Легкий ужин для худеющих: рецепт кабачков в сметане

В разгар сезона кабачков можете приготовить это блюдо.

Лето щедро дарит нам свои щедроты: свежие овощи, душистые травы, ласковое солнце. Самое время побаловать себя вкусным и полезным блюдом, которое не только насытит, но и напомнит о тепле летних дней. Также мы предлагали рецепт пасты с овощами.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом кабачков в сметане – простого, но невероятно вкусного блюда, которое станет настоящим украшением вашего стола.

Ингредиенты:

Кабачки – 2 шт. (среднего размера)

Сметана – 200 г

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Укроп – по вкусу

Масло для жарки – 2 ст. л.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Приготовление:

Подготовим кабачки. Кабачки тщательно промоем, удалим плодоножки. По желанию можно очистить кабачки от кожуры. Нарежем кабачки кружочками толщиной 1-1,5 см. Жарим кабачки. На сковороде разогреем растительное масло. Выложим кабачки на сковороду и обжарим с обеих сторон до золотистого цвета. Готовим сметанный соус. Лук очистим, мелко нарежем. Чеснок измельчим ножом. На сковороде, где жарились кабачки, обжарим лук до прозрачности. Добавим чеснок и обжарим еще 30 секунд. Влием сметану, доведем до кипения, посолим, поперчим по вкусу. Соединяем кабачки и соус. Добавим обжаренные кабачки к сметанному соусу. Перемешаем, тушим на медленном огне в течение 5-7 минут. Подаем блюдо. Готовые кабачки в сметане посыпаем измельченным укропом. Подаем к столу как горячую закуску или гарнир к мясным блюдам.

А еще близким можно приглянуться макароны с колбасками в томатном соусе. Также рекомендуем приготовить макароны с тыквой и беконом по рецепту "Телеграфа".