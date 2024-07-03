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Вы будете гордиться собой зимой: рецепт маринованных огурцов с уксусом

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Эти огурцы станут вашим сокровищем зимой (изображение создано с помощью ИИ)
Эти огурцы станут вашим сокровищем зимой (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Приготовление этих огурцов не займет у вас много времени, но поразят вкусом.

Сезон домашних заготовок в разгаре, а значит самое время поделиться с вами секретами приготовления маринованных огурцов – любимой закуски многих украинцев.

Сегодня мы расскажем вам, как замариновать огурцы с уксусом, чтобы они были хрустящими, ароматными и сохранились в течение всей зимы.

Ингредиенты:

  • 1 кг огурцов
  • 1 л воды
  • 2 ст. л. соли
  • 2 ст. л. сахара
  • 5 ст. л. уксуса 9%
  • 10 горошин черного перца
  • 5 горошин душистого перца
  • 2 лавровых листа
  • 1 укроп (по желанию)
  • 1 пучок хрена (по желанию)

Приготовление:

  1. Огурцы тщательно вымойте и замочите в холодной воде на 2-3 часа.
  2. В кастрюле вскипятить воду, добавить соль, сахар, уксус, перец и лавровый лист.
  3. Огурцы плотно уложить в чистые стерилизованные банки.
  4. Залить огурцы горячим маринадом, добавить укроп и хрен (по желанию).
  5. Накрыть банки крышками и оставить мариноваться в холодном месте в течение 2-3 дней.

Подаем малосольные огурцы вместе с нежными котлетами. Кстати, можно замариновать огурцы и зимой готовить с ними разные салаты.

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#Рецепт #Огурцы #еда-Телеграф