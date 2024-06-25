Укр

Тают в работ: рецепт итальянских рогаликов на дрожжах

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
Читати українською
Автор
Эти рогалики станут отличным дополнением к чаю или кофе (изображение создано с помощью ИИ).
Эти рогалики станут отличным дополнением к чаю или кофе (изображение создано с помощью ИИ).. Фото Телеграф

Если вы хотите удивить ваших домашних вкусным десертом – предлагаем вам десерт нежных рогаликов.

Итальянская кухня славится не только пиццей и пастой, но и множеством изысканных десертов. Одним из них ароматные рогалики — хрустящие снаружи и нежные внутри, с ароматной начинкой и посыпанные сахарной пудрой.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом приготовления этого замечательного лакомства, которое станет украшением любого утреннего стола или дополнением к кофе или чаю.

Ингредиенты для теста:

  • 500 г муки
  • 250 г сливочного масла
  • 3 яйца
  • 100 г сахара
  • 10 г свежих дрожжей
  • 1/2 ч. л. соли
  • 100 мл молока

Ингредиенты для заварного крема:

  • 500 мл молока
  • 4 желтка
  • 100 г сахара
  • 50 г кукурузного крахмала
  • 1 стручок ванили
  • 1 столовая ложка сливочного масла

Пошаговая инструкция:

Приготовление теста:

  1. В миске соедините муку, соль и сахар.
  2. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и разотрите руками до крошки.
  3. Взбейте яйца и добавьте к крохе.
  4. Растворите дрожжи в теплом молоке и добавьте в тесто.
  5. Замесите тесто, оно должно быть гладким и эластичным.
  6. Заверните тесто в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на 2 часа.

Приготовление заварного крема:

  1. Разрежьте стручок ванили пополам и извлеките из него семена.
  2. В кастрюле соедините молоко, ваниль, желтки, сахар и кукурузный крахмал.
  3. Поставьте кастрюлю на медленный огонь и варите, постоянно помешивая, до загустения крема.
  4. Снимите крем с огня, добавьте сливочное масло и хорошо перемешайте.
  5. Накройте крем пищевой плёнкой и поставьте в холодильник до полного охлаждения.

Формирование рогаликов:

  1. Раскатайте тесто в прямоугольный пласт толщиной 0,5 см.
  2. Разрежьте тесто на треугольники.
  3. На каждый треугольник выложите ложку заварного крема.
  4. Сверните треугольники рогаликами.
  5. Выложите рогалики на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  6. Дайте рогаликам подойти в течение 30 минут.
  7. Выпекайте рогалики в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут до золотистого цвета.
  8. Остудите рогалики и посыпьте сахарной пудрой.

Пока выпекаются круасаны, готовим любимый ароматный кофе. Также, предлагаем рецепт творожных круассанов.

Теги:
#Рецепт #Круассаны #еда-Телеграф