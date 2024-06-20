Кабачковый рулет с ветчиной и сыром: сытная и ароматная закуска за 20 минут

Если вы любите кабачки, предлагаем сделать такой рулет. Вы будете от него в восторге.

Лето щедро дарит нам свои щедрые дары – сочные кабачки, которые можно использовать для приготовления разнообразных блюд. Сегодня мы предлагаем вам приготовить кабачковый рулет с ветчиной и сыром, который станет отличным закуской или легким ужином.

Этот рулет – это не просто вкусное блюдо, но и полезное. Кабачки богаты витаминами, минералами и клетчаткой, а ветчина и сыр добавляют ему белок и кальций. Он прост в приготовлении, не требует много времени и ингредиентов.

Ингредиенты:

2 кабачки

200 г ветчины

150 г твердого сыра

2 яйца

50 мл молока

50 г сливочного масла

2 ст. л. муки

1 ч. л. соли

1/2 ч. л. черного молотого перца

Зелень петрушки (для украшения)

Приготовление:

Кабачки нарежьте длинными тонкими полосками с помощью овощечистки или острого ножа. В миске взбейте яйца с молоком, солью и перцем. Обмочите каждую полоску кабачка в яичной смеси. На разогретой сковороде со сливочным маслом обжарьте полоски кабачка по бокам до золотистого цвета. На каждую полоску кабачка выложите ломтик ветчины и тертого сыра. Сверните полоски кабачка рулетом. Выложите рулеты в форму для запекания. Запекайте в духовке, разогретой до 180°C в течение 20 минут. Украсьте рулеты петрушкой и подавайте к столу.

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