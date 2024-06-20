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Кабачковый рулет с ветчиной и сыром: сытная и ароматная закуска за 20 минут

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Такой рулет станет хитом на праздничном столе (изображение создано с помощью ИИ)
Такой рулет станет хитом на праздничном столе (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Если вы любите кабачки, предлагаем сделать такой рулет. Вы будете от него в восторге.

Лето щедро дарит нам свои щедрые дары – сочные кабачки, которые можно использовать для приготовления разнообразных блюд. Сегодня мы предлагаем вам приготовить кабачковый рулет с ветчиной и сыром, который станет отличным закуской или легким ужином.

Этот рулет – это не просто вкусное блюдо, но и полезное. Кабачки богаты витаминами, минералами и клетчаткой, а ветчина и сыр добавляют ему белок и кальций. Он прост в приготовлении, не требует много времени и ингредиентов.

Ингредиенты:

  • 2 кабачки
  • 200 г ветчины
  • 150 г твердого сыра
  • 2 яйца
  • 50 мл молока
  • 50 г сливочного масла
  • 2 ст. л. муки
  • 1 ч. л. соли
  • 1/2 ч. л. черного молотого перца
  • Зелень петрушки (для украшения)

Приготовление:

  1. Кабачки нарежьте длинными тонкими полосками с помощью овощечистки или острого ножа.
  2. В миске взбейте яйца с молоком, солью и перцем.
  3. Обмочите каждую полоску кабачка в яичной смеси.
  4. На разогретой сковороде со сливочным маслом обжарьте полоски кабачка по бокам до золотистого цвета.
  5. На каждую полоску кабачка выложите ломтик ветчины и тертого сыра.
  6. Сверните полоски кабачка рулетом.
  7. Выложите рулеты в форму для запекания.
  8. Запекайте в духовке, разогретой до 180°C в течение 20 минут.
  9. Украсьте рулеты петрушкой и подавайте к столу.

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#Рецепт #Кабачки #еда-Телеграф