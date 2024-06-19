Вишневый пудинг: нежный десерт для любого времени года

Приготовление этого десерта не займет много времени.

Вишневый пудинг – это не просто десерт, это настоящая симфония вкуса и аромата, способная покорить сердца самых требовательных гурманов. Нежные сливки, сочные вишни и манная каша – такое сочетание не оставит равнодушным никого.

Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления вишневого пудинга, который станет украшением вашего стола и подарит незабываемые минуты наслаждения.

Ингредиенты:

1 л молока

200 г манки

100 г сахара

1 пакетик ванильного сахара

1 щепотка соли

50 г сливочного масла

500 г вишен (свежих или замороженных)

2 ст. л. вишневого ликера (по желанию)

200 мл сливок (для подачи)

Оборудование:

Кастрюля

Венчик

Форма для выпечки

Пергаментная бумага

Приготовление:

Подготовьте манку. В кастрюле смешайте молоко, манку, сахар, ванильный сахар и соль. Доведите до кипения, постоянно помешивая венчиком, чтобы не образовались комочки. Убавьте огонь и варите в течение 5-7 минут, до загустения. Снимите кашу с огня. Добавьте сливочное масло, перемешайте до полного растворения. Подготовьте вишни. Если вы используете свежие вишни, удалите косточки. Замороженные вишни размораживать не нужно. Разместите вишни и ликер (по желанию). Добавьте вишневый и вишневый ликер (по желанию) в манную кашу, осторожно перемешайте. Выложите массу в форму. Выстелите форму для выпечки пергаментной бумагой. Переложите манную массу с вишнями в форму, разровняйте поверхность. Выпекайте пудинг. Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Выпекайте пудинг в течение 30-40 минут до золотистого цвета. Дайте пудингу остыть. Дайте пудингу остыть в форме до комнатной температуры. Подавайте пудинг. Перед подачей охладите пудинг в холодильнике в течение 1-2 часов. Подавайте пудинг со сливками, украсьте свежими ягодами или листочками мяты.

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