Экзотический десерт, который можно приготовить на собственной кухне: рецепт чизкейка с маракуей и манго
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Экзотический чизкейк покорит самого взыскательного гурмана.
Лето – это пора не только зноя и солнца, но и экзотических фруктов, которые так и просятся на наш стол. Сегодня мы предлагаем вам приготовить настоящий тропический десерт – чизкейк с маракуей и манго. Этот чизкейк не только невероятно вкусен, но и красив, он станет украшением любого праздничного стола. Также, предлагаем рецепт чизкейка с клубничным конфитюром поразит близких.
Ингредиенты:
Для основания:
- 200 г песочного печенья
- 100 г сливочного масла
Для творожной начинки:
- 400 г сливочного сыра (типа Филадельфия)
- 250 мл сливок (жирность не менее 30%)
- 100 г сахара
- 3 яйца
- 20 г кукурузного крахмала
- 1 ч. л. ванильного экстракта
- 1/2 ч. л. соли
Для начинки из маракуи:
- 200 г пюре маракуи
- 50 г сахара
- 10 г кукурузного крахмала
- 1/4 ч. л. лимонного сока
Для мангового желе:
- 1 манго
- 50 г сахара
- 10 г желатина
- 100 мл воды
Для декора:
- Свежее манго
- Маракуя
- Листья мяты
Приготовление:
Основа:
- Измельчите песочное печенье в крошку с помощью блендера или кухонного комбайна.
- Растопите сливочное масло и добавьте его к крохе из печенья.
- Тщательно перемешайте, чтобы получить однородную массу.
- Выложите крошку из печенья на дно формы для выпечки, плотно утрамбуйте.
- Поставьте основание в холодильник на 30 минут.
Творожная начинка:
- Взбейте сливочный творог с сахаром до пышной массы.
- Добавьте яйца одно за другим, хорошо взбивая после каждого.
- В отдельной миске смешайте сливки, кукурузный крахмал, ванильный экстракт и соль.
- Добавьте смесь из сливок в творожную массу и хорошо перемешайте.
- Вылейте творожную начинку на основание из печенья.
Начинка из маракуи:
- В небольшой кастрюле смешайте пюре маракуи, сахар, кукурузный крахмал и лимонный сок.
- Доведите смесь до кипения на медленном огне, постоянно помешивая, до загустения.
- Снимите с огня и дайте немного остыть.
- Вылейте начинку из маракуи на творожную начинку.
Манговое желе:
- Желатин замочите в прохладной воде на 5-10 минут.
- Очистите манго, удалите косточку и нарежьте мякоть кубиками.
- В блендере измельчите манго с сахаром до однородной массы.
- Нагрейте чуть-чуть мангового пюре, добавьте растворенный желатин и хорошо перемешайте.
- Вылейте манговое желе на начинку из маракуи.
Декор:
- Поставьте чизкейк в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь.
- Перед подачей украсьте чизкейк свежим манго, маракуей и листочками мяты.
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