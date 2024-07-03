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Идеально для диетического питания: рецепт котлет из капусты

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Такие котлеты прекрасно смакуют со сметаной (изображение создано с помощью ИИ).
Такие котлеты прекрасно смакуют со сметаной (изображение создано с помощью ИИ).

Капустные котлеты очень быстро и просто готовятся, только смешать все ингредиенты и пожарить.

Вегетарианская кухня завоевывает все больше сердец, ведь она может быть не только полезной, но и невероятно вкусной. Сегодня мы поделимся с вами рецептом отличных котлет из капусты, которые никого не оставят равнодушными. Также, предлагаем рецепт кабачковых котлет.

Эти котлеты не только сытные и ароматные, но и удивляют своим сходством с мясными аналогами.

Ингредиенты:

  • 1 большой кочан капусты
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 2 зубчика чеснока
  • 100 г овсяных хлопьев
  • 50 г панировочных сухарей
  • 2 ст. л. муки
  • 1 пучок зелени (петрушка, укроп)
  • Соль, перец по вкусу
  • Растительное масло для жарки

Приготовление:

  1. Капусту измельчить ножом или натереть на терке.
  2. Лук, морковь и чеснок мелко порезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета.
  3. Добавить капусту в овощи, посолить, поперчить и тушить на медленном огне в течение 15-20 минут, пока капуста не станет мягкой.
  4. Снять с огня, добавить овсяные хлопья, муку, измельченную зелень и хорошо перемешать.
  5. Дать массе немного остыть, а затем сформовать из нее котлеты.
  6. Обвалять котлеты в сухарях и обжарить на растительном масле по бокам до золотистой корочки.

Раньше мы делились рецептом клубничного желе. Также мы писали, как приготовить клубничные шарики.

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#Рецепт #Котлеты #еда-Телеграф