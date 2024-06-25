Справится даже новичок: рецепт вишневого джема
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Вишневый джем станет отличным вариантом заготовки на зиму.
Лето щедро дарит нам свои щедрые дары, а среди них сочные и ароматные вишни. Из них можно приготовить не только вкусные компоты и кисели, но и отличный джем, который станет настоящим сокровищем в холодное время года.
Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления идеального вишневого джема, который сбережет всю насыщенную кислинку ягод, приятный аромат и отличный цвет.
Ингредиенты:
- 1 кг вишен
- 700 г сахара
- 200 мл воды
- Щепотка лимонной кислоты (по желанию)
- 1/4 ч. л. пищевой соды (по желанию)
Пошаговая инструкция:
- Подготовим вишни. Удалите вишни, удалите плодоножки и поврежденные ягоды. Тщательно промойте ягоды под проточной водой.
- Варим сироп. В кастрюлю с толстым дном налейте воду, добавьте сахар и доведите до кипения, постоянно помешивая, чтобы сахар полностью растворился. Снимите с огня и дайте сиропу немного остыть.
- Варим джем. Добавьте вишни в сироп. Добавьте лимонную кислоту, если хотите получить более кислый вкус. Поставьте кастрюлю на медленный огонь и доведите до кипения. Снимите пену, образующуюся на поверхности.
- Добавляем пищевую соду. Добавьте в джем пищевую соду и хорошо перемешайте. Это поможет сохранить цвет ягод и сделать джем более густым.
- Варим в 3 приёма. Варите джем в течение 5 минут, затем снимите с огня и оставьте на 4-5 часов. Повторите процесс еще 2 раза.
- Проверяем готовность. Проверьте готовность джема, капнув немного на холодную тарелку. Если капля не растекается, значит джем готов.
- Разливаем джем. Готовый джем снимите с огня и разлейте в стерилизованные банки. Плотно закрутите крышки.
- Сохраняем джем. Переверните банки вверх дном и оставьте в таком положении до полного охлаждения. Храните джем в холодном черном месте.
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