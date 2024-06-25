Справится даже новичок: рецепт вишневого джема

Вишневый джем станет отличным вариантом заготовки на зиму.

Лето щедро дарит нам свои щедрые дары, а среди них сочные и ароматные вишни. Из них можно приготовить не только вкусные компоты и кисели, но и отличный джем, который станет настоящим сокровищем в холодное время года.

Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления идеального вишневого джема, который сбережет всю насыщенную кислинку ягод, приятный аромат и отличный цвет.

Ингредиенты:

1 кг вишен

700 г сахара

200 мл воды

Щепотка лимонной кислоты (по желанию)

1/4 ч. л. пищевой соды (по желанию)

Пошаговая инструкция:

Подготовим вишни. Удалите вишни, удалите плодоножки и поврежденные ягоды. Тщательно промойте ягоды под проточной водой. Варим сироп. В кастрюлю с толстым дном налейте воду, добавьте сахар и доведите до кипения, постоянно помешивая, чтобы сахар полностью растворился. Снимите с огня и дайте сиропу немного остыть. Варим джем. Добавьте вишни в сироп. Добавьте лимонную кислоту, если хотите получить более кислый вкус. Поставьте кастрюлю на медленный огонь и доведите до кипения. Снимите пену, образующуюся на поверхности. Добавляем пищевую соду. Добавьте в джем пищевую соду и хорошо перемешайте. Это поможет сохранить цвет ягод и сделать джем более густым. Варим в 3 приёма. Варите джем в течение 5 минут, затем снимите с огня и оставьте на 4-5 часов. Повторите процесс еще 2 раза. Проверяем готовность. Проверьте готовность джема, капнув немного на холодную тарелку. Если капля не растекается, значит джем готов. Разливаем джем. Готовый джем снимите с огня и разлейте в стерилизованные банки. Плотно закрутите крышки. Сохраняем джем. Переверните банки вверх дном и оставьте в таком положении до полного охлаждения. Храните джем в холодном черном месте.

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