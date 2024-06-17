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Добавьте в клубничное варенье водку и будете поражены результатом: ароматный десерт с ноткой алкоголя.

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Клубничное варенье с пикантной ноткой алкоголя никого не оставит равнодушным (изображение создано с помощью ИИ)
Клубничное варенье с пикантной ноткой алкоголя никого не оставит равнодушным (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Это варенье поразит даже самого взыскательного гурмана

Лето щедро одаривает нас своими сочными дарами – спелыми ягодами и фруктами, которые так и просятся на наш стол. Сегодня мы предлагаем вам приготовить необычное варенье, сочетающее в себе насыщенный вкус клубники и легкую пикантность водки.

Это варенье не только вкусное, но и невероятно ароматное. Клубника, известная своим богатым вкусом и ароматом, прекрасно сочетается с водкой, которая придает ей легкую пикантность и приятное послевкусие. Такое варенье станет отличным дополнением к блинам, оладьям, йогурту или мороженому, а также может использоваться как начинка для пирогов и пирожков.

Ингредиенты:

  • 1 кг клубники
  • 500 г сахара
  • 100 мл водки (40%)
  • 1 пакетик лимонной кислоты

Приготовление:

  1. Клубнику тщательно помойте, удалите плодоножки.
  2. В кастрюле с толстым дном смешайте клубнику и сахар. Добавьте лимонную кислоту.
  3. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения. Затем убавьте огонь и варите в течение 15-20 минут, периодически помешивая, пока ягоды не размягчатся.
  4. Снимите кастрюлю с огня и дайте варенью немного остыть.
  5. Добавьте в варенье водку и хорошо перемешайте.
  6. Разлейте горячее варенье по стерилизованным банкам, закройте крышками и переверните вверх дном. Оставьте так до полного охлаждения.

Также, предлагаем рецепт клубничного десерта. Раньше мы предлагали рецепт клубничного сорбета.

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