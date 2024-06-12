Клубничное варенье с бананом: оригинальный рецепт с необычным вкусом

Приготовление этого варенья будет по силам даже новичку.

Лето щедро одаривает нас своими сочными дарами, среди которых особое место занимают ароматные клубники и нежные бананы. Соединив эти два ингредиента, можно создать настоящий шедевр – клубничное варенье с бананом, которое станет украшением любой зимней трапезы.

Этот рецепт не только невероятно прост, но и гарантирует непревзойденный вкус и аромат. Клубнично-банановое варенье станет отличным дополнением к блинам, оладьям, тостам или просто как лакомство к чаю. Об этом пишет Апостроф.

Ингредиенты:

1 кг клубники

3 банана

500 г сахара

1 пакетик лимонной кислоты (5 г)

Вода (при необходимости)

Приготовление:

Подготовим ягоды и фрукты: Клубнику переберите, удалите хвостики и тщательно промойте. Бананы очистите от кожуры и нарежьте кружочками. Варим варенье: В кастрюлю с толстым дном выложите клубнику, добавьте 100 мл воды и доведите до кипения. Убавьте огонь и варите в течение 10-15 минут, периодически снимая пену. Добавляем сахар и лимонную кислоту: Добавьте к кипящей клубнике сахар и лимонную кислоту, хорошо перемешайте. Продолжайте варить на медленном огне в течение 20-25 минут, периодически помешивая, пока сахар полностью не растворится. Добавляем бананы: За 5 минут до конца варки добавьте к варенью бананы и осторожно перемешайте. Разливаем варенье: Готовое варенье разлейте в стерилизованные банки, плотно закройте крышками и переверните вверх дном. Оставьте так до полного охлаждения.

Также, предлагаем рецепт клубничного десерта. Раньше мы предлагали рецепт клубничного сорбета.