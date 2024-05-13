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Такие готовила бабушка: рецепт слоечек с яблочным джемом.

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Эти слойки станут вашим любимым десертом (изображение создано с помощью ИИ)
Эти слойки станут вашим любимым десертом (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Эти слойки очень просто и быстро готовятся, а съедаются еще быстрее.

Слойки с яблочным джемом – это классика домашней выпечки, которая никогда не выйдет из моды. Это хрустящее, ароматное и невероятно вкусное лакомство станет прекрасным дополнением к чаю, кофе или молоку.

Приготовить слоистые пироги с яблочным джемом совсем не сложно, ведь для этого вам понадобятся только доступные ингредиенты и немного времени. Сегодня мы поделимся с вами двумя простыми, но вкуснейшими рецептами слоечек с яблочным джемом, которые помогут вам порадовать своих близких домашней выпечкой. Об этом пишет Shuba.

1. Слойки с яблочным джемом классические: простота и элегантность

Ингредиенты:

  • 500 г готового замороженного теста для слоек
  • 200 г яблочного джема
  • 1 яйцо
  • 1 ст. л. молока
  • Сахарная пудра для посыпки (по желанию)

Приготовление:

  1. Тесто для слоек разморозить.
  2. Яблочный джем немного подогреть, чтобы он стал более редким.
  3. Противень застелить пергаментной бумагой.
  4. Тесто раскатать в пласт толщиной 3-4 мм.
  5. Нарезать тесто на квадраты или прямоугольники.
  6. На каждый квадрат или прямоугольник теста выложить немного яблочного джема.
  7. Завернуть края теста так, чтобы получились треугольники или конвертики.
  8. Взбить яйцо с молоком.
  9. Смазать банки яичной смесью.
  10. Выпекать банки в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут или до золотистой корочки.
  11. Готовые банки посыпать сахарной пудрой (по желанию).

Совет: В яблочный джем можно добавить корицу, мускатный орех или ванильный экстракт для более насыщенного аромата.

2. Слойки с яблочным джемом и орехами: хрустящий и ароматный вариант

Ингредиенты:

  • 500 г готового замороженного теста для слоек
  • 200 г яблочного джема
  • 100 г грецких орехов
  • 1 яйцо
  • 1 ст. л. молока
  • Сахарная пудра для посыпки (по желанию)

Приготовление:

  1. Тесто для слоек разморозить.
  2. Яблочный джем чуть-чуть подогреть.
  3. Орехи измельчить ножом.
  4. Противень застелить пергаментной бумагой.
  5. Тесто раскатать в пласт толщиной 3-4 мм.
  6. Нарезать тесто на квадраты или прямоугольники.
  7. На каждый квадрат или прямоугольник теста выложить немного яблочного джема и посыпать орехами.
  8. Завернуть края теста так, чтобы получились треугольники или конвертики.
  9. Взбить яйцо с молоком.
  10. Смазать банки яичной смесью.
  11. Выпекать банки в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут или до золотистой корочки.
  12. Готовые банки посыпать сахарной пудрой (по желанию).

Совет: Вместо грецких орехов можно использовать другие орехи или сухофрукты, например изюм или курагу.

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