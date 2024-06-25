Тают в работ: рецепт итальянских рогаликов на дрожжах
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Если вы хотите удивить ваших домашних вкусным десертом – предлагаем вам десерт нежных рогаликов.
Итальянская кухня славится не только пиццей и пастой, но и множеством изысканных десертов. Одним из них ароматные рогалики — хрустящие снаружи и нежные внутри, с ароматной начинкой и посыпанные сахарной пудрой.
Сегодня мы поделимся с вами рецептом приготовления этого замечательного лакомства, которое станет украшением любого утреннего стола или дополнением к кофе или чаю.
Ингредиенты для теста:
- 500 г муки
- 250 г сливочного масла
- 3 яйца
- 100 г сахара
- 10 г свежих дрожжей
- 1/2 ч. л. соли
- 100 мл молока
Ингредиенты для заварного крема:
- 500 мл молока
- 4 желтка
- 100 г сахара
- 50 г кукурузного крахмала
- 1 стручок ванили
- 1 столовая ложка сливочного масла
Пошаговая инструкция:
Приготовление теста:
- В миске соедините муку, соль и сахар.
- Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и разотрите руками до крошки.
- Взбейте яйца и добавьте к крохе.
- Растворите дрожжи в теплом молоке и добавьте в тесто.
- Замесите тесто, оно должно быть гладким и эластичным.
- Заверните тесто в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на 2 часа.
Приготовление заварного крема:
- Разрежьте стручок ванили пополам и извлеките из него семена.
- В кастрюле соедините молоко, ваниль, желтки, сахар и кукурузный крахмал.
- Поставьте кастрюлю на медленный огонь и варите, постоянно помешивая, до загустения крема.
- Снимите крем с огня, добавьте сливочное масло и хорошо перемешайте.
- Накройте крем пищевой плёнкой и поставьте в холодильник до полного охлаждения.
Формирование рогаликов:
- Раскатайте тесто в прямоугольный пласт толщиной 0,5 см.
- Разрежьте тесто на треугольники.
- На каждый треугольник выложите ложку заварного крема.
- Сверните треугольники рогаликами.
- Выложите рогалики на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Дайте рогаликам подойти в течение 30 минут.
- Выпекайте рогалики в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут до золотистого цвета.
- Остудите рогалики и посыпьте сахарной пудрой.
Пока выпекаются круасаны, готовим любимый ароматный кофе. Также, предлагаем рецепт творожных круассанов.