Никогда не делайте этого с лисичками – только испортите грибы: советы известного повара (видео)

Эти замечательные сезонные грибы нужно уметь готовить

Мы рассказывали, как замораживать кабачки. Теперь делимся советами, которые помогут вам вкуснее приготовить еще один замечательный сезонный продукт — лисички.

Советами по их приготовлению поделился в своем инстаграмме известный повар Владимир Ярославский. От этого зависит то, как вам удастся передать вкус этого невероятно вкусного продукта.

Как выбрать лисички

Отдавайте предпочтение свежим, не увядшим грибам. Цвет лисички должен быть насыщенным: желтым, как лимон, или оранжевым. Гриб должен быть плотным, без червей. Небольшие повреждения от лесных обитателей допустимы.

Как правильно мыть лисички

Лисички не нуждаются в замачивании, ведь имеют немного горьковатый вкус, который во время замачивания может усилиться. Тщательно промойте грибы в большом количестве воды.

Чтобы удалить мелкий песок, который трудно вымыть, воспользуйтесь этой уловкой: посыпьте промытые лисички мукой, распределяя ее по пластинкам и оставьте грибы на 10 минут. Промойте лисички в большом сите или дуршлаге. Мука унесет с собой мелкую грязь и песок.

Секрет жарки лисичек

Отваривать лисички не нужно – они в этом не нуждаются. Жарьте лисички на большом огне в один слой на стальной или антипригарной сковороде. Разогрейте растительное масло, добавьте лисички и дайте им поджариться с одной стороны. Перемешайте грибы и немного посолите. Если выложить грибы толстым слоем или перемешивать их с самого начала, они пустят сок, присоединятся к сковороде и не смогут хорошо обжариться.

Так лисички будут особенно нежными и сохранят свой особый вкус. Также мы рассказывали, как дома приготовить аппетитный майонез.