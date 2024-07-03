Идеально для диетического питания: рецепт котлет из капусты

Капустные котлеты очень быстро и просто готовятся, только смешать все ингредиенты и пожарить.

Вегетарианская кухня завоевывает все больше сердец, ведь она может быть не только полезной, но и невероятно вкусной. Сегодня мы поделимся с вами рецептом отличных котлет из капусты, которые никого не оставят равнодушными. Также, предлагаем рецепт кабачковых котлет.

Эти котлеты не только сытные и ароматные, но и удивляют своим сходством с мясными аналогами.

Ингредиенты:

1 большой кочан капусты

1 луковица

1 морковь

2 зубчика чеснока

100 г овсяных хлопьев

50 г панировочных сухарей

2 ст. л. муки

1 пучок зелени (петрушка, укроп)

Соль, перец по вкусу

Растительное масло для жарки

Приготовление:

Капусту измельчить ножом или натереть на терке. Лук, морковь и чеснок мелко порезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Добавить капусту в овощи, посолить, поперчить и тушить на медленном огне в течение 15-20 минут, пока капуста не станет мягкой. Снять с огня, добавить овсяные хлопья, муку, измельченную зелень и хорошо перемешать. Дать массе немного остыть, а затем сформовать из нее котлеты. Обвалять котлеты в сухарях и обжарить на растительном масле по бокам до золотистой корочки.

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