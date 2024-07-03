Вы будете гордиться собой зимой: рецепт маринованных огурцов с уксусом

Приготовление этих огурцов не займет у вас много времени, но поразят вкусом.

Сезон домашних заготовок в разгаре, а значит самое время поделиться с вами секретами приготовления маринованных огурцов – любимой закуски многих украинцев.

Сегодня мы расскажем вам, как замариновать огурцы с уксусом, чтобы они были хрустящими, ароматными и сохранились в течение всей зимы.

Ингредиенты:

1 кг огурцов

1 л воды

2 ст. л. соли

2 ст. л. сахара

5 ст. л. уксуса 9%

10 горошин черного перца

5 горошин душистого перца

2 лавровых листа

1 укроп (по желанию)

1 пучок хрена (по желанию)

Приготовление:

Огурцы тщательно вымойте и замочите в холодной воде на 2-3 часа. В кастрюле вскипятить воду, добавить соль, сахар, уксус, перец и лавровый лист. Огурцы плотно уложить в чистые стерилизованные банки. Залить огурцы горячим маринадом, добавить укроп и хрен (по желанию). Накрыть банки крышками и оставить мариноваться в холодном месте в течение 2-3 дней.

Подаем малосольные огурцы вместе с нежными котлетами. Кстати, можно замариновать огурцы и зимой готовить с ними разные салаты.