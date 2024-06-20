Кабачковый рулет с ветчиной и сыром: сытная и ароматная закуска за 20 минут
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Если вы любите кабачки, предлагаем сделать такой рулет. Вы будете от него в восторге.
Лето щедро дарит нам свои щедрые дары – сочные кабачки, которые можно использовать для приготовления разнообразных блюд. Сегодня мы предлагаем вам приготовить кабачковый рулет с ветчиной и сыром, который станет отличным закуской или легким ужином.
Этот рулет – это не просто вкусное блюдо, но и полезное. Кабачки богаты витаминами, минералами и клетчаткой, а ветчина и сыр добавляют ему белок и кальций. Он прост в приготовлении, не требует много времени и ингредиентов.
Ингредиенты:
- 2 кабачки
- 200 г ветчины
- 150 г твердого сыра
- 2 яйца
- 50 мл молока
- 50 г сливочного масла
- 2 ст. л. муки
- 1 ч. л. соли
- 1/2 ч. л. черного молотого перца
- Зелень петрушки (для украшения)
Приготовление:
- Кабачки нарежьте длинными тонкими полосками с помощью овощечистки или острого ножа.
- В миске взбейте яйца с молоком, солью и перцем.
- Обмочите каждую полоску кабачка в яичной смеси.
- На разогретой сковороде со сливочным маслом обжарьте полоски кабачка по бокам до золотистого цвета.
- На каждую полоску кабачка выложите ломтик ветчины и тертого сыра.
- Сверните полоски кабачка рулетом.
- Выложите рулеты в форму для запекания.
- Запекайте в духовке, разогретой до 180°C в течение 20 минут.
- Украсьте рулеты петрушкой и подавайте к столу.
Также мы делились рецептом вкусных дерунов из кабачков. Раньше, мы делились рецептом аппетитного окрошки.