Такие готовила бабушка: рецепт слоечек с яблочным джемом.
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Эти слойки очень просто и быстро готовятся, а съедаются еще быстрее.
Слойки с яблочным джемом – это классика домашней выпечки, которая никогда не выйдет из моды. Это хрустящее, ароматное и невероятно вкусное лакомство станет прекрасным дополнением к чаю, кофе или молоку.
Приготовить слоистые пироги с яблочным джемом совсем не сложно, ведь для этого вам понадобятся только доступные ингредиенты и немного времени. Сегодня мы поделимся с вами двумя простыми, но вкуснейшими рецептами слоечек с яблочным джемом, которые помогут вам порадовать своих близких домашней выпечкой. Об этом пишет Shuba.
1. Слойки с яблочным джемом классические: простота и элегантность
Ингредиенты:
- 500 г готового замороженного теста для слоек
- 200 г яблочного джема
- 1 яйцо
- 1 ст. л. молока
- Сахарная пудра для посыпки (по желанию)
Приготовление:
- Тесто для слоек разморозить.
- Яблочный джем немного подогреть, чтобы он стал более редким.
- Противень застелить пергаментной бумагой.
- Тесто раскатать в пласт толщиной 3-4 мм.
- Нарезать тесто на квадраты или прямоугольники.
- На каждый квадрат или прямоугольник теста выложить немного яблочного джема.
- Завернуть края теста так, чтобы получились треугольники или конвертики.
- Взбить яйцо с молоком.
- Смазать банки яичной смесью.
- Выпекать банки в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут или до золотистой корочки.
- Готовые банки посыпать сахарной пудрой (по желанию).
Совет: В яблочный джем можно добавить корицу, мускатный орех или ванильный экстракт для более насыщенного аромата.
2. Слойки с яблочным джемом и орехами: хрустящий и ароматный вариант
Ингредиенты:
- 500 г готового замороженного теста для слоек
- 200 г яблочного джема
- 100 г грецких орехов
- 1 яйцо
- 1 ст. л. молока
- Сахарная пудра для посыпки (по желанию)
Приготовление:
- Тесто для слоек разморозить.
- Яблочный джем чуть-чуть подогреть.
- Орехи измельчить ножом.
- Противень застелить пергаментной бумагой.
- Тесто раскатать в пласт толщиной 3-4 мм.
- Нарезать тесто на квадраты или прямоугольники.
- На каждый квадрат или прямоугольник теста выложить немного яблочного джема и посыпать орехами.
- Завернуть края теста так, чтобы получились треугольники или конвертики.
- Взбить яйцо с молоком.
- Смазать банки яичной смесью.
- Выпекать банки в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут или до золотистой корочки.
- Готовые банки посыпать сахарной пудрой (по желанию).
Совет: Вместо грецких орехов можно использовать другие орехи или сухофрукты, например изюм или курагу.
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