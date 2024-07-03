Укр

Окрошка для тех, кто "не из такой семьи": рецепт с креветками

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
Читати українською
Автор
Окрошка прекрасно освежает в жару (изображение создано с помощью ИИ)
Окрошка прекрасно освежает в жару (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Этот летний суп станет вашим коронным блюдом.

В жаркие летние дни спасением становится не только мороженое и прохладительные напитки, но и первые блюда. Ароматная окрошка – это классика украинской кухни, которая прекрасно утоляет жажду и дарит чувство сытости.

Сегодня мы предлагаем вам немного обновить это блюдо и приготовить окрошку с креветками – изысканное и вкусное сочетание, которое придется по душе даже самым требовательным гурманам.

Ингредиенты:

  • 500 г вареных креветок
  • 3-4 шт. огурцов
  • 4-5 шт. вареных яиц
  • 1 пучок зелени (укроп, петрушка)
  • 1 л кефира или кваса
  • 2 ст. л. сметаны (по желанию)
  • 1 ст. л. горчицы (по желанию)
  • Соль, перец по вкусу

Приготовление:

  1. Креветки очистить от панцирей и кишечных вен.
  2. Огурцы порезать маленькими кубиками.
  3. Яйца отварить, измельчить.
  4. Зелень мелко порезать.
  5. В большую миску сложить креветки, огурцы, яйца и зелень.
  6. Залить кефиром или квасом, добавить сметану и горчицу (по желанию).
  7. Посолить, поперчить по вкусу.
  8. Перемешать и поставить в холодильник на 30 минут, чтобы окрошка настоялась.

Рекомендуем также приготовить борщ с пьяной вишней. Также мы писали, как нельзя готовить окрошку.

Теги:
#Рецепт #Окрошка #еда-Телеграф