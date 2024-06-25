Просто посыпьте сыром и в духовку: рецепт запеченных кабачков
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В сезон кабачков предлагаем приготовить запеченные кабачки.
Кабачки – это универсальный овощ, из которого можно приготовить множество вкусных и полезных блюд. Одним из самых простых, но в то же время очень вкусных вариантов есть запеченные кабачки. Также, предлагаем рецепт нежных котлет из кабачка.
Это блюдо не требует много времени и усилий, а результат всегда радует. Запеченные кабачки можно есть как самостоятельное блюдо, использовать в качестве гарнира или добавлять в салаты.
Сегодня мы поделимся с вами несколькими рецептами приготовления запеченных кабачков, а также расскажем о некоторых секретах, которые помогут вам сделать это еще более вкусным и интересным.
Ингредиенты (для основного рецепта):
- 2 кабачки
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1/2 ч. л. соли
- 1/4 ч. л. черного перца
- 1/4 ч. л. сушеного орегано
- 1/4 ч. л. сушеного базилика
Пошаговая инструкция:
- Разогрейте духовку. Разогрейте духовку до 200°C.
- Подготовьте кабачки. Нарежьте кабачки кружочками или кубиками толщиной около 1 см.
- Замаринуйте кабачки. В миске смешайте оливковое масло, соль, перец, орегано и базилик. Добавьте к маринаду кабачки и хорошо перемешайте, чтобы они полностью покрыты маринадом.
- Выложите кабачки на противень. Выложите кабачки в один слой на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Запекайте кабачки. Запекайте кабачки в течение 20-25 минут до золотистого цвета.
- Подавайте. Подавайте запеченные кабачки горячими, со сметаной, йогуртом, песто соусом или другими любимыми соусами.
Вариации рецепта:
- С творогом. Добавьте в маринад тертый сыр (пармезан, моцарелла, чеддер) или посыпьте сыром кабачки перед запеканием.
- С чесноком. Добавьте в маринад измельченный чеснок или чеснок, пропущенный через пресс.
- С овощами. Добавьте в кабачки другие овощи, такие как помидоры, лук, болгарский перец или грибы.
- С мясом или рыбой. Добавьте к кабачкам кусочки мяса (курицы, индейки, свинины) или рыбы.
- С травами и специями. Добавьте в маринад другие травы и специи по вашему вкусу, такие как розмарин, чабрец, тмин или паприка.
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