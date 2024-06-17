Джем из клубники и киви: готовим немного экзотики на зиму
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Этот джем является ярким сочетанием фруктов, которое понравится даже самым требовательным гурманам.
Лето щедро дарит нам свои щедрые дары – сладкие ягоды и фрукты, которые так и просятся на наш стол. Сегодня мы предлагаем вам приготовить необычный джем, сочетающий в себе вкус лета и экзотики – джем из клубники и киви. Также, мы предлагали рецепт джема из черешни.
Этот джем не только вкусен, но и невероятно полезен. Клубника богата витаминами C, E, A, а также калием, магнием и фолиевой кислотой. Киви является источником витамина C, калия, магния, фосфора и клетчатки. Сочетание этих двух ингредиентов делает джем настоящей витаминной бомбой, которая поможет укрепить иммунитет и улучшить общее самочувствие.
Ингредиенты:
- 500 г клубники
- 300 г киви
- 400 г сахара
- 1 ч. л. лимонного сока
- 1 пакетик пектина (по желанию)
Приготовление:
- Клубнику хорошо помойте, удалите плодоножки. Киви очистите от кожуры и нарежьте кубиками.
- В кастрюле с толстым дном смешайте клубнику, киви и сахар. Добавьте лимонный сок.
- Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения. Затем убавьте огонь и варите в течение 20-30 минут, периодически помешивая, пока ягоды не размягчатся.
- С помощью блендера или погружного миксера измельчите ягодную массу до однородного состояния.
- Если вы хотите, чтобы джем был гуще, добавьте в него пектин, следуя инструкции на упаковке.
- Доведите джем до кипения, проварите еще 1-2 минуты и снимите с огня.
- Разлейте горячий джем по стерилизованным банкам, закройте крышками и переверните вверх дном. Оставьте так до полного охлаждения.
Также, предлагаем рецепт клубничного десерта. Раньше мы предлагали рецепт клубничного сорбета.