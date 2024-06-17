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Шарлотка с черешней: нежный и ароматный десерт к чаю

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот пирог станет отличным дополнением к чаю и кофе (изображение создано с помощью ИИ).
Этот пирог станет отличным дополнением к чаю и кофе (изображение создано с помощью ИИ).. Фото Телеграф

Такую шарлотку очень легко и просто приготовить.

Лето щедро дарит нам свои щедрые дары – сладкие ягоды и фрукты, которые так и просятся на наш стол. Сегодня мы предлагаем вам приготовить ароматную и простую шарлотку с черешней, которая станет отличным десертом для всей семьи.

Этот рецепт не требует много времени и усилий, а результат вас приятно удивит. Нежная воздушная шарлотка с сочной черешней – это настоящий вкус лета, который подарит вам хорошее настроение и заряд энергии.

Ингредиенты:

  • 500 г черешни
  • 4 яйца
  • 200 г сахара
  • 200 г муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1/2 ч. л. соли
  • Сливочное масло для смазывания формы

Приготовление:

  1. Черешню помойте, удалите плодоножку. По желанию ягоды можно разрезать пополам.
  2. Яйца взбейте с сахаром до пышной пены.
  3. Добавьте к яичной смеси просеянную муку, разрыхлитель и соль. Перемешайте до однородности.
  4. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом.
  5. Вылейте половину теста в форму.
  6. Равномерно распределите черешню по тесту.
  7. Залейте черешню второй половиной теста.
  8. Выпекайте шарлотку в разогретой до 180°C духовке в течение 30-40 минут, пока она не станет золотисто-коричневой.
  9. Готовую шарлотку чуть-чуть остудите в форме, затем переверните на блюдо и дайте ей полностью остыть.

Подаем с ароматным кофе. На основной прием пищи можно приготовить нежный пирог с капустой и капустой.

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#Рецепт #Пиріг #еда-Телеграф