Просто посыпьте сыром и в духовку: рецепт запеченных кабачков

В сезон кабачков предлагаем приготовить запеченные кабачки.

Кабачки – это универсальный овощ, из которого можно приготовить множество вкусных и полезных блюд. Одним из самых простых, но в то же время очень вкусных вариантов есть запеченные кабачки. Также, предлагаем рецепт нежных котлет из кабачка.

Это блюдо не требует много времени и усилий, а результат всегда радует. Запеченные кабачки можно есть как самостоятельное блюдо, использовать в качестве гарнира или добавлять в салаты.

Сегодня мы поделимся с вами несколькими рецептами приготовления запеченных кабачков, а также расскажем о некоторых секретах, которые помогут вам сделать это еще более вкусным и интересным.

Ингредиенты (для основного рецепта):

2 кабачки

2 ст. л. оливкового масла

1/2 ч. л. соли

1/4 ч. л. черного перца

1/4 ч. л. сушеного орегано

1/4 ч. л. сушеного базилика

Пошаговая инструкция:

Разогрейте духовку. Разогрейте духовку до 200°C. Подготовьте кабачки. Нарежьте кабачки кружочками или кубиками толщиной около 1 см. Замаринуйте кабачки. В миске смешайте оливковое масло, соль, перец, орегано и базилик. Добавьте к маринаду кабачки и хорошо перемешайте, чтобы они полностью покрыты маринадом. Выложите кабачки на противень. Выложите кабачки в один слой на противень, застеленный пергаментной бумагой. Запекайте кабачки. Запекайте кабачки в течение 20-25 минут до золотистого цвета. Подавайте. Подавайте запеченные кабачки горячими, со сметаной, йогуртом, песто соусом или другими любимыми соусами.

Вариации рецепта:

С творогом. Добавьте в маринад тертый сыр (пармезан, моцарелла, чеддер) или посыпьте сыром кабачки перед запеканием.

Добавьте в маринад тертый сыр (пармезан, моцарелла, чеддер) или посыпьте сыром кабачки перед запеканием. С чесноком. Добавьте в маринад измельченный чеснок или чеснок, пропущенный через пресс.

Добавьте в маринад измельченный чеснок или чеснок, пропущенный через пресс. С овощами. Добавьте в кабачки другие овощи, такие как помидоры, лук, болгарский перец или грибы.

Добавьте в кабачки другие овощи, такие как помидоры, лук, болгарский перец или грибы. С мясом или рыбой. Добавьте к кабачкам кусочки мяса (курицы, индейки, свинины) или рыбы.

Добавьте к кабачкам кусочки мяса (курицы, индейки, свинины) или рыбы. С травами и специями. Добавьте в маринад другие травы и специи по вашему вкусу, такие как розмарин, чабрец, тмин или паприка.

Раньше мы делились рецептом клубничного желе. Также мы писали, как приготовить клубничные шарики.