королевская скумбрия, это не просто рыба, а настоящий деликатес. Ее нежное белое мясо, насыщенный вкус и привлекательный внешний вид делают ее фаворитом на гурманских столах во всем мире. А приготовить эту замечательную рыбу дома совсем не сложно, ведь духовка станет вашим верным помощником. Также мы писали о чрезвычайно простом рецепте жареной щепы.
Сегодня мы поделимся с вами двумя простыми, но изысканными рецептами дорадо в духовке, которые покорят ваши сердца и желудки.
1. Дорадо с лимоном и розмарином: классика простоты
Ингредиенты:
- 1 дорадо (около 500 г)
- 1 лимон
- 2 веточки розмарина
- 2 ст. л. оливкового масла
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Разогрейте духовой шкаф до 200°C.
- Достаточно выпотрошите, тщательно вымойте и обсушите бумажными полотенцами.
- С лимона снимите цедру и нарежьте тонкими ломтиками.
- В брюшную полость рыбы положите веточки розмарина, несколько ломтиков лимона и посолите изнутри.
- Сверху рыбу натрите оливковым маслом, солью и перцем.
- Выложите дорадо на противень, застеленный фольгой, и рядом разместите остатки лимона.
- Выпекайте рыбу в течение 20-25 минут или до золотистой корочки.
Совет: Подавайте дорадо с лимоном и розмарином, поливая соком, который образовался во время выпечки. Дополните блюдо свежими овощами, оливками или рисом.
2. Дорадо с овощами и травами: фейерверк вкусов
Ингредиенты:
- 1 дорадо (около 600 г)
- 1 луковица
- 1 болгарский перец
- 1 помидор
- 2 зубчика чеснока
- 1 веточка тимьяна
- 1 веточка базилика
- 3 ст. л. оливкового масла
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Разогрейте духовой шкаф до 180°C.
- Достаточно выпотрошите, тщательно вымойте и обсушите бумажными полотенцами.
- Лук нарежьте тонкими полукольцами, болгарский перец – соломкой, а помидор – кубиками.
- В брюшную полость рыбы положите веточку тимьяна, несколько зубчиков чеснока и посолите изнутри.
- На противень, застеленный фольгой, выложите дорадо, а вокруг него лук, перец и помидор.
- Сверху рыбу полейте оливковым маслом, посолите, поперчите и посыпьте веточками базилика.
- Выпекайте рыбу в течение 30-35 минут или до готовности овощей.
Совет: Подавайте дорадо с овощами и травами, поливая соком, который образовался во время выпечки. Дополните блюдо зеленью, оливками или лимоном.
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