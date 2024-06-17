Добавьте в клубничное варенье водку и будете поражены результатом: ароматный десерт с ноткой алкоголя.
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Это варенье поразит даже самого взыскательного гурмана
Лето щедро одаривает нас своими сочными дарами – спелыми ягодами и фруктами, которые так и просятся на наш стол. Сегодня мы предлагаем вам приготовить необычное варенье, сочетающее в себе насыщенный вкус клубники и легкую пикантность водки.
Это варенье не только вкусное, но и невероятно ароматное. Клубника, известная своим богатым вкусом и ароматом, прекрасно сочетается с водкой, которая придает ей легкую пикантность и приятное послевкусие. Такое варенье станет отличным дополнением к блинам, оладьям, йогурту или мороженому, а также может использоваться как начинка для пирогов и пирожков.
Ингредиенты:
- 1 кг клубники
- 500 г сахара
- 100 мл водки (40%)
- 1 пакетик лимонной кислоты
Приготовление:
- Клубнику тщательно помойте, удалите плодоножки.
- В кастрюле с толстым дном смешайте клубнику и сахар. Добавьте лимонную кислоту.
- Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения. Затем убавьте огонь и варите в течение 15-20 минут, периодически помешивая, пока ягоды не размягчатся.
- Снимите кастрюлю с огня и дайте варенью немного остыть.
- Добавьте в варенье водку и хорошо перемешайте.
- Разлейте горячее варенье по стерилизованным банкам, закройте крышками и переверните вверх дном. Оставьте так до полного охлаждения.
Также, предлагаем рецепт клубничного десерта. Раньше мы предлагали рецепт клубничного сорбета.