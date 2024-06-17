Шарлотка с черешней: нежный и ароматный десерт к чаю
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Такую шарлотку очень легко и просто приготовить.
Лето щедро дарит нам свои щедрые дары – сладкие ягоды и фрукты, которые так и просятся на наш стол. Сегодня мы предлагаем вам приготовить ароматную и простую шарлотку с черешней, которая станет отличным десертом для всей семьи.
Этот рецепт не требует много времени и усилий, а результат вас приятно удивит. Нежная воздушная шарлотка с сочной черешней – это настоящий вкус лета, который подарит вам хорошее настроение и заряд энергии.
Ингредиенты:
- 500 г черешни
- 4 яйца
- 200 г сахара
- 200 г муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1/2 ч. л. соли
- Сливочное масло для смазывания формы
Приготовление:
- Черешню помойте, удалите плодоножку. По желанию ягоды можно разрезать пополам.
- Яйца взбейте с сахаром до пышной пены.
- Добавьте к яичной смеси просеянную муку, разрыхлитель и соль. Перемешайте до однородности.
- Форму для выпечки смажьте сливочным маслом.
- Вылейте половину теста в форму.
- Равномерно распределите черешню по тесту.
- Залейте черешню второй половиной теста.
- Выпекайте шарлотку в разогретой до 180°C духовке в течение 30-40 минут, пока она не станет золотисто-коричневой.
- Готовую шарлотку чуть-чуть остудите в форме, затем переверните на блюдо и дайте ей полностью остыть.
Подаем с ароматным кофе. На основной прием пищи можно приготовить нежный пирог с капустой и капустой.