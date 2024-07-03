Идеально для диетического питания: рецепт котлет из капусты
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Капустные котлеты очень быстро и просто готовятся, только смешать все ингредиенты и пожарить.
Вегетарианская кухня завоевывает все больше сердец, ведь она может быть не только полезной, но и невероятно вкусной. Сегодня мы поделимся с вами рецептом отличных котлет из капусты, которые никого не оставят равнодушными. Также, предлагаем рецепт кабачковых котлет.
Эти котлеты не только сытные и ароматные, но и удивляют своим сходством с мясными аналогами.
Ингредиенты:
- 1 большой кочан капусты
- 1 луковица
- 1 морковь
- 2 зубчика чеснока
- 100 г овсяных хлопьев
- 50 г панировочных сухарей
- 2 ст. л. муки
- 1 пучок зелени (петрушка, укроп)
- Соль, перец по вкусу
- Растительное масло для жарки
Приготовление:
- Капусту измельчить ножом или натереть на терке.
- Лук, морковь и чеснок мелко порезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета.
- Добавить капусту в овощи, посолить, поперчить и тушить на медленном огне в течение 15-20 минут, пока капуста не станет мягкой.
- Снять с огня, добавить овсяные хлопья, муку, измельченную зелень и хорошо перемешать.
- Дать массе немного остыть, а затем сформовать из нее котлеты.
- Обвалять котлеты в сухарях и обжарить на растительном масле по бокам до золотистой корочки.
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