Добавьте в клубничное варенье водку и будете поражены результатом: ароматный десерт с ноткой алкоголя.

Это варенье поразит даже самого взыскательного гурмана

Лето щедро одаривает нас своими сочными дарами – спелыми ягодами и фруктами, которые так и просятся на наш стол. Сегодня мы предлагаем вам приготовить необычное варенье, сочетающее в себе насыщенный вкус клубники и легкую пикантность водки.

Это варенье не только вкусное, но и невероятно ароматное. Клубника, известная своим богатым вкусом и ароматом, прекрасно сочетается с водкой, которая придает ей легкую пикантность и приятное послевкусие. Такое варенье станет отличным дополнением к блинам, оладьям, йогурту или мороженому, а также может использоваться как начинка для пирогов и пирожков.

Ингредиенты:

1 кг клубники

500 г сахара

100 мл водки (40%)

1 пакетик лимонной кислоты

Приготовление:

Клубнику тщательно помойте, удалите плодоножки. В кастрюле с толстым дном смешайте клубнику и сахар. Добавьте лимонную кислоту. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения. Затем убавьте огонь и варите в течение 15-20 минут, периодически помешивая, пока ягоды не размягчатся. Снимите кастрюлю с огня и дайте варенью немного остыть. Добавьте в варенье водку и хорошо перемешайте. Разлейте горячее варенье по стерилизованным банкам, закройте крышками и переверните вверх дном. Оставьте так до полного охлаждения.

Также, предлагаем рецепт клубничного десерта. Раньше мы предлагали рецепт клубничного сорбета.