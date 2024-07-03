Окрошка для тех, кто "не из такой семьи": рецепт с креветками

Этот летний суп станет вашим коронным блюдом.

В жаркие летние дни спасением становится не только мороженое и прохладительные напитки, но и первые блюда. Ароматная окрошка – это классика украинской кухни, которая прекрасно утоляет жажду и дарит чувство сытости.

Сегодня мы предлагаем вам немного обновить это блюдо и приготовить окрошку с креветками – изысканное и вкусное сочетание, которое придется по душе даже самым требовательным гурманам.

Ингредиенты:

500 г вареных креветок

3-4 шт. огурцов

4-5 шт. вареных яиц

1 пучок зелени (укроп, петрушка)

1 л кефира или кваса

2 ст. л. сметаны (по желанию)

1 ст. л. горчицы (по желанию)

Соль, перец по вкусу

Приготовление:

Креветки очистить от панцирей и кишечных вен. Огурцы порезать маленькими кубиками. Яйца отварить, измельчить. Зелень мелко порезать. В большую миску сложить креветки, огурцы, яйца и зелень. Залить кефиром или квасом, добавить сметану и горчицу (по желанию). Посолить, поперчить по вкусу. Перемешать и поставить в холодильник на 30 минут, чтобы окрошка настоялась.

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