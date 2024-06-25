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Завтрак за 5 минут: рецепт скрембла

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Скрембл получаются очень пышным и нежным (изображение создано с помощью ИИ)
Скрембл получаются очень пышным и нежным (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Скрембл – это идеальный вариант быстрого завтрака.

Скрембл – это не просто яичница, это настоящая яичная феерия, которая может стать отличным завтраком, обедом или даже ужином.

Это блюдо просто в приготовлении, но имеет множество вариаций, ведь к нему можно добавлять разнообразные ингредиенты, делая его еще более вкусным и интересным.

Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления идеального скрембла, который станет вашим любимым завтраком.

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 1 ст. л. сливочного масла
  • 1/4 стакана молока или сливок
  • Соль и перец по вкусу
  • Дополнительные ингредиенты (по желанию): тертый сыр, зелень, бекон, овощи

Пошаговая инструкция:

  1. Подготовим ингредиенты. Разбейте яйца в миску, добавьте молоко или сливки, соль и перец по вкусу. Слегка взбейте венчиком или вилкой, не разбивая белок и желток.
  2. Растопите масло. На сковороде на среднем огне растопите сливочное масло.
  3. Вылейте яичную смесь на сковороду. Вылейте яичную смесь на сковороду с растопленным маслом.
  4. Постоянно помешивайте. Постоянно помешивайте яичную смесь лопаткой, чтобы яйца равномерно готовились.
  5. Снимите с огня до готовности. Снимите сковороду с огня за несколько секунд до того, как яйца полностью приготовятся. Яйца будут продолжать доходить благодаря остаточному теплу.
  6. Разместите ингредиенты. Добавьте в готовый скрембл тертый сыр, зелень, бекон, овощи или другие ингредиенты по вашему вкусу.
  7. Подавайте. Подавайте скрембл горячим, на тосте или просто так.

Подаем такой завтрак с крепким, ароматным кофе. Также предлагаем рецепт японского омлета.

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#Рецепт #еда-Телеграф