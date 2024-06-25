Тают в работ: рецепт итальянских рогаликов на дрожжах

Если вы хотите удивить ваших домашних вкусным десертом – предлагаем вам десерт нежных рогаликов.

Итальянская кухня славится не только пиццей и пастой, но и множеством изысканных десертов. Одним из них ароматные рогалики — хрустящие снаружи и нежные внутри, с ароматной начинкой и посыпанные сахарной пудрой.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом приготовления этого замечательного лакомства, которое станет украшением любого утреннего стола или дополнением к кофе или чаю.

Ингредиенты для теста:

500 г муки

250 г сливочного масла

3 яйца

100 г сахара

10 г свежих дрожжей

1/2 ч. л. соли

100 мл молока

Ингредиенты для заварного крема:

500 мл молока

4 желтка

100 г сахара

50 г кукурузного крахмала

1 стручок ванили

1 столовая ложка сливочного масла

Пошаговая инструкция:

Приготовление теста:

В миске соедините муку, соль и сахар. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и разотрите руками до крошки. Взбейте яйца и добавьте к крохе. Растворите дрожжи в теплом молоке и добавьте в тесто. Замесите тесто, оно должно быть гладким и эластичным. Заверните тесто в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на 2 часа.

Приготовление заварного крема:

Разрежьте стручок ванили пополам и извлеките из него семена. В кастрюле соедините молоко, ваниль, желтки, сахар и кукурузный крахмал. Поставьте кастрюлю на медленный огонь и варите, постоянно помешивая, до загустения крема. Снимите крем с огня, добавьте сливочное масло и хорошо перемешайте. Накройте крем пищевой плёнкой и поставьте в холодильник до полного охлаждения.

Формирование рогаликов:

Раскатайте тесто в прямоугольный пласт толщиной 0,5 см. Разрежьте тесто на треугольники. На каждый треугольник выложите ложку заварного крема. Сверните треугольники рогаликами. Выложите рогалики на противень, застеленный пергаментной бумагой. Дайте рогаликам подойти в течение 30 минут. Выпекайте рогалики в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут до золотистого цвета. Остудите рогалики и посыпьте сахарной пудрой.

Пока выпекаются круасаны, готовим любимый ароматный кофе. Также, предлагаем рецепт творожных круассанов.