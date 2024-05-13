Ресторанная вкусняшка у вас дома: рецепт запеченной дорадо

Дорадо станет отличным вариантом ужина или обеда.

Дорадо, или королевская скумбрия, это не просто рыба, а настоящий деликатес. Ее нежное белое мясо, насыщенный вкус и привлекательный внешний вид делают ее фаворитом на гурманских столах во всем мире. А приготовить эту замечательную рыбу дома совсем не сложно, ведь духовка станет вашим верным помощником. Также мы писали о чрезвычайно простом рецепте жареной щепы.

Сегодня мы поделимся с вами двумя простыми, но изысканными рецептами дорадо в духовке, которые покорят ваши сердца и желудки.

1. Дорадо с лимоном и розмарином: классика простоты

Ингредиенты:

1 дорадо (около 500 г)

1 лимон

2 веточки розмарина

2 ст. л. оливкового масла

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Разогрейте духовой шкаф до 200°C. Достаточно выпотрошите, тщательно вымойте и обсушите бумажными полотенцами. С лимона снимите цедру и нарежьте тонкими ломтиками. В брюшную полость рыбы положите веточки розмарина, несколько ломтиков лимона и посолите изнутри. Сверху рыбу натрите оливковым маслом, солью и перцем. Выложите дорадо на противень, застеленный фольгой, и рядом разместите остатки лимона. Выпекайте рыбу в течение 20-25 минут или до золотистой корочки.

Совет: Подавайте дорадо с лимоном и розмарином, поливая соком, который образовался во время выпечки. Дополните блюдо свежими овощами, оливками или рисом.

2. Дорадо с овощами и травами: фейерверк вкусов

Ингредиенты:

1 дорадо (около 600 г)

1 луковица

1 болгарский перец

1 помидор

2 зубчика чеснока

1 веточка тимьяна

1 веточка базилика

3 ст. л. оливкового масла

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Достаточно выпотрошите, тщательно вымойте и обсушите бумажными полотенцами. Лук нарежьте тонкими полукольцами, болгарский перец – соломкой, а помидор – кубиками. В брюшную полость рыбы положите веточку тимьяна, несколько зубчиков чеснока и посолите изнутри. На противень, застеленный фольгой, выложите дорадо, а вокруг него лук, перец и помидор. Сверху рыбу полейте оливковым маслом, посолите, поперчите и посыпьте веточками базилика. Выпекайте рыбу в течение 30-35 минут или до готовности овощей.

Совет: Подавайте дорадо с овощами и травами, поливая соком, который образовался во время выпечки. Дополните блюдо зеленью, оливками или лимоном.

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