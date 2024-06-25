Завтрак за 5 минут: рецепт скрембла
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Скрембл – это идеальный вариант быстрого завтрака.
Скрембл – это не просто яичница, это настоящая яичная феерия, которая может стать отличным завтраком, обедом или даже ужином.
Это блюдо просто в приготовлении, но имеет множество вариаций, ведь к нему можно добавлять разнообразные ингредиенты, делая его еще более вкусным и интересным.
Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления идеального скрембла, который станет вашим любимым завтраком.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 1 ст. л. сливочного масла
- 1/4 стакана молока или сливок
- Соль и перец по вкусу
- Дополнительные ингредиенты (по желанию): тертый сыр, зелень, бекон, овощи
Пошаговая инструкция:
- Подготовим ингредиенты. Разбейте яйца в миску, добавьте молоко или сливки, соль и перец по вкусу. Слегка взбейте венчиком или вилкой, не разбивая белок и желток.
- Растопите масло. На сковороде на среднем огне растопите сливочное масло.
- Вылейте яичную смесь на сковороду. Вылейте яичную смесь на сковороду с растопленным маслом.
- Постоянно помешивайте. Постоянно помешивайте яичную смесь лопаткой, чтобы яйца равномерно готовились.
- Снимите с огня до готовности. Снимите сковороду с огня за несколько секунд до того, как яйца полностью приготовятся. Яйца будут продолжать доходить благодаря остаточному теплу.
- Разместите ингредиенты. Добавьте в готовый скрембл тертый сыр, зелень, бекон, овощи или другие ингредиенты по вашему вкусу.
- Подавайте. Подавайте скрембл горячим, на тосте или просто так.
Подаем такой завтрак с крепким, ароматным кофе. Также предлагаем рецепт японского омлета.