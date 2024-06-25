Завтрак за 5 минут: рецепт скрембла

Скрембл – это идеальный вариант быстрого завтрака.

Скрембл – это не просто яичница, это настоящая яичная феерия, которая может стать отличным завтраком, обедом или даже ужином.

Это блюдо просто в приготовлении, но имеет множество вариаций, ведь к нему можно добавлять разнообразные ингредиенты, делая его еще более вкусным и интересным.

Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления идеального скрембла, который станет вашим любимым завтраком.

Ингредиенты:

2 яйца

1 ст. л. сливочного масла

1/4 стакана молока или сливок

Соль и перец по вкусу

Дополнительные ингредиенты (по желанию): тертый сыр, зелень, бекон, овощи

Пошаговая инструкция:

Подготовим ингредиенты. Разбейте яйца в миску, добавьте молоко или сливки, соль и перец по вкусу. Слегка взбейте венчиком или вилкой, не разбивая белок и желток. Растопите масло. На сковороде на среднем огне растопите сливочное масло. Вылейте яичную смесь на сковороду. Вылейте яичную смесь на сковороду с растопленным маслом. Постоянно помешивайте. Постоянно помешивайте яичную смесь лопаткой, чтобы яйца равномерно готовились. Снимите с огня до готовности. Снимите сковороду с огня за несколько секунд до того, как яйца полностью приготовятся. Яйца будут продолжать доходить благодаря остаточному теплу. Разместите ингредиенты. Добавьте в готовый скрембл тертый сыр, зелень, бекон, овощи или другие ингредиенты по вашему вкусу. Подавайте. Подавайте скрембл горячим, на тосте или просто так.

Подаем такой завтрак с крепким, ароматным кофе. Также предлагаем рецепт японского омлета.