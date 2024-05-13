Такие готовила бабушка: рецепт слоечек с яблочным джемом.

Эти слойки очень просто и быстро готовятся, а съедаются еще быстрее.

Слойки с яблочным джемом – это классика домашней выпечки, которая никогда не выйдет из моды. Это хрустящее, ароматное и невероятно вкусное лакомство станет прекрасным дополнением к чаю, кофе или молоку.

Приготовить слоистые пироги с яблочным джемом совсем не сложно, ведь для этого вам понадобятся только доступные ингредиенты и немного времени. Сегодня мы поделимся с вами двумя простыми, но вкуснейшими рецептами слоечек с яблочным джемом, которые помогут вам порадовать своих близких домашней выпечкой. Об этом пишет Shuba.

1. Слойки с яблочным джемом классические: простота и элегантность

Ингредиенты:

500 г готового замороженного теста для слоек

200 г яблочного джема

1 яйцо

1 ст. л. молока

Сахарная пудра для посыпки (по желанию)

Приготовление:

Тесто для слоек разморозить. Яблочный джем немного подогреть, чтобы он стал более редким. Противень застелить пергаментной бумагой. Тесто раскатать в пласт толщиной 3-4 мм. Нарезать тесто на квадраты или прямоугольники. На каждый квадрат или прямоугольник теста выложить немного яблочного джема. Завернуть края теста так, чтобы получились треугольники или конвертики. Взбить яйцо с молоком. Смазать банки яичной смесью. Выпекать банки в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут или до золотистой корочки. Готовые банки посыпать сахарной пудрой (по желанию).

Совет: В яблочный джем можно добавить корицу, мускатный орех или ванильный экстракт для более насыщенного аромата.

2. Слойки с яблочным джемом и орехами: хрустящий и ароматный вариант

Ингредиенты:

500 г готового замороженного теста для слоек

200 г яблочного джема

100 г грецких орехов

1 яйцо

1 ст. л. молока

Сахарная пудра для посыпки (по желанию)

Приготовление:

Тесто для слоек разморозить. Яблочный джем чуть-чуть подогреть. Орехи измельчить ножом. Противень застелить пергаментной бумагой. Тесто раскатать в пласт толщиной 3-4 мм. Нарезать тесто на квадраты или прямоугольники. На каждый квадрат или прямоугольник теста выложить немного яблочного джема и посыпать орехами. Завернуть края теста так, чтобы получились треугольники или конвертики. Взбить яйцо с молоком. Смазать банки яичной смесью. Выпекать банки в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут или до золотистой корочки. Готовые банки посыпать сахарной пудрой (по желанию).

Совет: Вместо грецких орехов можно использовать другие орехи или сухофрукты, например изюм или курагу.

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