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Экзотический десерт, который можно приготовить на собственной кухне: рецепт чизкейка с маракуей и манго

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот чизкейк просто тает во рту (изображение создано с помощью ИИ)
Этот чизкейк просто тает во рту (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Экзотический чизкейк покорит самого взыскательного гурмана.

Лето – это пора не только зноя и солнца, но и экзотических фруктов, которые так и просятся на наш стол. Сегодня мы предлагаем вам приготовить настоящий тропический десерт – чизкейк с маракуей и манго. Этот чизкейк не только невероятно вкусен, но и красив, он станет украшением любого праздничного стола. Также, предлагаем рецепт чизкейка с клубничным конфитюром поразит близких.

Ингредиенты:

Для основания:

  • 200 г песочного печенья
  • 100 г сливочного масла

Для творожной начинки:

  • 400 г сливочного сыра (типа Филадельфия)
  • 250 мл сливок (жирность не менее 30%)
  • 100 г сахара
  • 3 яйца
  • 20 г кукурузного крахмала
  • 1 ч. л. ванильного экстракта
  • 1/2 ч. л. соли

Для начинки из маракуи:

  • 200 г пюре маракуи
  • 50 г сахара
  • 10 г кукурузного крахмала
  • 1/4 ч. л. лимонного сока

Для мангового желе:

  • 1 манго
  • 50 г сахара
  • 10 г желатина
  • 100 мл воды

Для декора:

  • Свежее манго
  • Маракуя
  • Листья мяты

Приготовление:

Основа:

  1. Измельчите песочное печенье в крошку с помощью блендера или кухонного комбайна.
  2. Растопите сливочное масло и добавьте его к крохе из печенья.
  3. Тщательно перемешайте, чтобы получить однородную массу.
  4. Выложите крошку из печенья на дно формы для выпечки, плотно утрамбуйте.
  5. Поставьте основание в холодильник на 30 минут.

Творожная начинка:

  1. Взбейте сливочный творог с сахаром до пышной массы.
  2. Добавьте яйца одно за другим, хорошо взбивая после каждого.
  3. В отдельной миске смешайте сливки, кукурузный крахмал, ванильный экстракт и соль.
  4. Добавьте смесь из сливок в творожную массу и хорошо перемешайте.
  5. Вылейте творожную начинку на основание из печенья.

Начинка из маракуи:

  1. В небольшой кастрюле смешайте пюре маракуи, сахар, кукурузный крахмал и лимонный сок.
  2. Доведите смесь до кипения на медленном огне, постоянно помешивая, до загустения.
  3. Снимите с огня и дайте немного остыть.
  4. Вылейте начинку из маракуи на творожную начинку.

Манговое желе:

  1. Желатин замочите в прохладной воде на 5-10 минут.
  2. Очистите манго, удалите косточку и нарежьте мякоть кубиками.
  3. В блендере измельчите манго с сахаром до однородной массы.
  4. Нагрейте чуть-чуть мангового пюре, добавьте растворенный желатин и хорошо перемешайте.
  5. Вылейте манговое желе на начинку из маракуи.

Декор:

  1. Поставьте чизкейк в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь.
  2. Перед подачей украсьте чизкейк свежим манго, маракуей и листочками мяты.

Раньше мы писали, как приготовить клубничный муссовый торт. Также, предлагаем приготовить шоколадно-творожный торт без выпечки.

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#Рецепт #Чизкейк #еда-Телеграф