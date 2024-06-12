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Клубничное варенье с бананом: оригинальный рецепт с необычным вкусом

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Это варенье станет отличным дополнением к чаепитию (изображение создано с помощью ИИ)
Это варенье станет отличным дополнением к чаепитию (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Приготовление этого варенья будет по силам даже новичку.

Лето щедро одаривает нас своими сочными дарами, среди которых особое место занимают ароматные клубники и нежные бананы. Соединив эти два ингредиента, можно создать настоящий шедевр – клубничное варенье с бананом, которое станет украшением любой зимней трапезы.

Этот рецепт не только невероятно прост, но и гарантирует непревзойденный вкус и аромат. Клубнично-банановое варенье станет отличным дополнением к блинам, оладьям, тостам или просто как лакомство к чаю. Об этом пишет Апостроф.

Ингредиенты:

  • 1 кг клубники
  • 3 банана
  • 500 г сахара
  • 1 пакетик лимонной кислоты (5 г)
  • Вода (при необходимости)

Приготовление:

  1. Подготовим ягоды и фрукты: Клубнику переберите, удалите хвостики и тщательно промойте. Бананы очистите от кожуры и нарежьте кружочками.
  2. Варим варенье: В кастрюлю с толстым дном выложите клубнику, добавьте 100 мл воды и доведите до кипения. Убавьте огонь и варите в течение 10-15 минут, периодически снимая пену.
  3. Добавляем сахар и лимонную кислоту: Добавьте к кипящей клубнике сахар и лимонную кислоту, хорошо перемешайте. Продолжайте варить на медленном огне в течение 20-25 минут, периодически помешивая, пока сахар полностью не растворится.
  4. Добавляем бананы: За 5 минут до конца варки добавьте к варенью бананы и осторожно перемешайте.
  5. Разливаем варенье: Готовое варенье разлейте в стерилизованные банки, плотно закройте крышками и переверните вверх дном. Оставьте так до полного охлаждения.

Также, предлагаем рецепт клубничного десерта. Раньше мы предлагали рецепт клубничного сорбета.

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