Экзотический десерт, который можно приготовить на собственной кухне: рецепт чизкейка с маракуей и манго

Экзотический чизкейк покорит самого взыскательного гурмана.

Лето – это пора не только зноя и солнца, но и экзотических фруктов, которые так и просятся на наш стол. Сегодня мы предлагаем вам приготовить настоящий тропический десерт – чизкейк с маракуей и манго. Этот чизкейк не только невероятно вкусен, но и красив, он станет украшением любого праздничного стола. Также, предлагаем рецепт чизкейка с клубничным конфитюром поразит близких.

Ингредиенты:

Для основания:

200 г песочного печенья

100 г сливочного масла

Для творожной начинки:

400 г сливочного сыра (типа Филадельфия)

250 мл сливок (жирность не менее 30%)

100 г сахара

3 яйца

20 г кукурузного крахмала

1 ч. л. ванильного экстракта

1/2 ч. л. соли

Для начинки из маракуи:

200 г пюре маракуи

50 г сахара

10 г кукурузного крахмала

1/4 ч. л. лимонного сока

Для мангового желе:

1 манго

50 г сахара

10 г желатина

100 мл воды

Для декора:

Свежее манго

Маракуя

Листья мяты

Приготовление:

Основа:

Измельчите песочное печенье в крошку с помощью блендера или кухонного комбайна. Растопите сливочное масло и добавьте его к крохе из печенья. Тщательно перемешайте, чтобы получить однородную массу. Выложите крошку из печенья на дно формы для выпечки, плотно утрамбуйте. Поставьте основание в холодильник на 30 минут.

Творожная начинка:

Взбейте сливочный творог с сахаром до пышной массы. Добавьте яйца одно за другим, хорошо взбивая после каждого. В отдельной миске смешайте сливки, кукурузный крахмал, ванильный экстракт и соль. Добавьте смесь из сливок в творожную массу и хорошо перемешайте. Вылейте творожную начинку на основание из печенья.

Начинка из маракуи:

В небольшой кастрюле смешайте пюре маракуи, сахар, кукурузный крахмал и лимонный сок. Доведите смесь до кипения на медленном огне, постоянно помешивая, до загустения. Снимите с огня и дайте немного остыть. Вылейте начинку из маракуи на творожную начинку.

Манговое желе:

Желатин замочите в прохладной воде на 5-10 минут. Очистите манго, удалите косточку и нарежьте мякоть кубиками. В блендере измельчите манго с сахаром до однородной массы. Нагрейте чуть-чуть мангового пюре, добавьте растворенный желатин и хорошо перемешайте. Вылейте манговое желе на начинку из маракуи.

Декор:

Поставьте чизкейк в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь. Перед подачей украсьте чизкейк свежим манго, маракуей и листочками мяты.

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