Окрошка для тех, кто "не из такой семьи": рецепт с креветками
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Этот летний суп станет вашим коронным блюдом.
В жаркие летние дни спасением становится не только мороженое и прохладительные напитки, но и первые блюда. Ароматная окрошка – это классика украинской кухни, которая прекрасно утоляет жажду и дарит чувство сытости.
Сегодня мы предлагаем вам немного обновить это блюдо и приготовить окрошку с креветками – изысканное и вкусное сочетание, которое придется по душе даже самым требовательным гурманам.
Ингредиенты:
- 500 г вареных креветок
- 3-4 шт. огурцов
- 4-5 шт. вареных яиц
- 1 пучок зелени (укроп, петрушка)
- 1 л кефира или кваса
- 2 ст. л. сметаны (по желанию)
- 1 ст. л. горчицы (по желанию)
- Соль, перец по вкусу
Приготовление:
- Креветки очистить от панцирей и кишечных вен.
- Огурцы порезать маленькими кубиками.
- Яйца отварить, измельчить.
- Зелень мелко порезать.
- В большую миску сложить креветки, огурцы, яйца и зелень.
- Залить кефиром или квасом, добавить сметану и горчицу (по желанию).
- Посолить, поперчить по вкусу.
- Перемешать и поставить в холодильник на 30 минут, чтобы окрошка настоялась.
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