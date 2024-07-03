Вы будете гордиться собой зимой: рецепт маринованных огурцов с уксусом
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Приготовление этих огурцов не займет у вас много времени, но поразят вкусом.
Сезон домашних заготовок в разгаре, а значит самое время поделиться с вами секретами приготовления маринованных огурцов – любимой закуски многих украинцев.
Сегодня мы расскажем вам, как замариновать огурцы с уксусом, чтобы они были хрустящими, ароматными и сохранились в течение всей зимы.
Ингредиенты:
- 1 кг огурцов
- 1 л воды
- 2 ст. л. соли
- 2 ст. л. сахара
- 5 ст. л. уксуса 9%
- 10 горошин черного перца
- 5 горошин душистого перца
- 2 лавровых листа
- 1 укроп (по желанию)
- 1 пучок хрена (по желанию)
Приготовление:
- Огурцы тщательно вымойте и замочите в холодной воде на 2-3 часа.
- В кастрюле вскипятить воду, добавить соль, сахар, уксус, перец и лавровый лист.
- Огурцы плотно уложить в чистые стерилизованные банки.
- Залить огурцы горячим маринадом, добавить укроп и хрен (по желанию).
- Накрыть банки крышками и оставить мариноваться в холодном месте в течение 2-3 дней.
Подаем малосольные огурцы вместе с нежными котлетами. Кстати, можно замариновать огурцы и зимой готовить с ними разные салаты.