Шарлотка с черешней: нежный и ароматный десерт к чаю

Такую шарлотку очень легко и просто приготовить.

Лето щедро дарит нам свои щедрые дары – сладкие ягоды и фрукты, которые так и просятся на наш стол. Сегодня мы предлагаем вам приготовить ароматную и простую шарлотку с черешней, которая станет отличным десертом для всей семьи.

Этот рецепт не требует много времени и усилий, а результат вас приятно удивит. Нежная воздушная шарлотка с сочной черешней – это настоящий вкус лета, который подарит вам хорошее настроение и заряд энергии.

Ингредиенты:

500 г черешни

4 яйца

200 г сахара

200 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

1/2 ч. л. соли

Сливочное масло для смазывания формы

Приготовление:

Черешню помойте, удалите плодоножку. По желанию ягоды можно разрезать пополам. Яйца взбейте с сахаром до пышной пены. Добавьте к яичной смеси просеянную муку, разрыхлитель и соль. Перемешайте до однородности. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом. Вылейте половину теста в форму. Равномерно распределите черешню по тесту. Залейте черешню второй половиной теста. Выпекайте шарлотку в разогретой до 180°C духовке в течение 30-40 минут, пока она не станет золотисто-коричневой. Готовую шарлотку чуть-чуть остудите в форме, затем переверните на блюдо и дайте ей полностью остыть.

Подаем с ароматным кофе. На основной прием пищи можно приготовить нежный пирог с капустой и капустой.